Desi poti achizitiona un set de anvelope dintr-un magazin fizic, aceasta decizie iti limiteaza numarul de optiuni.

Alegerea unui astfel de produs nu este o sarcina atat de dificila precum ai crede, atat timp cat stii sa citesti si sa intrepretezi simbolurile inscrise. Iata la ce sa fii atent!

Cum se citesc informatiile de pe cauciucuri online?

Dupa ce inveti sa citesti corect detaliile de pe fiecare anvelopa, vei putea efectua achizitia intr-un timp mai scurt. Latimea este exprimata in milimetri, iar apoi urmeaza raportul cu inaltimea tranversala exprimat in procente si la final este precizat diametrul masurat in inch. Spre exemplu, 195 65 R15 specifica faptul ca latimea este de 195 mm, inaltimea este de 65% din aceasta valoare si diametrul ajunge la 15 inchi. Litera R este legata de constructia radiala a carcasei, fiind prezenta pe aproape orice set pe care-l achizitionezi.

Indicele de greutate reprezinta sarcina maxima pe care fiecare anvelopa o poate sustine si este afisat pe lateral. Spre exemplu, un indice de 91 arata faptul ca o anvelopa suporta cel mult 615kg. Un alt indice pe care trebuie sa-l observi este cel de viteza, care este simbolizat printr-o litera. Cele mai puternice modele de anvelope au inscriptionate Y(300km/h), in timp ce litera U semnifica viteza de 200km/h. Noteaza-ti pe o foaie toate informatiile si apoi consulta un tabel pentru a stii la ce sa te astepti. Indicii pe care-i descoperi sunt determinati la o presiune normala a rotilor si trebuie selectati in functie de stilul personal de condus.

Care sunt avantajele achizitiilor online?

Cel mai mare avantaj al achizitiilor online este timpul. Daca lucrezi cu norma intreaga si nu poti sa te deplasezi la un magazin fizic, atunci poti accesa un website in orice moment liber al zilei. Pe internet exista recenzii cu privire la fiecare produs si vei stii cum sa alegi cea mai buna solutie, deoarece dispui de asistenta tehnica. Un alt avantaj este varietatea si faptul ca pretul este mai bun. Acest lucru este posibil datorita faptului ca sunt reduse cheltuielile fizice si nu mai este necesar un adaos atat de mare. Transportul are loc prin curier, iar tu poti sa livrezi setul inclusiv la adresa mecanicului. In cazul in care intampini probleme, politica magazinelor online iti permite dreptul de retur legal timp de 14 zile.

Cum sa te asiguri ca alegi un brand de incredere?

Ai putea fi tentat sa alegi produsele cele mai ieftine, dar criteriul pretului nu este mereu cel de baza. In mod contrar, poate fi vorba de un set vechi. Acesta nu va fi neaparat uzat, dar poate proveni dintr-un stoc care a stat mult timp in depozite. Pentru a afla varsta reala, trebuie sa gasesti un cod DOT de 4 cifre. Primele 2 numere indica saptamana, iar ultimele 2 anul fabricatiei. Daca magazinul online nu poate oferi informatii cu privire la acest lucru, atunci exista sansa sa nu fi ales un brand de incredere. Citeste cu atentie termenii si conditile, pentru a fi sigur ca firma este una reala si datele tale de la card raman in siguranta.

Ce trebuie sa stii despre marcaje?

Daca anvelopa pe care o achizitionezi contine marcaje aditionale, acestea trebuie interpretate in mod corect. In situatia in care pe magazin nu sunt afisate suficiente detalii, le poti solicita direct de la un angajat. Marcajul M+S(M-S) semnifica Mud&Snop, fiind bun pentru drumurile cu noroi si zapada. Acesta mai indica faptul ca este vorba de cauciucuri de iarna, care permit o experienta de condus placuta in aceleasi conditii. Green X este un pneu construit pentru a facilita consumul redus de carburant iar temperature are legatura cu gradul de rezistenta la caldura.

Acest marcaj este urmat de literele A, B sau C. Litera A semnifica un grad de confort sporit, care este recomandat in cazul sezonului de vara. Anvelopele ZP (Zero Pressure) permit deplasarea cu inca 45 de kilometri, la o viteza de maxim 80km/h, chiar daca a avut loc o pana. In unele situatii mai poate exista fulgul de zapada, cel jumatate taiat fiind prezent pe cauciucuri all season. Asigura-te ca alegi un set suficient de aderent pentru franarea pe sosea, dar care sa asigure si un consum redus de combustibil. Anvelopele elastice preiau denivelarile si socurile, dar este nevoie sa te poti deplasa in conditii de siguranta si sa poti efectua viraje.