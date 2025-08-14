O plângere depusă pe platforma MyCluj reclamă lucrări neautorizate într-o curte comună de pe strada Traian Moșoiu 34, în centrul Clujului. Potrivit sesizării, un locatar ar fi extins o magazie cu anexe improvizate pentru găini și iepuri.

Autorul sesizării susține că se sapă pentru a conecta zona adăpostului de păsări la apă, prin fața altor apartamente, fără acordul vecinilor, iar mirosul devine insuportabil vara.

În Cluj-Napoca, lucrările de construire, extindere sau modificare a anexelor gospodărești se fac, în principiu, numai pe baza unei autorizații de construire, emisă în baza Legii 50/1991 și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU). Legea prevede că executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații, cu excepțiile limitative din lege pentru intervenții minore care nu creează construcții noi sau nu afectează structura. Anexele pentru adăpostirea animalelor sunt, în mod obișnuit, construcții pentru care este necesară autorizație, iar ridicarea lor fără avize poate atrage sancțiuni și chiar desființarea lucrărilor.

Primăria Cluj-Napoca precizează, prin Direcția de Urbanism, că emite certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare și gestionează conformarea cu RLU, inclusiv în zone protejate sau curți comune din intravilan. Serviciul Autorizări Construcții pune la dispoziție formularele tip pentru autorizații, dar și procedurile pentru atestarea edificării sau desființării, utile în cazurile constatate ca neautorizate.

În plus, pentru construcții noi amplasate lângă clădiri existente sau pentru modificări ce schimbă destinația, cadrul legal cere, în anumite situații, acordul vecinilor în formă autentică, având ca bază completările la Legea 50/1991 adoptate prin Legea 149/2020 și normele metodologice. În lipsa acordului, emiterea autorizației poate fi blocată, iar în caz de refuz nejustificat, instanța poate suplini acordul, potrivit expunerilor oficiale privind aplicarea legii.

Platforma MyCluj este canalul oficial de sesizări al Primăriei, iar astfel de reclamații sunt transmise către serviciile competente, inclusiv Poliția Locală, Urbanism și Direcția Tehnică, pentru verificări la fața locului și aplicarea măsurilor legale.

Ce urmează în acest caz: autoritățile pot solicita oprirea lucrărilor, intrarea în legalitate sau desființarea anexelor, dacă se confirmă lipsa autorizației și nerespectarea RLU, iar intervențiile pe proprietate comună fără acord pot fi sancționate distinct. Pentru utilități realizate pe trasee ce trec în fața altor apartamente, acordurile și avizele sunt, de regulă, obligatorii la autorizare, iar lipsa lor este motiv de respingere sau sancțiune.

Citește și: