Pixul GSM cu cartelă SIM și cască de copiat fără fir este un dispozitiv electronic, de mici dimensiuni, ce este utilizat adesea pentru a purta o conversație discretă cu cineva aflat la mare distanță, prin intermediul unui apel telefonic obișnuit. Deși nu este recomandat, acest sistem este folosit uneori pentru a copia la examene, cum sunt la facultate sau la examenul de bacalaureat.

Pix GSM pentru copiat cu casca de copiat fara fir

În ce constă acest sistem cu cască?

Sistemul este compus din două elemente. Primul, și cel mai important dintre ele, este pixul. A doua componentă este casca de copiat fără fir.

Pixul GSM cu cartelă SIM

Pixul are integrat un mini modul GSM cu cartelă nano SIM. Cu acest pix se poate și scrie fără probleme. Dimensiunile sunt foarte asemănătoare cu ale unui pix obișnuit. Pixul are rolul de a face legătura, fără fire, între casca și persoana care apelează. Are integrat și un microfon performant, cu ajutorul căruia persoana care apelează poate auzi chiar și cele mai slabe sunete din împrejurul pixului. Pixul GSM funcționează cu absolut toate cartelele SIM de pe întreg globul, este deblocat în orice rețea GSM.

Pix de copiat cu cartelă SIM și cască de copiat

Casca fără fir

Casca fără fir este un element destul de important. Aceasta are rolul de a recepționa de la pix vocea persoanei care ajută. Este de dimensiunea unui bob de porumb și nu se vede în urechea celui care o poartă, chiar dacă te uiți foarte atent. Casca are o autonomie de până la 12 ore dacă se folosește cu o baterie de calitate, sau 3-4 ore dacă se folosește o baterie slabă. Atenție, a nu se folosi baterii de proastă calitate pentru că uneori, casca poate să scoată un piuit puternic.

Cum se utilizează pixul GSM cu casca fără fir?

Principiul de funcționare este unul foarte simplu. Pixul GSM cu casca de copiat fără fir se poate utiliza destul de simplu, oricine fără a avea prea multe cunoștințe tehnice îl poate folosi. În plus, pe YouTube se găsesc mai multe videoclipuri în care ți se arată pas cu pas cum se folosește.

Primul lucru care trebuie făcut este să pui pixul la încărcat. Bateria la pix se încarcă în 2-3 ore și îți oferă o autonomie de până la 2-3 ore. Cască, dacă este folosită cu o baterie de calitate, are o autonomie de până la 12 ore. Bateria la cască se schimbă după fiecare utilizare. Se introduce o cartelă nano SIM în pix și se pornește de la butonul ascuns on/off. Se așteaptă 20-30 secunde, după care se poate apela numărul cartelei nano SIM introduse în pix.

Pixul va răspunde automat la apel și va trimite wireless vocea persoanei care apelează la cască din urechea utilizatorului. Dacă din oricare motiv, apelul se întrerupe, nu este nicio problemă! Persoana care te ajută va apela din nou numărul, iar pixul va răspunde din nou automat la apel. Ori de câte ori se apelează, pixul va răspunde automat. Tu nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să apeși pe niciun buton. Persoana care apelează va și auzi, întrucât pixul are și un microfon performant integrat..

De unde se poate achiziționa un pix cu cască fără fir?

Există foarte multe magazine online care comercializează astfel de dispozitive.

Se poate comanda online și plăti chiar și cu cardul. Comanda plasată, ajunge la tine în maxim 24 ore și ai și posibilitatea de a deschide și verifica coletul înainte de a plăti. În plus, dacă nu ești mulțumit de produs și consideri că acesta nu se potrivește nevoilor tale, îl poți returna fără probleme, în termen de maxim 14 zile de la primire.