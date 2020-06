In prezent, videochatul este una dintre cele mai profitabile activitati profesionale din tara noastra, astfel incat tot mai multe tinere isi indreapta atentia asupra acestui domeniu. Pentru a deveni un model de succes, insa, trebuie sa intelegi foarte bine fenomenul si industria divertismentului pentru adulti. Este necesar sa iti dai seama cui te adresezi si care este motivul pentru care membrii site-urilor te aleg (sau nu) tocmai pe tine. Astfel, cel mai important lucru pe care trebuie sa il intelegi despre videochat este dorinta membrilor site-urilor de profil: ce vor acestia sa vada, sa auda si sa experimenteze in timpul petrecut alaturi de tine.

Cat de important este aspectul?

Fiindca vei transmite atat imagine, cat si sunet, aspectul este important. Cu toate acestea, nu neaparat aspectul tau fizic va fi decisiv, cat intreaga imagine si fantezia pe care o pui in scena. In orice caz, stii foarte bine ca aplicatiile de pe telefon pot face imaginile sa arate impecabil. Inchipuie-ti ce poate face o echipa de profesionisti care te sustine din spatele camerei! Machiajul profesional, hair styling-ul si cele mai bune softuri de imagine te vor ajuta sa fii superba in fiecare zi. Se spun multe despre videochat in presa si in mediul online, insa unul dintre lucrurile pe care probabil nu le stiai este ca poti desfasura aceasta activitate si fara nuditate.

despre videochat

Ce este videochatul glamour?

Pentru inceput, trebuie sa stii ca aceasta activitate pentru adulti din cadrul studiourilor premium nu are ca scop nuditatea, ci perfectionarea abilitatilor de flirt, conversatie si seductie pana la nivel de arta. Majoritatea celor care cauta compania unui model doresc sa gaseasca fantezia clasica: o personalitate placuta intr-un corp frumos. Daca, pana acum, credeai despre videochat ca este o activitate ce pune accentul pe formele corpului, afla ca lucrurile nu stau chiar asa. Pentru a avea succes in acest domeniu, trebuie sa asculti, sa incurajezi si sa relaxezi membrii.

Foarte multe persoane sunt izolate emotional, asa ca multi barbati sunt in cautarea prieteniei, a sentimentului de relatie, de apropiere. Acest fenomen este cunoscut ca “the girlfriend experience” si multi barbati sunt dispusi sa plateasca foarte mult pentru aceasta senzatie. Practic, vei deveni iubita virtuala perfecta. Sunt multe lucruri de aflat despre videochat si membrii site-urilor de profil, insa cel mai important detaliu pe care trebuie sa il cunosti este ca acestia nu urmaresc sexul. Daca vor sex, sunt multe alte variante prin care pot satisface aceasta nevoie.

Inca exista persoane care spun despre videochat ca este o meserie bazata pe nuditate si sex, insa nu ar putea fi mai departe de adevar. Sexul nu are nicio legatura cu acest domeniu, iar foarte multe modele glamour iti vor spune ca se bucura de castiguri impresionante, insa fara a fi necesar sa ofere continut adult. Practic, acestea nu trebuie sa se dezbrace sau sa organizeze show-uri erotice, ci doar sa seduca.

Marile studiouri cauta astfel de modele pentru platformele online cu care colaboreaza, iar cea mai mare parte a interactiunii dintre model si membru va fi conversatia pe diverse teme de interes. Ce trebuie sa stii despre videochatul glamour este ca va trebui sa mentii interesul celor cu care conversezi. Aici, tehnicile de comunicare si seductie pe care ti le vor dezvalui trainerii studioului te vor ajuta foarte mult. Pe langa tehnicile speciale, sesiunile de training din cadrul marilor studiouri te vor ajuta sa descoperi subiecte interesante de conversatie si sa exersezi roluri pe care ai putea sa le joci in fata camerei pentru a atrage membrii.

Suna interesant? Afla totul despre videochatul glamour de pe blogul Despre-videochat.ro!

Vei invata teoria din spatele activitatii, vei descoperi subiecte interesante de conversatie si vei exersa roluri pe care ai putea sa le joci pentru a atrage cat mai multi membri platitori.