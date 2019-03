O nouă orientare sexuală se adaugă identităţilor de gen pe care oamenii le folosesc pentru a se defini: autosexualitatea sau atracţia pentru propria persoană.

Autosexualitatea înseamnă că felul în care arăţi şi propriul trup nud îţi provoacă dorinţă sexuală. Înseamnă să simţi „fluturi în stomac“ când te gândeşti la propria persoană, să te încânte ideea de a petrece timp singur, înseamnă să te autosatisfaci gândindu-te la propria persoană. Cu alte cuvinte, este tot ce simte o persoană atunci când se îndrăgosteşte, dar sentimentele sunt îndreptate către propria persoană, scrie metro.co.uk.

Ghia Vitale, în vârstă de 30 de ani, din SUA, se identifică drept autosexuală şi autoromantică. Tânăra a declarat pentru sursa citată că este logodită cu sine din martie 2017 şi că urmează să organizeze nunta.

„Este oficial: m-am logodit cu mine însămi!“, a scris femeia pe Twiiter.

Ghia povesteşte că şi-a dat seama de propria sexualitate încă de la vârsta de şapte ani, însă nu şi-a explorat sentimentele până la facultate. Mărturiseşte că a învăţat în timp să treacă peste ideile preconcepute despre relaţiile romantice şi peste noţiunea că o altă persoană te-ar valida. Acum, femeia spune că vrea să normalizeze autosexualitatea.

„Definiţia mea pentru autosexualitate este să fii atras de propria persoană. Am fost atrasă de mine de când am devenit conştientă că există atracţie sexuală. Îmi amintesc că aveam în jur de şapte ani atunci când m-am uitat pentru prima dată în oglindă şi am simţit atracţie. Nu am auzit însă termenul de autosexual până când nu am terminat facultatea, în 2013. Atracţia pe care o simţeam faţă de mine mi-a provocat sentimente de confuzie uneori, însă din momentul în care am aflat despre autosexualitate, m-am bucurat că există un termen pentru experienţa mea. (…) Înainte de asta, am avut sentimente de natură romantică şi dorinţă sexuală pentru mine, însă am presupus întotdeauna că trebuie să fii cu o altă persoană pentru ca societatea să te valideze. Acum realizez că relaţia mea cu mine este la fel de validă ca orice altă relaţie“, a povestit Ghia Vitale.

Deşi căsătoria cu propria persoană nu este prea des întâlnită, nu este un fenomen nou. Nu e recunoscută legal în nicio ţară din lume, însă tot mai mulţi oameni apelează la această ceremonie. O companie din Japonia chiar oferă pachete de nuntă cu propria persoană, destinate femeilor singure sau celor care nu au fost fericite într-o căsătorie anterioară, notează metro.co.uk.

