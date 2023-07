Sâmbătă, 8 iulie, în cimitirul din Valea Uzului au fost ridicate cele 150 de cruci în memoria eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Mihai Tîrnoveanu, președintele asociației Calea Neamului, a precizat că la această acțiune au participat cei de la Frăția Ortodoxă, împreună cu românii de pe Valea Uzului și Valea Trotusului, Dărmănești, Dofteana, Onești Comănești, inclusiv cu grupurile Mișcării Naționale din Galați, Bârlad, Vrancea, Prahova, Neamț, precum si cu Starea de Libertate, Grai Străbun si Legitimă Apărare.

„Slavă lui Dumnezeu! Cu sufletul și brațele noastre, am fost în „tranșeele luptelor de pe Valea Uzului”, pentru a ridica din nou gloria Armatei Române din Primul Război Mondial prin Crucile Eroilor, memoria jertfei lor. Mâinile noastre, răscolind pământul, s-au întărit cu sângele lor pe care l-am simțit acolo. Am demonstrat Împreună că identitatea națională nu se poate șterge, am arătat asta având in fruntea noastră preoți în frunte cu Părintele Hariton Negrea, Starețul Mănăstirii Petru Vodă, ctitorita de Sfântul Mărturisitor Justin Pârvu, precum și cu Părintele Amfilohie Brânză, ce ține straja pe Linia de Fier a Moldovei care nu a putut fi cucerit niciodată”, a precizat președintele Calea Neamului.

Mihai Tîrnoveanu a mai precizat că totul s-a desfășurat fără niciun incidente, fără nicio confruntare, nici cu forțele de ordine, totul desfășurându-se pașnic.

„Deși spre finalul manifestarii Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a venit la Valea Uzului pentru a ne provoca în modul cel mai ostentativ cu putință. Nu prea l-a băgat nimeni în seamă, a intrat în cimitir și așa cum a intrat, asa a și ieșit, la fel ca în iunie 2019, „cu coada între picioare”. Probabil „spera” că va primi vreun „șut în fund” de la cineva, pentru a se victimiza (zero șanse) pentru a câștiga ceva voturi prin Harghita. Penibil. Cele 150 de Cruci ridicate de noi cu ajutorul lui Dumnezeu sunt din lemn și sunt înfipte direct in pământ. La fel și Crucea Mare, făcută de românii de pe cele Două Văi, a Trotusului și Uzului. Lemnul și pământul nu mor, din ele răsare viata, Viața de Român, atât de grea, dar atât de frumoasă. Cu Dumnezeu înainte pentru Biruința Neamului Românesc!”, a conchis Mihai Tîrnoveanu.

