Atunci cand alegi sa oferi partenerilor de afaceri cadouri, trebuie sa iei in considerare mai multe aspecte, avand in vedere faptul ca ceea ce oferi se reflecta asupra companiei tale. Cosurile cadou corporate sunt cadourile ideale, indiferent de ocazie. Fie ca este vorba despre un nou contract, parteneriat sau o sarbatoare importanta, un cos cadou care sa contina produse de calitate este cea mai buna alegere. Iata ce trebuie sa iei in considerare:

Destinatarul

Inainte de a alege cadoul corporate potrivit, ia in considerare preferintele destinatarului si rolul acestuia in compania ta. Daca vrei sa oferi cosuri cadou de Paste angajatilor, trebuie sa tii cont de numarul acestora si de produsele pe care le contine fiecare cos in parte. Poti alege cosuri cadou cu ciocolata fina, biscuiti si bomboane, deoarece acestea pot fi consumate cu usurinta in pauza de masa.

Daca doresti sa oferi un cos cadou unui partener de afaceri, ia in considerare produse traditionale, un vin bun si dulciuri de calitate superioara. Iar, daca doresti sa sarbatoresti femeile care contribuie la succesul companiei tale, poti oferi cu incredere cosuri cadou de 8 Martie care sa contina trufe, cafea, fursecuri, set de aromaterapie sau ingrijire corporala si chiar o esarfa.

Dimensiunea cosurilor cadou corporate

Doresti sa trimiti cadou unei persoane sau unui grup care face parte dintr-o companie? Cosurile de cadouri gourmet pentru corporatii sunt o idee excelenta. Aceste cosuri cadou contin o mare varietate de articole de care se vor bucura toti destinatarii. Poti alege un cos plin cu praline, trufe belgiene, biscuiti englezesti si migdale caramelizate, alaturi de un prosecco si o cafea de calitate. De asemenea, poti lua in considerare cosuri care contin o varietate de arome inedite, pentru a se potrivi gusturilor si preferintelor fiecaruia. Un cos exclusivit, care contine specialitati dulci si sarate, va fi un real succes.

Personalizarea cadoului business

Personalizarea este o trasatura pe care multe companii o iau in considerare cand vine vorba de cosuri cadou corporate, dar logo-ul sau mesajul ar trebui sa fie subtil. Pana la urma, gestul pe care il faci este pentru destinatar, nu pentru tine. Scopul personalizarii cadoului ar trebui sa fie crearea unei legaturi mai durabile intre companie si client. Daca doresti cu adevarat sa incluzi logo-ul companiei, poti face acest lucru, dar lasa impresia ca oferi un cadou pentru ca apreciezi persoana respectiva, nu pentru a te promova.

Cu siguranta partenerii, angajatii sau clientii tai vor aprecia gestul pe care il faci, indiferent de ocazie sau motiv. Atunci cand daruiesti un cadou, asigura-te ca gestul tau va ramane bine imprimat in memoria destinatarului. Pentru a face asta trebuie sa alegi doar produse de calitate, frumos ambalate, rafinate si originale. Un cadou bine ales si aranjat cu grija, este o oportunitate de a crea o imagine pozitiva pentru tine si compania ta.