Clima din Romania face necesara incalzirea locuintei minim 4-5 luni pe an. Inca din noiembrie pana in martie, uneori chiar pana in aprilie, trebuie sa pornim centralele pentru a ne garanta confortul termic in interiorul casei noastre, temperaturile de afara fiind foarte reduse. In aceste 4-5 luni pe an costurile pentru incalzire pot fi destul de mari, drept urmare nevoia unui sistem de incalzire economic este de la sine justificata.

Un prim pas pe care il poti face pentru a plati mai putini bani pentru incalzire este sa optezi pentru un sistem de incalzire eficient. Considerand ca gradul de izolare al casei este unul cat mai bun si au fost folosite materiale calitate, atunci tot ce iti mai ramane de facut este sa faci cea mai buna alegere a sistemului de incalzire.

Desi trebuie sa ai in vedere foarte multe caracteristici, este foarte important sa te interesezi despre consumul si randamentul centralei dorite. Cu cat ofera un randament mai bun cu o cantitate cat mai mica de lemne, cu atat vei reusi sa faci mai multe economii.

Lemnul – cea mai ieftina sursa de incalzire

Lemnul a fost folosit inca din cele mai vechi timpuri pentru incalzire. Odata cu scaderea preturilor pentru combustibili fosili si pentru electricitate, popularitatea lemnului ca sursa de incalzire a scazut.

Acum insa cand preturile au crescut considerabil, precum si cand se vorbeste tot mai mult despre poluarea cauzata de incalzirea folosind combustibili fosili si electricitate, tot mai multe persoane se reorienteaza catre modelele de centrale termice pe lemne disponibile pe piata. Aceasta este o alternativa sigura si ieftina.

Avantajele lemnului ca sursa de incalzire

Asa cum spuneam, lemnul poate fi o sursa de energie foarte avantajoasa. Este importanta insa arderea lui intr-o centrala de calitate, care ofera un randament bun al arderii lemnului. In acest sens putem recomanda centralele termice pe lemne Liepsnele, care de-a lungul timpului au convins o multime de cumparatori cu calitatea lor superioara.

Daca vei folosi o centrala Liepsnele, atunci vei beneficia de o multime de avantaje. Iata cateva dintre cele mai importante:

Vei putea alege de unde sa iti achizitionezi combustibilul pentru centrala, fiind astfel in totalitate independent. De asemenea, exista o vorba care spune ca lemnul te incalzeste de doua ori: cand il pregatesti si apoi cand il pui pe foc. Practic, o centrala pe lemne te ajuta sa faci sport;

Arderea lemnului, atata timp cat combustibilul este achizitionat de la vanzatori autorizati care au grija sa si planteze copaci, nu numai sa taie, este prietenoasa cu mediul inconjurator;

Insa cel mai important avantaj este probabil faptul ca reusesti sa faci economii considerabile. Conform unor cercetari dar si din spusele celor care au trecut de la o centrala pe gaz la una pe lemne, costurile pentru incalzire scad cu pana la 30%.

Eficienta centralelor pe lemne – detaliul care le recomanda

Asa cum spuneam, centralele pe lemne se remarca in primul rand cu o eficienta foarte ridicata. Drept urmare, cu o singura sarja de lemne poate arde neintrerupt timp de 30 de ore, chiar daca nu se consuma o cantitate foarte mare de lemne.

Evolutia tehnologiilor pentru incalzire si-a pus amprenta si in randul centralelor pe lemne, care au avut foarte mult de castigat. Astfel, mizeria produsa este foarte putina, toate dimensiunile de lemne pot fi arse iar alimentarea se face destul de rar.

Practic, nu mai exista un sistem de incalzire care sa se dovedeasca atat de eficient, atat de ieftin si atat de prietenos cu natura precum sunt centralele pe lemne de la Liepsnele. Iar din acest motiv ar trebui sa optezi si tu pentru incalzirea folosind o centrala pe lemne realizata de acest producator renumit.