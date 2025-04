Pentru cei care au deschis ochii mai târziu, aducem aminte informații publicate de ActiveNews, care este posibil să aibă de-a face cu formarea totalitaristă a cenzorului șef de la CNA, Vasile Bănescu, numit în această funcție din partea Guvernului PSD chiar de Marcel Ciolacu. Se poate pune întrebarea firească: Așa a devenit TOTALITARIST?

Mai întâi câteva elemente neclare sau ocultate din CV-ul său, acum afișat pe site-ul CNA:

În documentul oficial postat online, pentru care poate răspunde penal în caz de minciună, se afirmă că a urmat și a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București între anii 1988 – 1992. Însă același Bănescu publica cu mânuța lui, atât în revista „Vatra” a Uniunii Scriitorilor din România cât și pe contul său personal de Scribd faptul că a urmat și absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, între aceiași ani.

Este posibil ca funcționarul CNA să-și fi schimbat versiunea originală după ce ActiveNews a arătat că în 1988 și 1989 nu a existat nici o Facultate de Teologie Ortodoxă la Cluj, aceasta fiind închisă de comuniști și reînființată de abia în 1990, de unde și întrebarea dacă nu cumva a învățat „teologia” la Băneasa. CAPTURI mai jos – clic pe FOTO:

O a doua neconcordanță din CV-ul său este legată de parcursul său profesional. Vasile Bănescu „uită” să arate singur ziariștilor pe care îi cenzurează draconic că calitatea lui de expert în jurnalistică și-a perfectat-o între altele ca administrator la Grădinița soției sale, Cristina Popa, nimeni alta decât fiica ultimului Cancelar al lui Ceaușescu, Silviu Curticeanu.

Informația apare într-o anchetă publică legată de presupuse acte de corupție ale soției sale, după cum reamintim mai jos. Lipsa ei dintr-un CV oficial se numește minciună prin omisiune și intră tot la categoria de falsificare a biografiei ca și ciudățenia nelămurită cu facultatea inexistentă pe care a urmat-o.

Deși se laudă că este teolog și își permite să cenzureze și chestioneze oameni de litere, cu o imensă activitate jurnalistică și scriitoricească în spate, ca Marius Tucă și Ion Cristoiu, Vasile Bănescu nu a scris în viața lui nici o carte. În spațiul cultural există cu numele său pe coperți, alături de alți autori, doar câteva transcrieri din „dialoguri” TV.

Cenzurarea lui Marius Tucă nu este un „accident” ci reprezintă însuși modul său profund totalitarist-bolșevic de gândire. El și-a început cariera la CNA printr-un act dictatorial grosolan, care a fost trecut cu vederea din lipsă de mediatizare: interzicerea unei televiziuni!

Chiar în a doua ședință a CNA la care a participat, Vasile Bănescu l-a susținut pe vicepreședintele Valentin Jucan – progresistul care compara Administrația Trump cu regimul nazist – în vederea interzicerii, respectiv a retragerii licenței de emisie pentru televiziunea anti-sistem Global News.

Mica televiziune care a contrazis în pandemie cu studii și opinii de specialitate propaganda campaniei de vaccinare și minciunile oficiale de stat care au provocat vătămarea și chiar moartea unui număr necuantificat de români, era acum reclamată pentru „crimă-anti-LGBT”. Respectiv pentru că în cadrul unor emisiuni realizate de Eugen Popescu și Vlad Cubreacov – militanți de peste 35 de ani pentru drepturile românilor atât în România cât și în Basarabia și apropiați de AUR -, se vorbise apreciativ despre legea anti-propagandă LGBT pentru copii, aprobată de Georgia.

Deși te-ai fi așteptat ca un fost reprezentat oficial al BOR să apere chiar el o asemenea poziție sănătoasă, Bănescu i s-a alăturat lui Jucan, susținând interzicerea postului sub pretextul că nu și-a plătit amenzile, de altfel abuzive și date exact cu acest scop, al îngropării financiare a micii televiziuni.

Argumentul lui pentru interzicerea postului Global News a fost același ca în cazul lui Marius Tucă: „Vorbim de sfidarea unei instituții!”, striga Vasile Bănescu repetitiv cu glasul lui pițigăiat. Observăm de altfel din postările sale patologice de pe Facebook că toate atacurile lui vizează de fapt orice post sau persoană care susține valorile naționale și suveranismul, respectiv pe Călin Georgescu. Mizeria maximă a cenzurii – interzicerea unei televiziuni independente – s-a petrecut pe 15 ianuarie 2025, chiar de ziua lui Eminescu, gazetarul interzis și patronul spiritual al presei române.

În ciuda faptului că fostul purtător ilegitim și imoral de cuvânt militează vehement (doar) împotriva oamenilor din Biserica Ortodoxă care susțin curentul suveranist, ca reprezentat al Patriarhiei Române el s-a lăsat anul trecut premiat de către președintele Consiliul Județean Arad, PNL-istul Iustin Cionca, în cadrul unei conferințe publice la care au participat numai reprezentanți ai PNL: primarul Aradului, Călin Bibarț, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă și președintele CJ Arad, Iustin Cionca. Președintele CJ Arad s-a și fotografiat cu Bănescu, afirmând că instituția sa a organizat evenimentul, după cum amintesc site-uri de specialitate. La final, alături de diplomă și ordin, i-a înmânat și un plic cu bani, în care se aflau 6251 lei.

Cât a stat la Patriarhia Română, unde a fost plătit destul de gras, cu 105.000 lei anual – 80.000 de lei pe an de la Cancelarie plus 25.000 de la Trinitas – , a creat doar vrajbă în societate, promovând public o agendă progresistă anti-națională pe care o punea în cârca Patriarhului Daniel. Pentru că începuse să afecteze grav imaginea Bisericii și a Patriarhului, Preafericitul Întâistător al Bisericii Ortodoxe Române a decis până la urmă să scape de el trimițându-l ca consilier la Secretariatul de stat pentru Culte de unde a fost recuperat și plasat la CNA de Sistemul soroșist-securist cu adânci rădăcini în trecutul comunist, unde socrul său, ca cancelar al lui Ceaușescu și șef al Cancelariei CC al PCR a ocupat un loc de vârf în nomenclatura regimului represiv totalitarist.

Pentru cei ce nu (mai) știu, Silviu Curticeanu este cel care i-a jurat lui Ceaușescu în celebra Ședință CPEx din 17 decembrie 1989, când s-a discutat despre reprimarea revoluției începute la Timișoara, că niciodată nu îl va părăsi. „Voi rămâne totdeauna lângă dumneavoastră”, i-a spus Curticeanu lui Ceaușescu. FOTO-DOCUMENT:

REMEMBER

Din Rechizitorului Dosarului Revoluției aflăm că prin decizia nr. 37 din 20.04.1992 „s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracțiunea de genocid prev. de art. 357 lit. a și b C. pen în complicitate la infracțiunea de omor deosebit de grav, prev. de art. 26 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C. pen și în complicitate la tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 26, 20 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C. pen, cu aplic. art. 41 alin. 2 și 42 C. pen pentru: Andrei Ștefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu, Fazekaș Ludovic, Gere Mihai, Mureșan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Stoian Ion, Toma Ioan și Totu Ioan. În baza textelor menționate anterior, Curtea Supremă de Justiție i-a condamnat pe inculpați după cum urmează: Curticeanu Silviu, Mureșan Ana și Totu Ioan la câte 16 ani închisoare și 8 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a și b C.pen.”

Condamnații au fost grațiați în 1994, prin decret prezidențial semnat de Ion Iliescu.

Cei 7 ani de stat la poarta lui Ceaușescu și de beneficiar al sistemului nomenclaturist la cel mai înalt nivel nu l-au împiedicat pe Curticeanu ca la scrierea memoriilor sale apărute la editura Historia să-l considere pe șeful său direct și primul președinte al României „un om incult și slab”.

Socrul de 90 de ani al lui Vasile Bănescu, Silviu Curticeanu, și-a început cariera în 1956 ca judecător la Tribunalul Poporului din Raionul Cluj. Născut în 1933, a intrat în Uniunea Tineretului Muncitoresc la 15 ani și a fost membru de partid din 1959. FOTO-DOC:

În cererea sa către PCR, după stagiul de doi ani, scria: „Atașat cu trup și suflet intereselor clasei muncitoare, doresc să devin membru de partid pentru a lupta alături de ceilalți comuniști pentru construirea socialismului în țara noastră”.

A fost membru supleant al CC al PCR (28 nov. 1974 – 23 nov. 1979); membru al CC al PCR (23 nov. 1979 – 22 dec. 1989); membru supleant al Comitetului Politic Executiv a CC al PCR (24 nov. – 22 dec. 1989); membru al Secretariatului CC al PCR (22 mart. – 22 dec. 1989), șef de Cabinet al lui Ceaușescu până în ultima zi a regimului.

A fost deputat în Marea Adunare Națională, ales în circumscripția electorală nr. 5 Pogoanele, jud. Buzău și în circumscripția electorală nr. 4 Dragalina, jud. Călărași, în perioada 1980-1989.

Sava Curticeanu, bunicul dinspre tată al soției purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, a fost membru de partid încă din ’45 pentri a ajunge ulterior director administrativ la Spitalul Unificat din Oradea și propagandist în Cabinetul Orășenesc PMR Oradea.

Avea cea mai mare vilă de la Gospodăria de Partid, după Ceaușescu

În Arhivele CC ale PCR s-au păstrat statele de plată ale celor mai bine plătiți salariați din România în de­cembrie 1989, scria Jurnalul în suplimentul Scînteia: „Baronii” partidului erau în număr de 10 – secretarul ge­neral al partidului, secretarii CC ai PCR, șeful Cancelariei CC și pensio­narul de lux, Ion Gheorghe Maurer. Notați cu inițiale după cum urmează: NC (Nicolae Ceaușescu), VB (Vasile Bărbulescu), EB (Emil Bobu), IC (Ion Coman), SC (Silviu Curticeanu), IM (Ilie Matei), CO (Constantin Olteanu), CR (Constantin Radu), IS (Ion Stoian) și IGM (Ion Gheorghe Maurer).

Socrul lui Bănescu avea un salariu tarifar fix de 11.200 de lei, plus indemnizația de conducere de 3.200 de lei. Pentru necunoscători, un salariu mediu în România sub comunism era în jur de 2000 de lei.

Curti­cea­nu avea cea mai mare casă primită de la PCR din grupul nomenclaturiștilor de mai sus, potrivit documentelor de arhivă, pentru care plătea o chirie la Gospodăria de Partid de 1.677 de lei. Era urmat de Emil Bobu cu o chirie de 1.613 lei. Ceilalți, cu vilă mai mică, plăteau sub 1.000 de lei. Nu ne imaginăm suprafața casei în care și-a trăit copilăria și adolescența viitoarea doamnă Bănescu. Poate ca cea a Linei Gheorghiu, construită de tatăl său, Gheorghe Gheorghiu Dej, în care dormea Tismăneanu când venea în România ca să-și cerceteze originile comuniste, actuala vilă „Lac 2”?

Într-un articol din Jurnalul, Curticeanu poveștește cu lux de amănunte cum a schimbat statutul PCR împreună cu Ceaușescu și cum era o zi de lucru tete-a-tete alături de acesta.

Martor la sinuciderea lui Milea și falsificator al Stenogramelor CPEx

A fost printre ultimii oameni pe care i-a văzut Ceaușescu în sediul CC și unul dintre martorii care au susținut teza sinuciderii generalului Milea. Potrivit Rechizitoriului, evidențiat de revoluționarul și cercetătorul timișorean Marius Mioc, „Martorul Silviu Curticeanu enumeră astfel ipotezele motivului sinuciderii lui Milea: „Ori s-a speriat de faptul că Ceaușescu l-a amenințat că îl pune în fața plutonului de execuție, ori a văzut că armata nu-i mai răspunde și nu mai poate face nimic, sau pentru că știa că și armata poartă o vină în legătură cu cele întîmplate”.” Un alt martor evocă: „Curticeanu a confirmat că e vorba de sinucidere, mi-a spus „E adevărat cu Milea, dar nu e încă mort, am chemat salvarea și a plecat la spital”.”

Curticeanu a fost omul-cheie al cosmetizării ultimelor stenograme ale Comitetului Politic Executiv (CPEx) al CC al PCR, ceea ce a dus ulterior la încadrări greșite în instanță ale unora dintre participații la aceste ședințe, cum ar fi, cea mai notabilă, a generalului Iulian Vlad, ultimul șef al DSS. Despre versiunile Stenogramelor am scris un articol menționat și în lucrările istoricului american Larry L. Watts.

„În momentul în care citești stenogramele, îl vezi pe Silviu Curticeanu în patru labe, nu are nimic din alura șefului de promoție care fusese. El a fost un om care și-a dorit foarte mult să ajungă unde a ajuns și care s-a manifestat ca atare. În preajma lui Ceaușescu, în anii ’80, nimeni nu se putea manifesta altfel și la toți cei care au ajuns acolo, faptul că au ajuns acolo este o probă a croiului lor”, a consemnat istoricul Lavinia Betea.

A girat vânzarea evreilor și germanilor

Un aspect interesant este că socrul lui Vasile Bănescu a girat vânzarea evreilor și germanilor.

După cum stă scris în documentarul „Adevărul” – „Apostolii Epocii de Aur”, Episodul 24, la 25 ianuarie 1983 Curticeanu semna o notă adresată ministrului de Interne George Homoștean privind renegocierea acordurilor cu Germania democrată și cu Israel privind emigrarea etnicilor germani și a evreilor. În document, se cerea mărirea sumelor care urmează să fie plătite pe cap de emigrant astfel: 4.500 de dolari de persoană și un nivel de 13.000 de persoane ce pot pleca anual, în cazul RFG, iar pentru Israel: 2.000 de persoane au plecat anual, valorând până la 19.000 de dolari – pentru persoanele cu studii superioare de până la 60 de ani. Semnătura lui Curticeanu pe documentul cinic mercantil arată, de fapt, implicarea lui în subteranele politicii ceaușiste, oricâtă distanță ar prefera bărbatul să-și asume în volumele de memorii, consemnează autorii documentarului, Laurențiu Ungureanu și Radu Eremia.

Cei doi autori mai afirmă că Curticeanu era responsabil și de „potemkimiada” din vizitele de lucru ale lui Ceaușescu în orașe sau județe. Foto, într-o astfel de vizită, din Roșiori de Vede cu Ion Dincă – Te Leagă și Silviu Curticeanu în spatele celui cu șapcă muncitorească model „Nea Nicu”:

Oare relațiile cât și practicile lui Curticeanu pe Zona Germană i-au fost de folos ulterior fiicei sale? Citiți și raționați:

Cine este fiica lui tata, fiica Apostolului Epocii de Aur?

Fiica lui Silviu Curticeanu și a profesoarei de filologie Valentina Marin Curticeanu, Cristina, căsătorită Popa, a mers pe urmele mamei sale și a devenit profesoară de limba română la Colegiul Goethe și traducătoare de limbă engleză.

Totodată, Cristina Popa a înființat o grădiniță privată, „Mami și Tati”, cu predare bilingvă, română și germană, unde tarifele în prezent per copil pe lună sunt între 1490 lei și 1850 lei, la care se adaugă și costul mesei de 25 de lei pe zi.

Bănescu, administrator la „Mami și Tati”

Ei bine, dacă ați auzit despre Vasile Bănescu că a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă (1988-1992) din Cluj sau București (nici el nu mai știe exact), că a beneficiat de burse de studii și specializare în Germania (1997-1999, un institut din Regensburg; 2002-2003, Universitatea din Heidelberg) și de burse de cercetare în Elveția (2000, Basel; 2001, Zürich), aflați că anul 2014, cu puțin timp înainte de a fi numit Purtător de Cuvânt al Patriarhiei Române – ba chiar „al Bisericii Ortodoxe Române”, cum scriu afonii din presă care vor să-l umfle – , îl găsește ca… administrator al… Grădiniței „Mami și Tati”!

Exact cum ați citit și puteți citi în detaliu în continuare:

„Descriere: Gradinita MAMI si TATI – Gradinita Micilor Talente. Gradinita Mami si Tati a fost infiintata in anul 2004 si a fost autorizata conform legii de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu Autorizatia de Incredere 817/08.09.2005. Urmareste programa propusa de Minister si lucreaza cu personal calificat in acest sens. La 3 min. de P-ta Romana, suntem situati intr-un cartier rezidential, linistit si sigur, intr-o cladire cu spatii amenajate special pentru a oferi copiilor conditii deosebite. Echipa Gradinitei Mami si Tati este formata din: Director educativ: Profesor Cristina Popa – specializari in Germania: Weimar, Sambachshof, Dillingen, Berlin – profesor Colegiul de limba germana Goethe. Director administrativ: Banescu Vasile.”

IMENSUL SCANDAL GOETHE, MUȘAMALIZAT

Experiența insuflată de tată și ambiția personală, probabil, au împins-o pe patroana de grădiniță să tânjească chiar la conducerea Colegiului German Goethe din București unde lucra deja de câțiva ani. A fost instalată directoare cu sprijinul Forumului Democrat German din România și a tronat în funcția supremă timp de două mandate, adică 8 ani, încheiați abrupt printr-un scandal enorm de corupție soldat cu anchete mușamalizate și „capul la fund”.

În perioada în care aceasta era directoare, scandalul provocat de depistarea unei așa-numite „învățătoare-șpăgare” a adus la lumină tarifele care se practică la liceele „de fițe” din București la finalul anului, drept cadou din partea părinților pentru profesori. Potrivit acesteia, șpaga-cadou ar fi fost de 300 de euro la Goethe. „La Colegiul German Goethe, luând în considerare numărul elevilor și învățătorilor potrivit organigramei, obținem o șpagă de Crăciun de „doar”… 250.000 de euro. O sumă în fața căreia veniturile pe 2013 ale directoarei, Cristina Popa, par un „mizilic”: 30.000 de lei.”, scria la începutul anului 2014 presa dedicată subiectului.

AU DEMIS-O !

Dar și această sumă pălește în fața sumelor care s-ar fi dat ca șpagă pentru accederea unui elev în Colegiu, cifră cu trei zerouri în coadă care ar fi ajuns până la 5000 de euro per copil, puțintel mai mare decât cea de 4500 de dolari per cap de etnic german, din Afacerea Sașilor, în vechiul regim. Colegiul are circa 2000 de elevi pe ciclu educațional. Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației s-au sesizat vrând-nevrând. Pe fondul acestui scandal monstruos care a erupt în martie 2016, Forumul Democrat German din România și-a retras sprijinul directoarei Popa și a silit-o să-și dea demisia. Deci, se poate…

Imediat după ce ISMB a demis-o pe directoarea Colegiului Goethe, conducerea FDGR a anunțat într-un comunicat că a cerut înlocuirea acesteia, exprimându-și profunda indignare față de „noua politică școlară a Colegiului German Goethe promovată de Cristina Popa, cu sprijinul unor părinți și elevi, care însă nu aparțin minorității germanilor din România”. Aluzia pare să fie la ce se derula în special cu acești părinți, pentru că cei de origine germană aveau întâietate.

Actorul Mihai Călin este unul dintre cei care au depus plângeri penale împotriva conducerii Colegiului Goethe, nota atunci Sindicatul Tinerilor Profesori. CAPTURĂ:

Ce s-a întâmplat nu este foarte clar pentru că cazul de aparentă corupție generalizată a fost mușamalizat ca să nu se terfelească imaginea organizației-mamă a tătukului țării. Internetul reține însă pe numeroase forumuri de părinți și în comentarii ale unor articole de presă dezvăluiri și relatări teribile rămase necontestate din moment ce ele există în continuare, chiar și după 7 ani. Notăm însă că dacă așa stau lucrurile, după cum reclamă părinții, se poate pune o întrebare îndrituită:

UNDE E DOSARUL ANCHETEI ȘI DE CE A DISPĂRUT?

Redăm câteva dintre relatări, pentru a păstra bombonica la final:

„La noi oricum se creeaza familii mafiote in scoli, situatia scapa de sub control. Va dau exemplu concret cazul mediatizat in ultima vreme de la Colegiul German Goethe din Bucuresti.

Fosta directoare de pana acum o saptamana, Cristina Popa Banescu (ex Curticeanu), in incercarea de a-si asigura un cerc de profesori loiali, care sa o sustina in continuare in faradelegile ei, a mers pana acolo incat ca sa scape de profesorii vechi ce nu i s-au alaturat, a comis fapte penale pentru care va fi cercetata:

– uz de fals, fals si abuz in serviciu intrucat a inaintat inspectoratului si Ministerului un plan de scolarizare fals (sustinand ca are aprobarea Ambasadei Germaniei – pentru infiintarea unor clase speciale). Cand i s-au cerut actele doveditoare din Germania nu a putut sa le prezinte. Mai mult Ambasada Germaniei a dat un comunicat in care spune clar ca nu este amestecata in asa ceva.

– uz de fals, fals si abuz in serviciu – intrucat a falsificat rezultatele unui concurs de angajare invatatoare ( o persoana ce nu a participat la selectie a aparut ulterior ca fiind admisa)

– uz de fals, fals si abuz in serviciu – au fost completate in mod tendentios adeverinte de vechime pentru anumite cadre didactice si acest lucru a dus la diminuarea drepturilor salariale ale celor in cauza. Drept care inspectoratul si ministerul au fost date in judecata si mai mult ca sigur vor fi bune de plata.

Miza era foarte mare: „taxa” de 5000 euro perceputa parintilor ce doreau sa-si vada copilul admis la aceasta scoala de limba germana unde se da test pentru admitere, chiar daca odrasla nu stia boaba din aceasta limba.

In plus gestionarea frauduloasa a banilor de la primarie si a banilor „pentru fondul scolii”, da, care stiti ca este acum ilegal dar pe care ea il cerea in continuare sub amenintarea ca la clasele cu cea mai mica suma stransa va baga profesorii cei mai slabi. Pe care avea grija sa-i angajeze chiar si fara drept (vezi una din faptele de mai sus) sau chiar daca se clasau ca punctaj mult mai jos decat profesorii neagreati de ea.



Ori spuneti dumneavoastra, ce s-ar fi intamplat daca legea asta ar fi fost deja in vigoare? Le-ar fi ras in nas tuturor.

Acum, ca i s-a ridicat mandatul de director, s-a bagat in concediu de sanatate, cum de altfel procedeaza mai toti infractorii luati la ochi de organele legii.

Nu inainte sa mai incerce un circ mediatic, sustinuta de cei din gasca ei si de parintii cotizanti ce si-au vazut sperantele si banii dusi pe apa Sambetei cu exact o saptamana inainte de examenul de admitere ce a avut loc ieri.” – stă scris pe Forumul Sofpedia.

Altcineva comentează la scurt despre cine este vorba: „Cristina Popa, fiica nomenclaturistului comunist Curticeanu, condamnat pentru crimele din decembrie ‘89. Dânsa era profesoară de română, n-avea nicio treabă cu cultura germană și era numită prin delegație în baza intervențiilor soțului ei care lucra la Patriarhie.” Ups! Se adaugă și trafic de influență? (Mai pe larg la SURSA)

