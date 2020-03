Avocatii fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, retinuta si arestata zilele trecute dupa ce a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA luand mita in calitate de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, sustin ca aceasta este victima unei inscenari si a unor jocuri politice murdare. In acelasi sens i-au sarit in aparare vestalele anticoruptie Elena Udrea si Gabriela Firea, precum si unii vectori de opinie ai PSD. Nu a lipsit la apel nici parerologul numarul 1 al natiunii, fostul presedinte Traian Basescu, batranul lup de mare atoatestiutor si atoatefacator inclusiv intr-ale coruptiei exprimandu-se ca nu o vede pe doamna Pintea ca pe un om care sa ia spaga chiar daca este pesedista. Pe vederea fostului presedinte nu ne putem baza insa nici cat pe o ceapa degerata daca avem in vedere ca nu i-a vazut luaind mita nici pe unii colaboratori apropiati de-ai sai, ca Elena Udrea, Sorin Blejnar, Alina Bica, Vasile Blaga sau Gheorghe Stefan „Pinalti”, ori pe unii membri ai familiei sale.



Notorietate de coruptibila in Baia Mare

Am denuntat si am condamnat in ultimii ani multe abuzuri inclusiv inscenari ale unor procurori DNA. Sunt de acord ca Sorina Pintea beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Inteleg ca se afla intr-o stare de sanatate precara si cred ca poate fi cercetata si in stare de arest la domiciliu sau chiar sub control judiciar. Dar consider ca in cazul sau s-a ajuns cu victimizarea prea departe. Aparatorii sai mediatici au lansat cel putin doua fake news dupa prinderea si retinerea sa. Una este aceea ca procurorii anticoruptie au navalit peste ea si au saltat-o chiar in ziua in care si-a anuntat candidatura la functia de primar al municipiului Baia Mare, la care avea cele mai mari sanse.

Ori, Pintea nu si-a anuntat nicio candidatura pe plan local nici in ziua respectiva nici in zilele anterioare, iar la functia de edil sef al Baii Mari nu are nicio sansa. Conform unui recent sondaj realizat pe plan local, actualul primar Catalin Chereches intruneste peste 50 % din sufragiile baimarenilor, iar Sorina Pintea se situa sub scorul PSD, respectiv sub 15%. A doua este aceea ca fostul ministru al Sanatatii ar fi fost ,pedepsit astfel pentru ca, in ultima perioada, ar fi criticat masurile adoptate de actuala guvernare liberala in domeniul medical. Ori procurorii anticoruptie s-au sesizat si au inceput cercetarile in cauza in cursul lunii decembrie 2019, cu mult timp inaintea declaratiilor sale critice.

Din pacate, Sorina Pintea are cel putin in Baia Mare notorietatea uneI persoane descurcarete pretabila la acte de coruptie. Ea a detinut aproape toata viata functii favorizante, tentante si ofertante in acest sens: contabil sef la IFET Maramures, director economic la Directia Silvica Maramures, manager la Spitalul de Pneumoftizologie din Baia Mare si manager la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Referitor la primele doua functii, ambele in domeniul silvic, Pintea a fost acuzata ca ar fi cochetat cu mafia lemnului din zona si ca ar fi favorizat agenti economici care au tuns pana la chelie paduri din muntii Maramuresului.

A fost inclusiv cercetata sub acest aspect, dar a scapat cu concursul fostului ministru al Agriculturii si Silviculturii, Gheorghe Flutur, referitor la care Pintea a afirmat, cu ocazia unei vizite efectuate la Suceava in calitate de ministru al Sanatatii, ca este un vechi prieten. In perioada respectiva Pintea se afla sub auspicii politice galben-portocalii.

Ea a devenit pesedista cu circa un deceniu in urma, cand a fost adusa in partid de fostul presedinte interimar al PSD Maramures, Mircea Ursache, mai cunoscut ca presedinte al AVAS. La adresa Sorinei Pintea au fost vehiculate acuze de coruptie si in perioada de peste un deceniu in care a fost manager la cele doua spitale din Baia Mare. Conform unei surse credibile din zona, cu doar cateva zile inaintea actiunii procurorilor DNA, Pintea ar fi primit mai multe mii de euro pentru a rezolva obtinerea unui post de asistenta medicala scos la concurs la o unitate spitaliceasca unde avea influenta.

Investitii dubioase de milioane de euro la spitalele din Viseu si Borsa

Dar, ce este mai grav, Sorinei Pintea si unor politicieni locali din PSD apropiati de aceasta, ca senatorul Liviu Pop si deputatul Gheorghe Simon, li se reproseaza ca au fost implicati in afaceri mult mai mari si mai dubioase legate de investitii si achizitii de milioane de euro efectuate in ultimii ani la spitalele din orasele Viseu de Sus si Borsa, aflate in fieful electoral al celor doi parlamentari de Maramures.

La spitalul din Viseu de Sus, localitatea de domiciliu a celor doi parlamentari maramureseni, au fost efectuate investitii pentru extindere si modernizare in valoare de sase milioane de euro, care sunt considerate inutile de locuitori din zona in conditiile in care spitalul nu are asigurati medici si asistenti medicali suficienti, iar localnicii au acces la spitalul din Borsa, care a fost construit si dotat dupa Revolutie si este situat la o distanta de doar 17 kilometri. In lucrarile efectuate la spitalul din Viseu sunt implicate din plin firme controlate de primarul pesedist al orasului, Vasile Coman, zis Varzaru, prieten vechi si bun cu triada Pintea-Pop-Simon. La Spitalul de Recuperare din Borsa a fost achizitionata in ultimii ani aparatura medicala de milioane de euro peste care se asterne praful pe holuri si in subsoluri. Surse din zona spun ca la cele doua spitale ar fi fost realizate faptic mari operatiuni de spalare de bani.



Referitor la aceste investitii dubioase ar trebui luat la intrebari si presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, avand in vedere ca toate spitalele din judet se afla in subordinea sa si ca este seful politic al fostului ministru Pintea si a parlamentarilor Pop si Simon, in calitate de presedinte al organizatiei judetene a PSD si de vicepresedinte regional al partidului. Cunoscut ca fin al fostului premier Victor Ponta, care i-a fost nas la prima casatorie, Zetea a avut un cuvant greu de spus in cariera profesionala si in ascensiunea politica a Sorinei Pintea. Aceasta a fost numita manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare in 2013, dupa ce Zetea a devenit presedinte al organizatiei judetene a PSD si presedinte al Consiliului Judetean Maramures. In 2016 Zetea a impus-o pe primul loc pe lista PSD pentru Senat in judetul Maramures, beneficiind si de sprijinul liderului national Liviu Dragnea, caruia i-a cazut cu tronc, in detrimentul lui Liviu Pop, care a fost senator si ministru in legislatura anterioara. Dupa nicio luna de la alegerile parlamentare, a renuntat la calitatea de senator, reitorcandu-se in functia de manager al Spitalului Judetean, unde oferta materiala era mult mai consistenta. In aceste conditii a redevenit Liviu Pop senator de Maramures, aflandu-se pe locul doi pe lista PSD, iar relatia dintre el si Pintea a devenit mai stransa. Tot Zetea si Dragnea au sustinut-o pe Pintea sa devina ministru al Sanatatii in guvernul Dancila instalat la inceputul anului 2018, detinand acest portofoliu pana la caderea guvernului PSD in octombrie 2019.



Intermediarul denuntator, un vanzator de sarma si cuie

Dovada legaturii stranse dintre fostul ministru Sorina Pintea si senatorul Liviu Pop este denuntatorul acesteia, omul de afaceri Mihai Costea, intermediarul mitei de 35 000 de euro, care a fost oferita in doua transe ( 10 000 de euro, respectiv 120 000 de lei), pentru un contract in valoare de aproape o jumatate de milion de euro (477 000 euro). Pop si Costea sunt in relatii apropiate, senatorul maramuresean fiind nasul de casatorie al fiului omului de afaceri. Potrivit unor cunoscuti, Costea nu era un om de afaceri de anvergura, detinand o firma, SC Decdan SRL Baia Mare, care produce sarma si vinde cuie. In ultimii ani acesta a prosperat insa in urma a tot felul de intermedieri si subcontractari. Ar fi interesant de aflat daca vanzatorul de sarma si cuie a fost subcontractor sau intermediar si in cazul investitiilor si achizitiilor de la spitalele din Viseu de Sus si Borsa.



O chestiune interesanta este intalnirea pe care denuntatorul Costea a avut-o la aceeasi ora si in acelasi loc in care a discutat cu fiul Sorinei Pintea cu fiul primarului orasului Ulmeni din judetul Maramures. Primarul din Ulmeni, Lucian Morar, ex-PDL, actualmente PMP, este cunoscut drept un apropiat al lui Traian Basescu si Elena Udrea, care au fost prezenti cu doi ani in urma la nunta sa prilejuita de a doua casatorie, la care au paricipat peste 2 000 de invitati, fiind organizata in sapte locatii din cele sapte sate ale tanarului oras.

Sa aiba acestia vreo legatura cu cel care a transmis mita pentru Sorina Pintea, patronul firmei contractante din Bucuresti, Hospital Tehnical Solutions? Firma bucuresteana a castigat 70 de contracte de achizitii publice in 2018 si 2019, desi a fost infiintata cu doar cateva luni inainte. Un raspuns afirmativ ar confirma inca o data ca multhulita coruptie nu are frontiere politice si este de multe ori transpartinica, Poate ca asa se explica solidarizarea grabnica cu Pintea a cuplului Basescu-Udrea.



Valer Marian