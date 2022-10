Ardealul se vinde la bucată sub ochii noștri și a statului român, dar nimeni nu face ceva pentru a stopa acest lucru. Mai exact, de câteva decenii bune, încet și cu multă discreție, sute de mii de hectare, clădiri publice, istorice sau chiar sate întregi revin, ilegal, maghiarilor. Se retrocedează tot ce se cere de grofi, conți, baroni și husari maghiari pe care statul român i-a despăgubit o dată, în urmă cu aproape 100 de ani.

În județele Mureș, Harghita, Sălaj, Bihor, Cluj, Covasna, maghiarii revendică zeci de mii de hectare de teren și păduri, iar dacă luăm în calcul și cele agricole și clădirile de o importantă majoră, valoarea totală a acestora este de peste 60 de miliarde de euro. Să reamintim faptul că așa-zișii moștenitori și cesionari de acum ignoră cu precădere faptul că problema proprietăților a fost rezolvată în litigii internaționale între 1923-1927, când statul român i-a despăgubit. Acum, din nefericire, aceștia primesc încă o dată ceea ce statul român le-a dat după Primul Război Mondial, iar reprezentanții României nu încearcă să oprească acest furt la care, culmea, sunt părtași și ei.

Unul dintre cei care încearcă să aducă la suprafață această nedreptate este specialistul în drept privat, profesor la Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş și membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Camera de Industrie şi Comerţ a României, avocatul Ioan Sabău Pop.

Contactat de către Gazeta de Cluj, profesorul universitar ne-a mărturisit că problema retrocedărilor se regăsește în toată Transilvania. Potrivit cercetărilor pe care le-a făcut, situația retrocedărilor în județul Cluj către maghiari este una gravă.

„În 2009 am făcut o cercetare la arhive privitoare la retrocedările din Cluj și Sălaj și am făcut un dosar pe care l-am transmis la Prefectura din Cluj. Nici nu au deschis plicul. Am mai spus problema asta, am revenit oricum după în 2011 și nu au făcut nimic. La Cluj este mult mai gravă decât la noi, în Târgul Mureș. Pentru că nu se interesează nimeni și nu se preocupă nimeni de apărarea intereselor statului român și a comunității locale de acolo. Clădirile și terenurile se dau cu foarte multă ușurință străinilor”, a spus avocatul.

În retrocedările abuzive sunt implicate și instituțiile statului

Totodată, Ioan Sabău Pop a mai menționat faptul că nicio administrație locală din Cluj, de la PNL și până la PSD, nu s-a implicat pentru a rezolva această problemă privind retrocedările către maghiari.

„Din partea niciunui primar nu a existat vreun interes, doar dezinteres total. Ei cred că problema retrocedărilor nu este importantă, dar din contră.

În Cluj, în urmă cu vreo 5 sau 6 ani de zile, când aveam o evidență actualizată, erau 186 de clădiri care erau restituite fraudulos. Informații exacte deține Gheorghe Funar, fostul primar. Așa controversat cum este, pe această problematică are o evidență foarte bună pusă la punct”, a precizat profesorul de la Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş.

Ioan Sabău Pop

În Tratatul de la Trianon se preciza clar că persoanele vechiului imperiu pot opta pentru cetățenia maghiară sau română. Acestora li s-a spus optanți. În țara noastră, majoritatea optanților maghiari au ales cetățenia maghiară, iar statul român a avut procese pe această temă, unde a fost reprezentat de Titulescu. În momentul în care au ales să fie cu cetățenie maghiară, aceștia își pierdeau proprietățile din țară, iar România le plătea despăgubiri pentru părțile expropriate. Din 1927 și până în 1934, România a plătit echivalentul a 4,48 de tone de aur, bani pentru proprietățile maghiarilor din țară. Proprietățile au fost preluat de statul român și s-a făcut reforma agrară a lui Ferdinand, când țăranii au primit pământ.

Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci, în baza unui tratat şi a unui proces la Paris, astăzi vine a patra generaţie a optanţilor şi recuperează de la statul român – ceva ce nu le mai aparţine de drept. Vinovați pentru acest lucru sunt samsarii care au transformat retrocedările în sursă de profit, ei fiind din România.

Transilvania, trădată chiar de către români

Întrebat care instituții sunt implicate în acest jaf monumental, profesorul universitar a precizat că atunci când vorbim de clădiri, implicată este primăria, iar dacă este vorba despre terenuri, Prefectura și Comisia Județeană de Fond Funciar.

„După aceea este Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) care dă un document final în momentul în care primește toate informațiile din teritoriu. Lucrurile sunt cunoscute ca în energie, bogățiile subsolului, cei care sunt la decizie nu-și fac datoria. Noi am propus proiecte legislative, nu au fost băgate în seamă. Trebuie să voteze o reglementare care să declare revizuibile toate aceste restituiri și care sunt frauduloase. Trebuie să fie un angrenaj guvernamental foarte serios pe problema asta”, a precizat Ioan Sabău Pop.

Avocatul a precizat că imediat după Revoluție, statul român trebuia să instituie un departament în cadrul Ministerului Finanțelor care să apere prin lege și constituție interesele patrimoniale ale statului român și să protejeze aceste încercări de restituiri frauduloase. Problema restituirilor a pornit, în mare parte, din cauza lipsei actelor funciare. În perioada când s-au împărțit terenurile, specialiștii de la Cartea Funciară erau foarte rari și se găsea, practic, foarte greu un topograf la acea vreme. Mai mult, documentele au fost luat de grofii care au plecat din țara noastră, iar statul român s-a trezit cu această problemă majoră. Chiar dacă erau obligați să restituie acele acte, maghiarii s-au făcut că plouă și până în ziua de azi nu au fost returnate, chiar dacă există tratate care reglementează această problemă cu țara vecină.

„Cunosc situații la persoane care așteaptă ani de zile pentru a revendica un hectar de pădure. De asemenea, există persoane care revendică zeci de mii de hectare într-un timp foarte scurt pentru că în spate este un joc în care sunt incluși oportuniști puși pe această procedură ca să o rezolve. Sunt interese financiare enorme. În Transilvania, la o estimare făcută, peste 62 de miliarde de euro au fost furați pe această cale. Trebuie luate măsuri, dar oricum suntem în ultimul ceas, dar măcar să se oprească jaful acesta”, a mai spus profesorul Pop.

În încheierea mesajului său, Ioan Sabău Pop a precizat că jaful retrocedărilor din Transilvania este într-un stadiu foarte avansat și s-a creat o practică ce duce, încet dar sigur, spre prăpastie.

„Asta o constatăm cu toții. Elementul cel mai important nu este ce fac eu, deoarece nu am putere de decizie. Toate guvernele care au fost la conducerea țării au avut vreodată un program care să clarifice această problemă? Vă spun eu: NU. Ar trebuie să fie de interes național pentru guvernanți salvarea clădirilor publice, istorice și sutele de mii de hectare de teren ce aparțin pe drept României, nu să le cedeze, zâmbind, maghiarilor, care au fost despăgubiți o dată în urmă cu o sută de ani”, a conchis Ioan Sabău Pop.

