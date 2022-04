Odata cu luna aprilie se da oficial startul sezonului de vara, acel sezon care aduce concedii si vacante ceva mai lungi, mai lejere si pline de tinute senzuale la malul marii. Acest lucru ar trebui sa fie o veste buna, dar si una care ar trebui sa te ingrijoreze daca nu ti-ai achizitionat pana acum un costum de baie.

Stai fara griji, mai jos ti-am pregatit ghidul sezonului 2022 pentru a-ti alege acel costum de baie perfect. Multe femei probabil ca vor purta costumele pe care si le-au achizitionat in 2021, insa tendintele au evoluat si la acest capitol, asa ca daca esti o adevarata fashionista, este musai sa te innoiesti. Ca sa iti starnesc curiozitatea, vara 2022 este plina de culori, imprimeuri, decupaje senzuale si modele retro.

Costume de baie intregi

Costumul intreg este din nou la moda! Daca vrei sa fii in ton cu tendintele, ai grija sa nu iti lipseasca din garderoba in aceasta vara. Opteaza pentru modele de costume de baie vintage, care aduc ecouri din vremurile in care divele voluptuoase ca Marilyn Monroe faceau legea in lumea modei.

Nu ocoli nici costumele decupate, care sunt un must-have. Ele vor da un plus de senzualitate corpului bronzat si o nota de modernitate. Sunt la mare cautare in acest an toate modelele intregi, dar cu decupaje. Si tocmai pentru ca sunt atat de cerute, designerii s-au gandit sa ofere o gama cat mai variata a acestui trend, menita sa-ti satisfaca chiar si cea mai apriga pretentie.

De retinut in cazul acestora ca nu se recomanda sa te expui prea mult la soare, avand in vedere ca risti sa capeti un bronz neuniform.

Costume de baie din doua piese

Sexi sau de-a dreptul provocatoare, in culori neutre sau neon, cu imprimeuri cool sau detalii surprinzatoare, pentru oricine se simte bine in astfel de costume de baie doua piese, alegerile sunt, si aici, mai mult decat generoase!

Sutienele de tip band, fara bretele, sunt la mare cautare, dar si modelele retro, in stilul Marilyn Monroe. Bulinele sau materialele uni, in principal alb sau rosu, fac si ele concurenta. Pe principiul ca un costum trebuie sa iti puna corpul in valoare, se poarta deopotriva bikini si slipi cu talie inalta.

Versatilitatea este principalul avantaj al acestor modele. Poti alege un slip intr-o culoare neutra si sa-l combini cu diferite sutiene de orice culoare. Sau poti alege un slip cu print colorat si sa-l combini cu sutiene intr-o singura culoare. Te costa mai putin, apari mereu cu un „alt” costum, te simti bine si, cel mai important, vei obtine un bronz uniform.

Costume de baie cu volane

Volanele sunt vedetele verii, mergand de la boho, la hippie sau romantic, au pus stapanire pe tot si toate, inclusiv pe costumele de baie. Poti sa alegi fie slipul, fie sutienul sau poate chiar ambele cu volane aplicate, insa, oricum ar fi, e bine sa le ai in vedere. Costumele de baie cu volane sunt extrem de seducatoare, mai ales intr-o culoare intensa. Cel mai mare avantaj al volanelor este ca mascheaza ce trebuie mascat si adauga acolo unde trebuie adaugat.

Costumele de baie cu volane sunt extrem de seducatoare, mai ales intr-o culoare intensa. Cel mai mare avantaj al volanelor este ca mascheaza ce trebuie mascat si adauga acolo unde trebuie adaugat.