Scandalul iscat de către Deputatul USR Emanuel Ungureanu în urma publicării mai multor fotografii pe profilul său personal de Facebook în care era clar vizibilă starea degradantă a Spitalului de Boli Psihice Borșa, aparent nu își găsește încă niciun vinovat. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat mai multe imagini cu interiorul și exteriorul clădirii unde sunt ingrijiți aproximativ 180 de pacienți cu probleme psihice. Condițiile sunt deplorabile iar responsabilitatea pentru acest lucru este pasată de la un „jucător” la altul, la fel ca o minge de fotbal.

Totul a început de la postarea de pe Facebook a deputatului Emanuel Ungureanu în care ia la răspundere autoritățile responsabile de administrarea și buna funcționare a spitalului pentru condițiile inimaginabile în care sunt ținuți pacienții de la spitalul de Boli Psihice Borșa: „Nu am văzut așa ceva niciodată, nicăieri, în niciun film horror! 179 de bolnavi cu probleme psihice înghesuiți în camere insalubre, într-o clădire veche de 200 de ani, retrocedată Bisericii Reformate de către moștenitorii familiei Banffy. 22 de bolnavi într-o cameră. Un infern al mizeriei cu neputință de descris în cuvinte. (…) Nu vă puteți imagina ce infern am găsit! Nu aveți cum… Personalul medical mi-a mărturisit că în acest univers al GROAZEI nu a intrat până astăzi niciun deputat, niciodată! Adevărul descoperit este unul crunt, dureros, năucitor, bolnavii psihici din România sunt tratați mai rău ca animalele. Nu am văzut în viața mea atâta mizerie și dezumanizare. Personalul acestui infern al groazei lucrează în condiții extreme, sunt adevărați eroi. Am vorbit și cu doamna manager, am simțit îngrijorare în vocea ei, mi-a mărturisit că de 12 ani se chinuie să schimbe lucrurile, cu eforturi uriașe. Consiliul Județean Cluj are planuri de investiții în zonă, începând cu anul 2014, se chinuie să termine o clădire nouă, de aproape 5 ani… Nu au reușit decât să ridice o clădire care nu este conectată la nicio stație de epurare, satul Borșa, nu are canalizare… Stat mafiot, politicieni indiferenți, dezastru național. Nu am cuvinte…”.

Ca printr-o minune, clădirea uitată de atâția ani, a reapărut în vizorul autorităților locale dar și centrale care s-au sesizat cu privire la această problematică fără a găsi însă soluții, doar scuze. Managerul Spitalului de Boli Psihice din Borșa, Ana Jucan se scuză spunând că de la începutul anului nu au mai fost făcute nici măcar lucrări de igienizare, având în vedere că este în curs de finalizare o clădire nouă în care vor fi mutați pacienții. Dar cu toate acestea, din punctul ei de vedere situația nu este atât de gravă.

„Se asigură condiţii bune de cazare. În acea clădire sunt 110 pacienţi. Nu este periculos. Sigur, clădirea e degradată şi nu e aşa cum ne-am dori toţi să fie. Dar se pot asigura spaţii de cazare. Nu se poate asigura curăţenia, spaţii suficiente pentru fiecare pacient. Noi în fiecare an am igienizat şi am văruit pe interior. Anul acesta, pentru că intenţionăm să ieşim din acea clădire … nu am mai zugrăvit. Pe fiecare etaj sunt două toalete. Sigur, nu e suficient. Evident că nu poţi să asiguri într-o clădire care a fost construită pentru uzul unei familii, acum 200 de ani … nu poti cum să realizezi o infrastructură ca să asigure necesarul de băi. Oamenii mai merg şi în curte, pentru că noi am avut şi în curte grupuri sanitare. Noi avem pacienţi cu afecţiuni psihice, deci faptul că el are toaleta la 2 metri nu înseamnă că nu o să-şi facă necesităţile în curte din cauza afecţiunii pe care o are. ”

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a luat la cunoștință acest fapt dar se declară „neputincioasă” înaintea șefului Consiliului Județean Cluj care din cauza unor conflicte vechi nu va dori o comunicare cu dânsa: „Am văzut cum arată. În primul rând e nevoie de investiţii. Am înţeles că e o investiţie nouă. Mă voi duce şi la Borşa, dar probabil că domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj nu va sta de vorbă cu mine. Dânsul nu discută cu Ministerul Sănătăţii”.

Replica oferită de Reprezentanții Consiliului Județean, acuzațiilor aduse de către deputatul USR este următoarea: „Fotografiile apărute pe reţelele de socializare au fost realizate tendenţios, urmărind să surprindă exclusiv aspecte negative. Domnul Ungureanu omite în mod voit să arate întreaga realitate, respectiv faptul că noua clădire a spitalului este construită deja şi utilată de către Consiliul Judeţean Cluj. Aceasta va fi recepţionată şi dată în folosinţă în două luni. Acelaşi domn uită să ceară şi să facă public punctul de vedere oficial al instituţiilor vizate, respectiv faptul că actualul spaţiu este clădire monument istoric retrocedat, în care, din cauza proceselor de retrocedare, nu s-a putut investi. Îmbunătăţirea sistemului sanitar şi modernizarea acestuia nu se face doar cu scandal pe reţelele de socializare, ci cu exercitarea prerogativelor aferente fiecărei funcţii publice; autoritatea legislativă reglementează, autoritatea locală investeşte, au transmis reprezentanţii spitalului. În perioada următoare, administratorul spitalului, Consiliulul Judeţean Cluj, va fi finaliza şi va recepţionată în luna noiembrie o nouă clădire destinată unităţii spitaliceşti. În plus, de curând a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru încă o clădire. Se admite însă faptul că în acest moment există probleme serioase.Unitatea funcţionează în proporţie de 70% în spaţii închiriate, respectiv spaţii pentru 140 paturi spitalizare şi activităţi administrativ gospodăreşti (Pavilionul Administrativ, Pavilionul I, Bloc Alimentar, Spălătorie, Ateliere), spaţii care au fost retrocedate proprietarilor în anul 2013. Spaţiile închiriate sunt subdimensionate, nu se poate asigura cubajul în saloane conform reglementărilor în vigoare, sunt clădiri vechi în care este dificil de organizat şi gestionat activitatea medicală’’.

Situația spitalului la momentul actual este dezastruoasă, fotografiile publicate oglindesc realitatea într-un mod cât mai real. Cu toate acestea, persoanele responsabile, încearcă prin declarațiile lor să își „curățească imaginea” mai mult decât să găsească împreună o soluție optimă pentru a rezolva situația.