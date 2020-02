Atunci cand incepi sa te gandesti cu putina teama la momentul in care iti compui tinuta dimineata e cazul sa cauti inspiratie noua. Sfatul nostru: construieste-ti garderoba pentru birou cu piese esentiale in stil smart elegant, cum ar fi pantofi cu toc confortabili, blazere bine croite, camasi cu maneca lunga din materiale impecabile. Dar nu uita nici alte piese casual care pot ‘tempera’ un look office prea clasic.

O fusta sau rochie satinata

Cu styling-ul potrivit, orice piesa din colectia de rochii elegante pe care o ai in dulap poate deveni potrivita pentru o zi plina de intalniri importante. Cum? Alaturi de un cardigan subtire, foarte clasic, cu maneca lunga, bej sau negru sau un sacou in aceeasi nuanta. Adauga doar cizmele tale preferate cu toc si esti gata!

Noua ta camasa cu maneci bufante

Poart-o cu pantaloni cu talie inalta sau cu o fusta creion si pantofi clasici cu toc pentru maxim efect business. In zilele in care vrei sa te simti chiar si mai increzatoare adauga si accesorii de efect: un colier auriu sau cercei cu perle.

Reinventeaza rochia camasa

…si poart-o peste o bluza cu guler inalt. Si daca vrei ceva mai indraznet, poart-o peste o pereche de pantaloni tigareta cropped. Un pic de confort extra este oricand binevenit, mai ales cand stii ca vei purta o rochie feminina dar nu vei renunta la a te simti relaxata la birou.

Camasa din piele ecologica

Pe langa ca este din nou in tendinte, pielea ecologica de culoare neagra sau ivoire devine chiar business in combinatie cu o pereche de pantaloni cu croiala ampla, din amestec de lana gri. Iti mai trebuie doar pantofi stiletto negri sau gri!

Blugi in stilul anilor ’90 sau ’80

Construieste-ti o tinuta relaxata, perfecta pentru orice zi a saptamanii, cu o pereche de blugi cu croiala retro, o camasa alba si un sacou sic din lana sau tweed, cu imprimeu in carouri. Descopera sacourile de dama cu care poti combina orice pereche de blugi din dulapul tau, pentru un look ultra potrivit la birou. Un tricou alb simplu si o pereche de pantofi stiletto arata de asemenea foarte bine cu blugi retro si un sacou usor masculin.

Tenisii albi

Tenisii albi din piele sau panza au devenit un must have si nu dau semne ca vor fi detronati foarte curand. Sunt o alternativa stylish si confortabila la tocuri in orice sezon fara zapada. Chiar si un look smart casual cu pantalon chino si camasa eleganta devine mult mai fashionable daca adaugi tenisi albi si un palton structurat!

Concluzia zilei: intotdeauna vei gasi o solutie pentru tinute pe care le poti adapta atat pentru birou cat si pentru un cocktail, dupa!