Fiecare barbat merita o vacanta de vara distractiva pentru a se relaxa, a se deconecta si a profita putin de soare. Desigur, cand vine vacanta de vara, aceasta este petrecuta in cuplu, insa ce-ai spune daca ii poti face o surpriza barbatului iubit sau unui barbat important din viata ta precum fratele sau tatal tau, pentru a se simti cu adevarat rasfatat?

O zicala spune: “Femeile sunt de pe Venus, barbati sunt de pe Marte”. Ei bine, este cat se poate de adevarat. In multe aspecte, inclusiv cand vine vorba de vacante, barbati vor dori cu totul altceva decat iti doresti tu. Chiar daca vei presupune ca el vrea aceleasi destinatii sau distractii la care visezi tu, sa stii ca nu-i asa. Barbatul de langa tine are propriile vise si propriile idei atunci cand vine vorba de relaxare. Asa ca, chiar daca anul acesta ati planuit o vacanta impreuna, daca iti permiti, ofera-i o mica supriza: o vacanta doar pentru el acolo unde ii place sau facand ceea ce ii place. Dar sa vedem ce isi doresc cu adevarat barbatii de la o vacanta de vara:

1.Isi doresc liniste si sa se relaxeze

Cu siguranta si tu vrei asta, insa nu-i asa ca este tentant sa mergi si la cateva partide de shopping, mai ales daca te afli intr-un oras cu foarte multe magazine? Ei bine, el nu vrea asta, insa de dragul tau va merge. Daca poti, fa-i cadou un weekend de relaxare intr-un resort linistit, departe de tumultul orasului si de magazine sau intr-un bungalow izolat. Fa-i cadou un device pe care sa asculte muzica lui preferata sau orice altceva ce ii poate fi de folos. Gasesti cadouri pentru barbati pe OnioGift.ro ce ii pot fi de ajutor in vacanta lui de relaxare.

2.O vacanta pentru a vedea partida lui preferata

Vara inseamna startul competitiilor sportive. Fie ca este vorba de fotbal sau alte sporturi, cu siguranta exista ceva ce ii place iubitului, fratelui sau tatalui tau. Unul dintre cele mai apreciate cadouri pentru in vacanta de vara a unui barbat poate fi un bilet pentru a urmari echipa sau un spectacol sportiv preferat. Daca este in alt oras cu atat mai bine! Poate sa vada spectacolul si sa se si relaxeze in acelasi timp.

3.Un festival de muzica

Vara este anotimpul concertelor si festivalurilor de muzica. Stim ca nu prea esti pe aceleasi “acorduri” cu trupa lui preferata. Asta nu inseamna ca el nu trebuie sa se bucure de un spectacol pe cinste. Daca afli ca doreste sa mearga la un asemenea show, atunci nu exista cadouri pentru barbati mai potrivite decat biletele la concerte si festivaluri. Poate sa mearga cu gasca si sa se distreze de minune, iar tu vei fi cea mai tare iubita din lume pentru ca ai inteles cat de mult isi dorea sa asiste la acel spectacol.

4.La pescuit cu prietenii

Barbatii pescuiesc inca de la inceputul civilizatiei. De atunci, aceasta indeletnicire nu s-a schimbat prea mult, doar ca acum exista unelte mai performante si, in mare parte, pescuitul este un hobby. Vrea sa mearga cu prietenii la pescuit? Ofera-i un sejur sau un weekend in Delta Dunarii, unde poate pescui, dar unde poate face si un gratar. De asemnea, exista multe cadouri pentru barbati ce pot fi luate in excursie, precum ustensile de gratar sau de pescuit.

5.Sporturi extreme

O vacanta in care sa faca rafting sau mountain bike parca nu prea e pe gustul tau. Nu-i rapi aceasta placere. Multi barbati sunt pasionati de sporturi extreme si isi doresc sa le practice. Vara este anotimpul excelent pentru cele mai multe experiente si sporturi extreme. Ofera-i oportunitatea de a pleca intr-un loc unde se practica asa ceva. Se va simti excelent si iti va fi recunoscator.

6.O vacanta cu prietenii

Nu are o destinatie anume sau o pasiune anume, ci doreste doar sa petreaca ceva timp cu prietenii sai. Propune-i sa organizeze cu acestia o excursie undea unde isi droesc si ofera-i cadouri care sa ii fie de folos in excursie. Iti garantam ca, indiferent de faptul ca va petrece un weekend sau os apatamana, se va simti fericit si revigorat dupa ce va petrece alaturi de cei mai dragi prieteni si vor depana amintiri.

Barbatii din viata noastra, fie ca este iubitul, tatal sau fratele, au nevoie de momente de respiro. Asa cum noi adoram sa iesim cu fetele la o cafea, sa mergem intr-un city break sau la o partida de shopping si ei vor dori sa petreaca timp cu prietenii sau facand ceea ce iubesc. Prin mici atentii sau prin oferirea liberatii de care au uneori nevoie, departe de casa, griji, serviciu, le vom oferi, de fapt moment de fericire pe care il vor aprecia. Acum ca ai aflat ce isi doresc cu adevarat barbatii de la o vacanta de vara, nu mai pierde timpul si ocupa-te de pregatirea surprizei!