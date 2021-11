Parolele pentru conturile personale si parola de laptop ar trebui sa fie usor de retinut si chiar notate, pentru cazul in care le poti uita. Daca ai uitat parola de la laptop, din fericire, exista cateva modalitati prin care o poti recupera sau o poti modifica, pentru a avea in continuare acces la fisierele de care ai nevoie. In sistemele cu Windows, autentificarea ca administrator, utilizarea unui disc de resetare, reinstalarea Windows-ului si, in unele cazuri, reformatarea laptopului, sunt solutii care vor rezolva aceasta problema.

Conecteaza-te ca si administrator

Reporneste laptopul si conecteaza-te ca administrator pentru a te putea conecta pe laptop. Conturile de administrator sunt create automat, atunci cand Windows se instaleaza pe laptop. Daca nu exista niciun cont listat, introdu termenul „Administrator” in caseta de nume utilizator si lasa necompletata caseta parolei. Dupa ce te-ai conectat pe laptop, da click pe butonul „Start”, introdu in caseta „control userpasswords2” si da click pe Enter.

Da click pe tab-ul „Users” si apoi click pe numele contului pentru care vrei sa schimbi parola. In continuare, da click pe „Resetare parola” si apoi vei putea sa introduci o parola noua. Reintrodu parola pentru confirmare si apasa „Ok”. Reporneste laptopul si conecteaza-te cu numele de utilizator si parola cea noua.

Safe Mode

Reporneste laptopul si apasa tasta „F8” imediat ce laptopul se aprinde. In optiuni, mergi cu sageata in jos pentru a selecta „Safe Mode Network Support” si apasa „Enter” de pe tastatura. Apoi, da click pe userul „Administrator”. Cand ai ajuns pe desktop, mergi in „Control Panel” si da click pe „Switch Classic View” si dublu click pe „User Accounts”. Click pe „Change Account” care se afla sub „Pick a Task”. Apoi, da click pe contul de utilizator pentru care trebuie sa introduci parola. Click pe „Change My Password”, introdu o noua parola si apoi noteaza-o din nou, pentru confirmare. Da click pe „Change Password” inca o data si reporneste laptopul in modul normal. Acum te poti conecta cu noua parola si contul de utilizator.

Reinstalare

Daca metodele de mai sus nu functioneaza, va trebui sa reinstalezi Windows-ul sau sa reformatezi laptopul (daca nu ai un back up disc sau product key). Reformatarea va duce la pierderea tuturor datelor, imaginilor si documentelor. Inainte de a incerca sa reinstalezi Windows-ul, asigura-te ca ai cheia produsului (product key) sau numarul de serie al Windows-ului, pentru ca altfel nu vei putea face instalarea. Introdu discul de instalare si urmeaza instructiunile de pe ecran pentru instalarea completa.

Alte sfaturi pentru a recupera accesul la date

– apeleaza la o firma profesionista (service onlaptop) pentru recuperarea datelor

– raspunde la intrebarile de securitate din sistemul de operare Windows ca sa-ti poti recupera parola de la laptop

– click pe „reseteaza parola” din ecranul principal de conectare. Daca nu poti vedea intrebarile de securitate, verifica daca denumirea laptopului coincide cu numele tau de utilizator local. Poti crea un cont nou de administrator local pentru a redenumi laptopul.

Ce poti sa faci ca sa nu mai uiti parola de la laptop?

Cu toate ca acest lucru pare banal, multe persoane ajung in situatia de a nu -si mai aduce aminte parola de la laptop. Daca si tu ai trecut prin aceasta experienta, este bine ca pe viitor sa faci ceea ce trebuie sa nu te mai confrunti cu aceasta problema. Este important sa te asiguri ca iti poti recupera datele de conectare, pentru ca, cel mai probabil, pe laptop ai multe fisiere importante, fotografii, discutii si amintiri, cursuri ori alte documente. Cu siguranta nu iti doresti sa le pierzi definitiv.

Cel mai bun sfat pe care ti-l putem da este sa faci un back-up la fisiere si sa notezi parola de la laptop, astfel incat sa stii ca o poti gasi undeva, in cazul in care o uiti. Sunt cazuri cand anumite piese din laptop se defecteaza si atunci va trebui sa schimbi componenta cu totul. Hard diskul este cel mai bun exemplu. Pe el se afla toate datele importante de pe laptop. Daca hard diskul pica, datele nu se vor mai putea recupera. Prin urmare, noteaza datele de conectare la laptop intr-o agenda personala si nu uita sa faci back up periodic pentru datele care sunt cu adevarat importante pentru tine.

In cazul in care ajungi in situatia de a nu mai sti parola de la laptop, ai incercat toate cele de mai sus sau ai hard disk-ul defect si nu-ti mai poti accesa datele si fisierele importante, te poti adresa specialistilor dintr-un service laptopuri. Acestia au de obicei cunostintele necesare avansate si chiar aparatura speciala pentru a putea face recuperarile necesare, de cele mai multe ori.