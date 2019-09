Cu accesoriile potrivite, o baie mica poate fi la fel de eleganta ca una spatioasa. Fie ca este vorba despre o baie minuscula, o conversie la mansarda cu un plafon inclinat sau un colt de camera transformat in baie, un spatiu mic poate fi foarte elegant, daca te folosesti de cateva trucuri. Maximizarea spatiului folosind lumina naturala, evitand modele, culori aprinse si dezordinea, poate transforma in totalitate o baie mica si inghesuita.

Folosind accesoriile potrivite pentru a maximiza spatiul, vei avea libertatea de a modela baia cum doresti. Un dus este, desigur, o necesitate a baii. Cu toate acestea, multi oameni considera ca daca au o baie mica, exista optiuni limitate atunci cand vine vorba de alegerea dusului potrivit. Ei bine, nu este cazul! Avand un spatiu mai mic cu siguranta nu iti limiteaza optiunile. Mai jos poti vedea care sunt cele mai bune cabine de dus pentru baile mici, care te ajuta sa maximizezi spatiul, fara a face compromisuri asupra stilului.

Cabine de dus mici

Cabinele mici de dus se incadreaza perfect in baile cu putin spatiu disponibil, iar faptul ca sunt mici, cu siguranta, nu le face mai putin elegante. Cu toate acestea, exista cateva tipuri diferite, asa ca merita sa dedici catva timp pentru a afla cat de mult spatiu ai la dispozitie, pentru a te asigura ca alegi o cabina de dus potrivita pentru baia ta.

Cabine de dus pentru colt

Cabinele de colt sunt alegerea ideala atunci cand vrei sa economisesti spatiu, incadrandu-se perfect in bai de orice dimensiune. Exista o varietate de cabine de dus de colt, intr-o serie de forme si dimensiuni diferite, dar daca vrei intr-adevar sa maximizezi spatiul din baie, o cabina patrata este cea mai buna optiune.

Cabine de dus semirotunde

Cabinele de dus semirotunde ofera un aspect minunat, modern, fara a ocupa prea mult spatiu. Avand curbe perfecte si adesea o cantitate surprinzatoare de spatiu interior, cabinele semirotunde iti dau senzatia de mai mult spatiu, fata de cabinele de dus dreptunghiulare sau patrate. De asemenea, cabinele de dus semirotunde pot fi instalate in colt, ceea ce inseamna ca sunt ideale pentru incaperile de mici dimensiuni.

Cadita de dus

O alternativa la cabinele de dus, este o cadita de dus. Aceasta poate fi montata ca atare, sau in combinatie cu un panou elegant din sticla, pentru a crea dusul perfect minimalist. O cadita de dus este optiunea perfecta daca vrei sa ai cat mai mult spatiu liber in baia ta mica. Cadita de dus se gaseste in trei variante: joasa (maxim 6cm), standard (maxim 18cm) si inalta (intre 25 cm si 45 cm), iar cea mai mica este de 70×70 de cm. In functie de preferinte, cadita de dus poate fi inchisa total cu panouri de sticla, partial lasand unul sau doi pereti liberi, sau folosita fara pereti, lasand un spatiu complet liber pentru dus. Disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, caditele de dus sunt usor de plasat in orice baie mai mica, oferind acel aspect ultra-minimalist.