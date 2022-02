Gramatica este coloana vertebrala a oricarei limbi si, fara ea, sensul a ceea ce vrei sa exprimi este adesea pierdut. In limba romana, gramatica ofera structura pentru a te organiza si transmite mesajul. La fel cum un tren are nevoie de sine, nu iti poti transmite sensul fara cunoasterea tiparelor gramaticale si a structurilor limbii.

Cand nu stii ce inseamna sau cum se scrie un cuvant, te ajuta un DEX. Acum cand un DEX pret este foartre avantajos, fiecare isi poate permite unul. Totodata, nu te poti descurca bine fara un DOOM dictionar al limbii romane.

Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane este destinat tuturor celor interesati sa scrie si sa vorbeasca corect romaneste.

Gramatica versus conversatie

Cred ca cel mai bine este un amestec de gramatica si conversatie. Intr-adevar, o buna cunoastere a gramaticii nu implica faptul ca persoana poate comunica eficient, ceea ce este cazul studentilor expusi la metode doar de gramatica. Multi s-ar comporta ca niste roboti recitand gramatica, dar nu pot exprima informatii de baza. Conversatia este cheia!

Conversatia este o metoda pentru studentii care doresc sa-si „perfectioneze” abilitatile.

Deci, este gramatica cu adevarat importanta?

Da, dar trebuie sa ne concentram si asupra modului in care o prezentam.

Iata cateva idei pe care le poti folosi pentru a motiva elevul sa invete gramatica:

Creaza curiozitate

Inainte de a incepe sa utilizezi material nou, prezinta mai intai subiectul. In primul rand, le poti cere sa ghiceasca care va fi materialul si, daca nu pot folosi limbajul adecvat, il poti furniza. In plus, foloseste acest timp pentru a introduce un vocabular nou relevant pentru subiect. Dupa ce ai creat curiozitatea pentru subiect, urmeaza structura de mai jos.

Ofera-le expunerea la limbajul autentic si la situatii reale in context.

Concentreaza-te pe anumite cuvinte. Odata ce elevii inteleg cum se scriu noile cuvinte, incepe sa exersezi la capitolul propozitii. Utilizeaza jocuri pentru a exersa, astfel incat elevii sa devina mai in largul lor cu noua structura.

In cele din urma, ofera-le elevilor teme pentru a-i ajuta sa exerseze in afara clasei.

In acesti pasi, cream mai intai curiozitatea. Apoi, construim pe subiect introducand cuvinte cheie. Si, in sfarsit, construim context in jurul cuvintelor pentru a crea conversatie. Acesta este o modalitate fiabila de a ajuta elevii sa inteleaga aspectele gramaticii limbii romane.