Autoritățile ruse care ocupă Luhansk au făcut public un catalog online cu aproape 300 de copii ucraineni pe care îi oferă spre adopție. Copiii sunt grupați după trăsături fizice, culoarea ochilor, a părului sau vârsta, și sunt prezentați cu fotografii și descrieri care includ și comportamentul lor. Practica este denunțată dur de organizațiile ucrainene și de comunitatea internațională ca fiind o formă de trafic de copii.

Catalogul e găzduit de administrația rusă de la Luhansk și arată ca o bază de date pentru a „potrivi” copii cu familii adoptive, dar mulți dintre acești copii provin din zone ale Ucrainei ocupate încă din 2014. Mii de copii ucraineni au fost mutați cu forța în Rusia, multe dintre cazuri fiind catalogate drept crime de război. Pe 17 martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova, implicate în aceste operațiuni ilegale.

Mykola Kuleba, șeful organizației Save Ukraine, spune că această catalogare e asemănătoare traficului de oameni din secolul XXI și cere intervenția rapidă a comunității internaționale. Ucraina cere de mult returnarea copiilor, dar Rusia a respins apelurile, în timpul negocierilor numindu-le în mod disprețuitor „spectacole pentru doamnele europene fără copii.”

Această situație rămâne o rană deschisă a războiului, cu consecințe grave pentru sute de copii, iar lumea trebuie să se mobilizeze pentru a opri aceste abuzuri și a aduce acasă victimele