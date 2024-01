Revolut este un serviciu care are doar 8 ani de cand a fost lansat, iar in ciuda timpului relativ scurt de existenta, popularitatea sa este foarte generoasa!

Majoritatea persoanelor au astazi un cont de Revolut, pe care il folosesc zilnic pentru transferuri bancare si plati, asa ca ne-am propus sa discutam si noi despre beneficiile Revolut.

Daca si tu te-ai intrebat ce avantaje ai daca folosesti Revolut , atunci le voi descoperi in randurile imediat urmatoare. Iata care sunt acestea.

Totul se intampla online

Un prim avantaj de care te vei bucura daca vei alege sa folosesti Revolut este simplitatea de deschidere a contului. Practic, totul se intampla online iar crearea unui cont de Revolut dureaza mai putin de 10-15 minute.

Fiind un serviciu in totalitate digitalizat, acesta atrage utilizatorii pasionati de tehnologie si care isi doresc sa evite birocratia.

Daca iti doresti un cont bancar fara a fi nevoit sa vizitezi o banca propriu-zisa, atunci Revolut poate fi cea mai buna alegere pe care o poti face.

Comisioane accesibile

Un alt motiv pentru care lumea prefera Revolut este si faptul ca acesta are comisioane foarte accesibile.

In contextul in care tot mai multe dintre bancile clasice au comisioane din ce in ce mai dificil de digerat, este usor de inteles popularitatea de care beneficiaza acest serviciu.

Transferurile se fac fara comision, platile online de asemenea si totodata exista o multime de beneficii gratuite.

Asa se face ca daca iti vei dori mai putine comisioane, cel mai probabil ca vei alege si tu sa folosesti Revolut. Este cea mai fireasca alegere pe care o poti face, desigur.

Il poti folosi oriunde

Toate magazinele online accepta cardurile de la Revolut. De asemenea, poti plati cu el diferite servicii si nu vei intampina probleme.

Mai mult decat atat, exista o multime de cazinouri care accepta Revolut , asa ca daca vrei sa ai un card separat pentru jocurile de noroc, pentru a monitoriza mai usor finantele, atunci cardul Revolut poate fi o solutie buna.

Este sigur

Un alt avantaj important oferit de Revolut este nivelul inalt de siguranta. Vorbim despre un serviciu cu o securitate foarte buna, care iti ofera o multime de instrumente care sporesc siguranta atunci cand efectuezi plati online.

Cel mai bun exemplu din acest punct de vedere este posibilitatea de a crea carduri virtuale unice, pe care sa le folosesti pentru a efectua diferite plati in locuri mai putin sigure. Acestea vor fi sterse imediat dupa efectuarea platii, asa ca nu va exista riscul ca datele cardului sa ramana salvate si sa fie folosite pentru mai multe plati frauduloase.

In cazul in care iti doresti mai multa securitate pe internet, pentru a face plati fara frica, atunci ai putea lua in calcul folosirea unui card Revolut.

Ofera statistici utile

In cazul in care esti o persoana responsabila care vrea sa detina controlul absolut asupra bugetului sau, atunci ai un argument in plus pentru a incerca si tu Revolut.

Printre avantajele pe care le ofera Revolut se regasesc si statisticile foarte eficient organizate, care iti ofera o perspectiva mai clara asupra cheltuielilor si veniturilor tale.

De asemenea, daca planuiesti sa folosesti cardul Revolut la cazinouri care accepta aceasta metoda de plata, vei putea fi mai responsabil, deoarece ai mai mult control asupra bugetului tau. Prin urmare, folosirea acestui card poate fi parte din strategia ta de a juca mai responsabil.

O multime de functii interesante

Revolut este mai mult decat o banca digitala. Pe langa faptul ca iti ofera un cont bancar, la care pot fi asociate mai multe carduri, Revolut ofera o multime de alte facilitati pe care merita sa le ai in vedere.

De exemplu, foarte multe persoane aleg sa foloseasca Revolut atunci cand calatoresc, deoarece au parte de un schimb valutar avantajos. De asemenea, exista persoane care aleg sa foloseasca Revolut pentru investitii.

Revolut te poate ajuta sa faci economii, ceea ce poate fi un alt argument foarte bun pentru a-l folosi si tu. Ori, daca treci la planurile premium, poti avea parte de asigurare pentru calatorii si de alte beneficii atractive.

Exista deci o multime de avantaje de care poti beneficia alegand sa iti deschizi un cont de Revolut. Daca vei alege sa iti deschizi si tu un astfel de cont, atunci cel mai probabil ca nu vei regreta decizia. Platile instant facute intre prieteni, beneficii precum functia de cashback sau posibilitatea de a economisi si de a urmari cheltuielile in cele mai mici detalii te vor convinge ca Revolut este, in adevaratul sens al cuvantului, o alegere avantajoasa!

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai importante avantaje pe care le ofera Revolut, insa suntem siguri ca vei descoperi si altele daca vei alege sa te inregistrezi. Prin urmare, nu ne mai ramane decat sa iti uram succes si o utilizare responsabila a acestui serviciu.