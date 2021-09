În trecut, pasionații de jocuri de noroc nu aveau la dispoziție prea multe opțiuni, în afara aparatelor mecanice cu fructe, populare mai ales în Las Vegas. Pe acestea le regăsim și astăzi în zecile de agenții din România. Ele au o construcție rudimentară de 3 sau 5 role pe care sunt dispuse simboluri cu fructe, șeptari, jokeri, clopote sau cifra 7.

Însă, pariorii care aleg să joace la păcănele online în prezent au parte de o diversitate tematică fără precedent. Astăzi, găsim zeci de subiecte abordate în jocurile de păcănele – de la filme și seriale, până la mitologie, fantezie sau horror. Dacă ești curios să afli mai multe, citește mai departe și descoperă top 3 cele mai populare teme abordate la păcănele online:

#1 Mitologie egipteană și norvegiană

Jucătorii noi sunt mereu atrași de magia și misticismul perioadelor demult apuse, fie că vorbim de Egiptul Antic sau de era vikingilor. Tocmai de aceea, din ce în ce mai mulți dezvoltatori de software au creat sloturi inspirate din mitologie. Câteva exemple sunt Book of Ra al celor de la Novomatic, Book of Dead de la Play’N GO, Cleopatra de la IGT, Hall of Gods de la NetEnt sau Vikings Go To Hell de la Yggdrasil.

Titlurile de mai sus atrag în fiecare zi sute de jucători la cazinourile online din România – efectele vizuale și de sunet recreează fidel atmosfera plină de adrenalină a piramidelor din Egipt, dar și a războinicilor vikingi. Mai mult, furnizori de software ca NetEnt sau Microgaming oferă zeci de funcții bonus, simboluri speciale și jackpoturi progresive, astfel că și gradul de profitabilitate este mare.

#2 Filme și seriale

În ultimii ani, platformele de streaming ca Netflix și HBO Go au revoluționat modul în care ne bucurăm de filmele și serialele preferate. Ele au înlocuit mersul la cinema și ne-au permis să vizionăm peliculele preferate fără a mai părăsi locuința. Același principiu a stat și la baza dezvoltării păcănelelor tematice, inspirate din cele mai de succes lansări de la Hollywood. Dezvoltatorii de software au înțeles nevoia pariorilor de a se conecta cu personajele preferate din confortul propriei locuințe, dar și de a le regăsi sub formă de simboluri speciale pe role. De la celebrele sloturi Jurassic Park sau Game of Thrones, până la DC Super Heroes de la Playtech, este aproape imposibil să nu găsești un titlu pe gustul tău.

#3 Muzică

Sloturile muzicale se clasează în topul preferințelor jucătorilor și în 2021. Majoritatea dintre acestea au soundtrack-uri rock explozive, dar și efecte grafice și animații realiste care îi fac pe pariori să se simtă exact ca la un concert adevărat. Câteva dintre cele mai populare păcănele muzicale sunt Guns’N Roses, Jimi Hendrix sau Michael Jackson: King of Pop. Mai mult, o mare parte dintre aceste titluri sunt și foarte profitabile pentru pariorii români – de exemplu, Motorhead de la NetEnt oferă un câștig maxim incredibil de 114 000x valoarea mizei.

Decizie ONJN Nr. 2432 / 26.11.2020. Interzis utilizatorilor sub 18 ani.