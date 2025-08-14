Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA din Sibiu organizeaza, in perioada 15 – 17 august 2025, cea de-a 42-a editie a Targului Creatorilor Populari din Romania, cunoscut si sub numele de „Targul de Sfanta Maria”. Evenimentul reuneste peste 200 de mesteri populari din toate zonele etnografice ale tarii, dar si din Republica Moldova, oferind vizitatorilor sansa de a descoperi si experimenta traditiile autentice romanesti.

Targul isi asteapta vizitatorii atat cu produse realizate manual de mesteri, respectand tehnicile traditionale, cat si cu demonstratii interactive sustinute pe parcursul celor trei zile. Aceasta interactiune directa intre creatori si vizitatori contureaza o legatura autentica intre doua lumi: cea a mesterilor, cu mestesugurile transmise din generatie in generatie, si cea a publicului, dornic sa descopere povestile si procesele din spatele obiectelor.

Aleile din Dumbrava Sibiului vor ghida pasii oaspetilor printre produse si povesti autentice, ce vor aduce in prim-plan esenta satului romanesc traditional, dar si influente din spatiul cultural al Republicii Moldova. Vizitatorii vor putea vedea la lucru mesteri consacrati, multi dintre ei colaboratori vechi ai muzeului, care isi vor impartasi cu drag tehnicile si experienta. Acestia vor prezenta arta tesutului, olaritului, icoanelor si tehnicilor de zugravire, dar si mestesuguri precum prelucrarea lemnului, confectionarea mastilor, cojocaritul sau impletirea fibrelor vegetale.

Un moment special al editiei din acest an il reprezinta participarea fostilor premianti ai Olimpiadei „Mestesuguri Artistice Traditionale”, care, ajunsi astazi mesteri cu experienta, se alatura comunitatii targului. Prezenta lor adauga o dimensiune aparte evenimentului, ilustrand cum pasiunea si priceperea pot evolua de la nivel de invatacel la cel de maestru.

Cu scopul de a oferi publicului o experienta completa, Targul Creatorilor Populari recreeaza, si in aceasta vara, atmosfera de odinioara a satului romanesc, aducand laolalta oameni, povesti si obiecte ce poarta amprenta muncii si talentului autentic.