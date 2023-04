Frații Taha și Najib Mikati, cei mai bogați libanezi, investesc într-un parc logistic din localitatea clujeană Jucu. Proiectul este realizat prin intermediul companiei M1 Real Estate, care face parte din grupul M1 deținut de frații Mikati. În paralele cu proiectul de la Jucu, cei doi frați mai construiesc alte două parcuri logistice la Otopeni și Constanța.

„La Cluj am ridicat deja structura primei clădiri din proiect, dezvoltată speculativ (fără precontracte de închiriere, n.red), care va fi livrată în septembrie 2023. Această primă clădire are o suprafață de 15.000 de metri pătrați. Proiectul din Otopeni a fost început prin curățarea terenului și urmează demararea primei faze în luna mai. Prima fază are 40.000 de metri pătrați și va fi realizată tot speculativ. În funcție de succesul acesteia, se pregătesc fazele următoare, care vor cuprinde încă două clădiri de 15.000 de metri pătrați și 20.000 de metri pătrați, care ar putea fi urmate de altele cu 25.000 de metri pătrați“, a declarat, pentru Profit.ro, Loredana Oprișa, leasing and development manager al Olympian Parks.