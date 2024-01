Potrivit celei mai recente declarații de avere, senatorul clujean Laszlo Atilla are o avere consistentă. Deține un teren în Cluj-Napoca de 298 mp, pe care îl are în proprietate alături de soție.

De asemenea în aceiași localitate cei doi mai au un teren de 705 metri pătrați. În Mureș, cei doi dețin un teren intravilan de 1500 de metri pătrați. Au și un teren agricol de 5 hectare, în Mureș, în localitatea Bereni. De asemenea mai au un alt teren forestier de 0.18 hectare.

La capitolul case, cei doi au o casă în Cluj care are 98 de metri pătrați. De asemenea tot acolo au o altă casă de 101 metri pătrați. Și au și în Mureș o casă de vacanță care are 80 de metri pătrați și care a fost cumpărată în 2005.

Senatorul este un împătimit al motocicletelor așa că are achiziționate mai multe, printre care un Kawaski și o Yamaha. De asemenea acesta mai are și un Hyundai Kona, dar și un Renault Clio.

Acesta a și vândut din motociclete și a luat pe două dintre ele aproape 10.000 de euro. Nu are investiții în acțiuni, nici colecții de artă sau bijuterii foarte valoroase pe care să le treacă în declarație.

Soția are o firmă de cosmetice

La capitolul conturi, senatorul are un cont în lei de 36.372 de lei. De asemenea mai are un cont din 2008 în care deține 433 de lei. Și mai are alți 5644 de lei într-un alt cont.

La capitolul venituri, senatorul are trecută indemnizația care are o valoare anuală de 153.312 lei. Soția lui este director la Cosmetic Plant Cluj Napoca și are un salariu de 71.000 de lei. De asemenea aceasta mai încasează dintr-o chirie 25.200 de lei. Totodată soția mai încasează și o dobândă a unui împrumut în valoare de 22730 de lei.