Concurența mare de pe piața cazinourilor online face ca fiecare operator să pună la cale strategii de marketing foarte avantajoase pentru clienți. În cadrul acestor strategii, se disting trei categorii de campanii promoționale: oferta de bun venit, dedicată exclusiv clienților noi, ofertele promoționale pentru jucătorii deja înscriși pe platformă și turneele de sloturi sau de jocuri de masă live.

În acest articol ne îndreptăm atenția spre turnee, care pot aduce beneficii mai importante decât celelalte oferte promoționale. Unele cazinouri online le includ între celelalte oferte pentru clienții deja existenți, în timp ce alți operatori le dedică o secțiune specială pe platformă.

Tipuri de turnee

Turneele sunt competiții între jucătorii care trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a se clasa cât mai bine în ierarhia participanților. Astfel, există turnee în care clasamentul este alcătuit în funcție de rulaj, sau în funcție de cel mai mare câștig egalizat după o rundă – conform formulei (câștig/miză) x 100 – sau în funcție de cel mai mare câștig egalizat după un număr specificat de runde consecutive. Să nu uităm de turneele de poker!

Un turneu poate dura o zi, o săptămână, o lună sau un anumit număr de zile, iar fondul de premiere este împărțit între jucătorii cel mai bine poziționați în clasamentul final. În general, în turneele pe bază de rulaj nu sunt impuse limite minime ale mizei per rundă. Aceste limite de eligibilitate există în cazul competițiilor decise de câștigurile egalizate, fie că este vorba de turnee de sloturi, fie că este vorba de turnee din secțiunea cazino live.

Pe scurt, regulamentul unui turneu pe bază de rulaj poate fi de tipul: „Primii 50 de jucători cu cel mai mare rulaj realizat în perioada promoțională împart fondul de premiere”. În schimb, în cadrul unui turneu bazat pe câștiguri, se poate ca fondul de premiere să fie împărțit între primii 50 de jucători (de exemplu) care obțin cel mai mare câștig egalizat după runde cu miza minimă de 50 de bani, sau de 1 leu, sau de 5 lei ș.a.m.d. Rotirile cu mize mai mici decât cea specificată în regulament nu sunt eligibile, așadar câștigurile aduse de ele nu contează pentru alcătuirea clasamentului participanților.

Ce se poate câștiga?

Recompensele oferite pentru jucătorii de top sunt variante: produse, bani reali sau fonduri suplimentare, rotiri gratuite sau rotiri gratuite cash. Banii reali pot fi retrași imediat cum sunt creditați în cont, în timp ce pentru retragerea fondurilor suplimentare trebuie îndeplinite cerințe de rulaj. De asemenea, câștigurile obținute în urma utilizării rotirilor gratuite, altele decât cele cash, trebuie rulate înainte de a fi retrase.

Există și oferte promoționale în cadrul cărora, în funcție de rulaj, sunt acordate tichete de participare la tombole prin care se acordă tot felul de recompense.

Beneficiile participării la turnee

Prin participarea la turneele găzduite de cazinourile online, pasionații de sloturi sau de jocuri de masă „împușcă” mai mulți iepuri deodată. În primul rând, orice câștig poate avea valoare dublă, dacă generează puncte în clasament și, astfel, îi aduce participantului și o parte din fondul de premiere. În al doilea rând, un turneu este o provocare aparte, competiția cu alți jucători reprezentând o motivație suplimentară. Nu în ultimul rând, este posibil ca participantul să descopere jocuri pe care nu le-a încercat și care îi plac foarte mult.

De exemplu, în momentul scrierii acestor rânduri, se desfășoară la un casino turneul de sloturi Mystical Twilight Tournament. Pentru a participa, jucătorii trebuie să plaseze pariuri eligibile în jocurile selecționate în perioada turneului și primesc câte un punct pentru fiecare câștig care depășește valoarea mizei. Atenție: sunt luate în considerare doar câștigurile aduse de runde cu miza minimă 2 lei.

Jocurile eligibile sunt: Booty Bay, Fat Drac, Jammin Jars 2, Joker Troupe, Mystery Museum, Razor Shark, Wild Swarm, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf Christmas Special, Bigbot Crew, Ghost Glyph, Golden Glyph, Ivan and the Immortal King, Loco the Monkey, Mighty Arthur, Northern Sky, Pirates’ Charm, Rapunzel’s Tower, Sakura Fortune, Sticky Bandits, Ticket to the Stars, Tigers Glory, Volcano Riches, Wild Chase: Tokyo Go.

Primii 50 de jucători din clasamentul final primesc:

Locul 1 – iPhone 13 Pro Max 1 Tb

Locul 2 – iPhone 13 Pro Max 512 Gb

Locul 3 – 13-inch MacBook Air 256 Gb

Locul 4 – iPad Pro 256 Gb

Locul 5 – iPad mini 256 Gb

Locul 6 – Apple Watch Series 6

Locurile 7-10 – AirPods Pro

Locurile 11-15 – 1250 de lei

Locurile 16-20 – 1000 de lei

Locurile 21-25 – 750 de lei

Locurile 26-35 – 500 de lei

Locurile 36–50 – 250 de lei

Este doar un exemplu. Găsiți minim un turneu în desfășurare pe platforma oricărui operator de top, în orice perioadă a anului.