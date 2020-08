Termenul de advertorial SEO este un material publicitar care ia forma canalului pe care este publicat si are un scop extrem de clar si de precis, acela de a creste brand awareness-ul pentru beneficiari. Advertorialele reprezinta un tip de publicitate mai putin intruziva decat reclamele standard, ci aduc un plus de valoare audientei prin faptul ca reprezinta un tip de marketing bazat pe permisiune si prezinta avantajele produsului sau serviciului marketat impreuna cu informatii foarte utile pentru consumatori.

De cate tipuri este un advertorial?

Un advertorial poate fi de mai multe tipuri. In primul rand, exista advertorialele brand awareness care sunt redactate in asa fel incat sa dezvolte brandul promovat. In cadrul unui asemenea advertorial sunt folosite link-uri fara cuvinte cheie.

Advertorialele SEO si Link Building au incluse cuvinte cheie si sunt esentiale in campania de link building. Rezultatele SEO ale acestor advertoriale sunt de durata si reprezinta cea mai puternica tehnica de link building. Campania de advertoriale SEO trebue gandita pe termen lung cu publicare constanta a acestor articole.

Advertorialele SEO si Brand Awareness sunt cele care abordeaza cuvintele cheie si brandul in mod direct, o combinatie destul de riscanta pentru ca motoarele de cautare cu greu fac legatura intre link-uri si site.

Cum trebuie scris un advertorial SEO de calitate? Ce informatii trebuie sa contina?

Un advertorial SEO de calitate se bazeaza in primul rand pe unele cuvinte cheie. In functie de aceste cuvinte cheie redactorul isi formeaza o opinie despre ceea ce trebuie sa prezinte cititorilor interesati de acest subiect, informatii care sa fie deopotriva informative si publicitare.

Advertorialul trebuie sa fie o reclama foarte fin mascata sub o poveste foarte bine redactata. Un advertorial online va fi publicat pe site-ul unui publisher de specialitate, de aceea content writerii trebuie sa fie atenti la conventiile de design si editoriale care includ numarul de titluri, capitolor, subcapitole si paragrafe, precum si lungimea acestora.

De asemenea, un content writer bun va analiza si publicul tinta care va citi advertoriaul respectiv. Datele demografice si psihografice despre cititorii unui anumit site sau al unei anumite publicatii sunt puse la dispozitia content writer-ilor de catre publisheri.

Advertorialele trebuie redactate in stil jurnalistic cu fapte si informatii relevante adaugate. O data ce citorul este suficient de informat intr-un anumit domeniu, cu siguranta nu ii va fi dificil sa identifice un advertorial bine redactat. Un astfel de articol de calitate ajuta cititorii sa fie informati, sa se regaseasca in acel continut, sa ajunga la o concluzie logica si sa se ghideze, dupa recomandarile primite, in ceea ce priveste achizitionarea unui anumit produs sau serviciu.

Serviciile de optimizare SEO si redactare a advertorialelor SEO sunt necesare pentru orice companie care se respecta si intentioneaza sa isi faca reclama in mediul online. Specialistii in marketing si proprietarii de afaceri stiu ca optimizarea SEO a unui site este un efect major pentru generarea de trafic online, oferind vizitatorilor o mai buna experienta de utilizare.

Material realizat impreuna cu Digital Metrics – Agentie Marketing Online