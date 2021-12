Revenit în atenția opiniei publice după excluderea din magistratură, judecătorul clujean Cristi Danileț a declarat că are trei mentori în viață: tatăl lui, instructorul de karate și pe Tudorel Toader, fost ministru al Justiției. Întrebat despre părerea pe care o are despre Danileț, fostul ministru nu a avut cuvinte măgulitoare.

„L-am avut student. Danileț a devenit comediant în Justiție, el este cel mai activ politician din Justiție. Eu sunt surprins ca l-a exclus din magistratura, dar sunt surprins ca l-a exclus atat de tarziu, pentru ca el n-are profilul si structura unui magistrat de cariera”, a declarat Toader la Aleph News.

Cristi Danileț a scris pe Facebook că apreciază trei oameni care l-au ajutat să devină ceea ce este azi, din punct de vedere profesional. „Tatăl meu, Ioan Danileţ, cizmar de meserie, pe care l-am iubit enorm, pentru ordinea şi disciplina insuflată încă de mic în cadrul unei educaţii „spartane” pe care am primit-o şi pentru care îi sunt recunoscător. Acum 8 ani am avut onoarea să facă Marea Trecere în braţele mele. Maestrul meu de arte marţiale, Florentin Loghin, acum 7 Dan în Karate, căruia îi port o stimă profundă, ce încă din perioada adolescenţei mi-a îndreptat paşii către spiritualitate şi filosofie, un drum pe care încă am de mers şi pe care, din fericire. el îmi este alături. Profesorul meu din facultate, Toader Tudorel, care mi-a insuflat pasiunea pentru dreptul penal, ale cărui cursuri şi seminarii sunt memorabile şi a cărui carte am recomandat-o tuturor studenţilor şi practicienilor cu care m-am intersectat. Drumurile noastre s-au întâlnit apoi de mai multe ori, până la un moment dat”, a scris Danileț