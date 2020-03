Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, joi, sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu OUG pentru alegerile anticipate.



Asta inseamna ca OUG care prevedea organizarea mai rapida a alegerilor anticipate a cazut la controlul de constitutionalitate.

„In ziua de 12 martie 2020, plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei si al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor ordonantei de urgena a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputtailor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului si a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate este neconstitutionala, in ansamblul sau„, se arata intr-un comunicat al CCR.ticipate.

In 21 februarie, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu OUG privind alegerile anticipate, considerand ca modalitatea de desfasurare a alegerilor pentru Parlament nu poate fi legiferata prin OUG si ca, in domeniul electoral, competenta Guvernului este aceea de organizare a alegerilor si de reglementare normativa a masurilor care se impun in acest sens, si nu de stabilire efectiva a sistemului electoral national care este „un drept suveran al Parlamentului”.

OUG 26/2020 a fost adoptata de Guvernul Orban cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura.