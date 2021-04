Iluminatul cu LED devine din ce in ce mai popular si tot mai multe persoane aleg aceasta optiune pentru propriile locuinte.

Initial, acesta a inceput sa fie folosit la nivel casnic, dar, cu timpul, a capatat utilitate industriala. Chiar si la ora actuala, utilizatori casnici sau din diferite industrii isi comanda panouri LED pentru a beneficia de un iluminat mult mai sanatos si puternic.

Cu toate acestea, iluminatul cu LED nu este apreciat la adevarata valoare, ca urmare a faptului ca publicul consumator nu este destul de informat. Asadar, asimilarea unor informatii esentiale poate scoate la iveala toate aspectele importante care ii pun in evidenta utilitatea.

Iata ce trebuie sa stii despre iluminatul cu LED

Atunci cand alegi sa optezi pentru iluminat cu LED, este important sa stii ce presupune acest lucru. In primul rand, trebuie sa afli ca exista variante cu beneficii similare care s-ar putea sa ti se potriveasca sau nu. De aceea, este necesar un studiu atent inainte de a opta pentru tipul de iluminat corespunzator.

Sursele de iluminat variaza de la lustre cu diferite design-uri, pana la panouri industriale sau plafoniere. Pe ledel.ro, de exemplu, gasesti variantele potrivite pentru spatiul tau, in functie de utilitate si dimensiuni.

Ce este specific pentru iluminatul cu LED?

Faptul ca iluminatul cu LED devine din ce in ce mai popular arata ca acesta vine cu ceva suplimentar fata de metodele clasice.

In primul rand, viteza cu care lumina atinge capacitatea maxima este foarte rapida, acest lucru petrecandu-se instant. Cu toate acestea, consumul de energie nu se schimba cu nimic, iar becurile nu devin supraincalzite, deoarece nu au mercur in compozitie.

Indiferent ca este vorba de becuri de dimensiuni mari sau mici, ori spatii de diferite dimensiuni, iluminatul cu LED nu necesita incalzirea becurilor inainte ca acestea sa isi atinga potentialul maxim. Acesta este si motivul pentru care viteza cu care lumina ajunge sa functioneze la cea mai mare capacitate este atat de rapida.

Ce beneficii exista?

Cel mai mare beneficiu al iluminatului cu LED il reprezinta consumul redus de energie. Aceasta tehnologie poate folosi cu pana la 80% mai putina energie decat metodele clasice de iluminat.

Prin urmare, acest lucru duce la o factura redusa, aspect care iese in evidenta, mai ales in cazul consumului casnic pe timp de iarna, atunci cand ziua este mai scurta si orice locuinta are nevoie de o cantitate mai mare energie decat in sezonul cald.

In acelasi timp, exista si aspectul ecologic, care presupune o metoda mult mai prietenoasa cu mediul in ceea ce priveste consumul de energie electrica.

Influenta directa

Poate cel mai important aspect, deseori neglijat, este influenta directa asupra consumatorului.

Iluminatul cu LED asigura un confort ridicat al ochiului pentru toti cei care beneficiaza de un astfel de sistem. Acest confort vine, in primul rand, de la faptul ca este asigurata o lumina de calitate, dar si o intensitate constanta si regulata a acesteia, lipsita de momente in care palpaie. Toate acestea influenteaza pozitiv confortul vizual al ochiului si nu ii obosesc.

In concluzie, iluminatul cu LED poate fi o optiune extrem de placuta pentru spatii care au nevoie de o lumina confortabila, de calitate si de intensitate mare.

sursa foto: envato.com