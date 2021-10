Gazeta de Cluj vă prezintă cererea de chemare în judecată formulată de zece avocați care au atacat la Curtea de Apel Cluj Napoca Hotararea de Guvern nr. 1090/2021 privind ultima prelungire a starii de alerta.

Un motiv de nelegalitate al hotararii de Guvern il reprezinta incalcarea Regulamentului UE 2021/953 privind certificatul verde (digital), care interzice discriminarea pe baza vaccinarii si mai ales vorbeste despre cetatenii care in loc de vaccin aleg sa se testeze sau sa prezinte dovada imunizarii naturale, a trecerii prin COVID-19. Or, HG 1090/2021 permite libertati doar pentru romanii vaccinati, excluzand celelalte categorii prevazute de regulamentul Uniunii Europene. In plus, hotararea de Guvern 1090/2021 adauga la Legea 55/2020, act care nu prevede certificatul digital, subliniaza petentii. In general, certificatul verde incalca OG 137/2000 privind interzicerea discriminarii. De altfel, nu exista studii nici privind eficacitatea vaccinurilor, nici care sa justifice prelungirea starii de alerta, mai spun cei 10 petenti.

Avocatii amintesc faptul ca legea fundamentala a Romaniei permite la art. 53 restrangerea exercitiului de drepturi si libertati doar prin lege si numai proportional cu situatia pe care a determinat-o. Tot in legatura cu proportionalitatea prevazuta in Constitutie, reclamantii explica faptul ca situatia pandemica este departe de cea de anul trecut, putand fi tinuta sub control mult mai usor decat in 2020. Ei adauga ca principiul proportionalitatii este incalcat de catre Executiv si prin numarul urias de prelungiri a starii de alerta (16 HG-uri).

Prezentam principalul pasaj din actiunea avocatilor Mikolt Krisztina Kapcza, Gabriel Ovidiu Marin, Letitia Mihaela Morar, Gheorghe Piperea, Calin-Marin Merca, Calin Viorel Iuga, Adriana Lucia Buzgar, Maria Daniela Popa, Cristina Cuibus si Radu Nicolae Catana:

„Preambul:

Din lecturarea dispozitiilor art 1. ale prezentului act atacat, se constata ca emiterea acestuia se intemeiaza si pe dispozitiile H.G 531/2021, H.G 532/2021, a H.G 826/2021 si a H.G 932/2021, dispozitii care prevedeau, fiecare in parte, prelungirea starii de alerta in mod succesiv si dependent unul fata de altul. Cu alte cuvinte, Guvernul Romaniei, a inteles sa isi intemeieze fiecare H.G de prelungire a starii de alerta, prin emiterea de acte succesive, dependente unul fata de celalalt si emise unul in completarea altuia.

Aceeasi evidenta este intarita si de statuarea expresa, in continutul art. 5 din actul atacat, a faptului ca masurile luate prin prezentul, completeaza masurile din H.G. urile anterioare, deci si pe si pe dispozitiile H.G 531/2021, H.G 532/2021, a H.G 826/2021 si a H.G 932/2021.

Raportat la acest aspect, intelegem sa invocam nelegalitatea H.G 1090/2021, intrucat actele pe care se intemeiaza au fost anulate de catre 2 instante de judecata, in parte prin pronuntarea in Dosar 350/33/2021 a sentintei Civile nr 166/2021, care anuleaza H.G. 531/2021, asa acum a fost modificata prin H.G. 580/2021, si in totalitate prin Sentinta Civila nr. 236/2021 a aceleiasi Curti de Apel Cluj, in dosar 607/33/2021, care constata nelegalitatea prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, a discriminaii cetatenilor romani, nelegalitatea emiterii si utilizarii „Certificatului Verde”, precum si emiterea acestor H.G uri de catre Guvernul Romaniei – in regim de abuz de putere, cu incalcarea competentelor sale si prin folosirea ilegala a rolului Parlamentului Romaniei.

Un alt motiv de nelegalitate evidenta a actului atacat il reprezinta emiterea acestuia cu incalcarea dispozitiilor Constitutiei Romaniei, care prevad, la art. 110 alin. (4), situatia in care, dupa incetarea mandatului Guvernului Romaniei, acesta nu poate indeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern.

Este binecunoscut faptul ca Guvernul Romaniei a fost demis la data de 5.10.2021, prin motiunea de cenzura, iar prezentul H.G atacat, a fost emis la data de 6.10.2021. In acest context, dupa demiterea premierului si a cabinetului sau, Guvernul demis nu mai putea emite acte de prelungire a starii de alerta, intrucat prelungirea starii de alerta nu reprezinta un act de administrare a treburilor publice in sensul dispozitiilor art. 110 din Constitutia Romaniei, actele de administrare a treburilor publice fiind doar acte cu caracter general obligatoriu necesare pentru conducerea generala a administratiei publice, nicidecum acte de declarare a starii de alerta sau de prelungire a acesteia.

Astfel, acest HG de prelungire a starii de alerta este in afara competentelor limitate ale Guvernului demis.

Un alt motiv de nelegalitate a H.G. atacat tine de incalcarea insasi a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, act normativ care prevede urmatoarele:

„Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne”.

Pe de-o parte, starea de alerta a fost prelungita prin 16 Hotarari de Guvern, ceea ce contravine dispozitiile Legii care permite prelungirea starii de alerta pentru cel mult 30 zile, nu de 100 ori x 30 zile, cum in mod abuziv ne-a obisnuit Guvernul Romaniei sa emita pe banda rulanta hotarari de prelungire de stari de alerta.

Prelungirea starii de alerta prin „sudarea” acestor nenumarate H.G.-uri incalca principiul caracterului temporar al restrangerii drepturilor prevazute in art. 53 din Constitutia Romaniei si principiul posibilitatii restrangerii drepturilor si libertatilor cetatenesti doar prin lege, ca act formal al organului legislativ,al Parlamentului Romaniei.

Totodata, restrictiile impuse prin aceste ultime HG-uri emise de catre Guvernul Romaniei sunt si contrare Regulamentului (UE) 2021/953, care interzice discriminarea pe criteriul „pasaportului verde”, neconsiderand totodata ca vaccinarea este obligatorie direct sau indirect. Guvernul demis, prin emiterea acestor HG-uri atacate, a eliminat testarea din continutul pasaportului si in plus nu permite constatarea imunitatii naturale, evocata de principiul nr. 7.

Pe de alta parte, sunt incalcate dispozitiile prevazute in teza a 2-a a frazei, care prevad ca starea de alerta se poate prelungi la propunerea ministrului Afacerilor Interne. In speta, din expunerea de motive a actului atacat lipseste propunerea ministrului Afacerilor Interne, regasind un alt organ care face propunerea, de care legea nu face vorbire, si anume un Comitet National pentru situatii de urgenta, „tinand seama de propunerile cuprinse in Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 80/2021 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”.

Astfel, inexistenta propunerii ministrului Aacerilor Interne face ca sa lipseasca initiatorul despre care face vorbire art. 4 alin. (1) din Legea 55/2020, asa-zisul organ CNSU, neprevazut in Constitutia Romaniei, neputand suplini atributiile si competentele ministrului Afacerilor Interne, viciu care duce la anularea actului administrativ, golit asadar de continut.

Un motiv de conflict raportat la reglementarile OMS, de care se prevaleaza insusi emitentul actului atacat:

Precizam faptul ca prin HG-ul atacat nu numai ca se restrang drepturi si lbertatati cetatenesti nationale, ci se restrang si metodele de acces la obtinerea certificatului verde Covid pe plan mondial. Astfel, peste tot in lume in afara de Romania, sunt admise testele covid pentru depistarea si confirmarea neinfectarii cu virusul Covid-19, precum si dobandirea imunizarii ca urmare a trecerii individului prin boala. In acest context, restragerile de drepturi sunt cu atat mai mult abuzive si nasc un conflict periculos intre normele internationale si cele prevazute prin HG-ul atacat.

Pe de-o parte, Guvernul recunoaste, in intampinarile depuse la dosare, faptul ca nu detine studii si analize proprii pe evolutia si pe masurile necesare in cazul Covid. Cu alte cuvinte, recunoaste ca copiaza precum un corigent de la O.M.S. tot ce i se trasmite, desi cetateanul roman plateste bani la bugetul de stat inclusiv pentru cercetare in domeniul medical (care nu exista, dupa cum recunoaste Guvernul). Iar pe de alta parte acelasi Guvern restrange si mai multe drepturi si libertati cetatenesti decat cel de la care copiaza, adica de la OMS. Aceasta contradictie nu se poate numi decat abuz si abuz de putere si trebuie sanctionata cu anularea actului nelegal.

Dupa cum indicam mai sus, intelegem sa ne prevalam de motivele anularii HG 932/2021, de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul nr 607/33/2021, motivare care constatat urmatoarele:

1. Ca HG 932/2021 a fost constatata discriminatorie, facand o deosebire nelegala intre persoanele care au optat pentru varianta imunizarii impotriva Covid prin vaccinare si persoanele care au inteles sa sa imunizeze prin alte metode.

Aceste aspecte au fost mai fost statuate tot de Curtea de Apel Cluj, in dosar nr 360/33/2021 prin pronuntarea Dec. Civ. 166/2021, in acest dosar constatandu-se de asemenea abuzul Guvernului Romaniei care a emis la acel moment HG 531/2021, tot prin manopere discriminatorii pe aceleasi criterii, prin impartirea populatiei Romaniei intre persoane vaccinate si nevaccinate, incalcandu-se art. 14 din CEDO si art. 20 si 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, art. 15 din Constitutia Romaniei.

2. Ca acelasi H.G. care sta la baza emiterii acestui H.G atacat (precum insusi acest H.G. Atacat) sunt emise de Guvernul Romaniei cu incalcarea limitelor competentelor sale prevazute de lege, stabilind cu exces de putere alte masuri, realizand o restrangere nejustificata a drepturilor si libertatilor cetatenesti,

3. Ca Guvernul Romaniei s-a substituit organului legislativ, incalcand puterea atribuita prin lege, si substituindu-se Parlamentului Romaniei, „hotararea fiind un act emis in regim de putere publica in executarea unei legi, neputand insa sa o substituie si sa emita pe aceasta cale norme cu putere de lege, deoarece ar trece in atributiile legislative ale Parlamentului”,

4. Ca Guvernul Romaniei nu are nicio analiza proprie asupra acestei pandemii, neputand sa probeze niciuna din sustinerile legate de circulatia virusului Sars-Cov-2,

5. Ca Guvernul Romaniei nu a putut dovedi ca vaccinarea este solutia cea mai eficienta pentru a scapa de virusul Sars-Cov-2,

6. Ca Guvernul Romaniei trebuia sa asigure alternative la vaccinare pentru persoanele care opteaza a nu recurge la aceasta metota medicala si personala, intima, si de asemenea alternative din surse guvernamentale sau statale pentru a asigura testarea gratuita a cetatenilor tarii,

7. Guvernul Romaniei a incalcat libertatea constiintei fiecarui individ, prin inocularea ca singura varianta de scapare de acest virus este aceea a vaccinarii, iar prin masurile luate a indicat cetateanului ca singura lui posibilitate de a-si continua viata sociala este conditionata de vaccinare.

8. Ca prin hotararile emise a impartit populatia Romaniei in persoane vaccinate si nevaccinate, nascand o ura iremediabila intre cetatenii aceleiasi tari.

9. Ca cetatenii Romaniei care nu au optat pentru a se imuniza prin vaccinare impotriva Covid 19 sunt prezumati bolnavi de Covid 19, fiindu-le interzis accesul in locuri publice (alaturi de familiile si prietenii lor).

In plus, introducerea asa-zisului certificat verde covid este un abuz din partea Guvernului Romaniei, pentru urmatoarele:

a) Regulamentul European care defineste acest certificat se refera exclusiv pentru a fi folosit in cazul circulatiei intre tarile spatiului Schengen, neavand nicio legatura cu magazinele si alte locuri publice unde se cere obligatoriu azi. In plus, dupa cum ziceam mai sus, Guvernul a incalcat chiar si acest Regument, restrangand cu de la sine putere limitele de aplicare prin eliminarea testarii si a neacceptarii constatarii imunitatii naturale, evocate de principiul nr 7 din Regulament. Ceea ce este la fel de grav, este insa si discriminarea care s-a creat prin implementarea acestui Regulament fara a se respecta de catre Guvernul Romaniei limitele actului european, Regulamentul nefacand asadar discriminare, precum Guvernul Romaniei, intre persoane.

b) Noi avem deja un cadru stabilit de Legea 55/2020, care stabileste masurile ce se pot aplica pe teritoriul Romaniei, cadru care nu prevede acest certificat verde si asadar Guvernul Romaniei incalca iar competentele organului legislativ, emitand norme in regim de abuz de putere.

c) Acest act naste discriminare si intre persoanele care au optat pentru a se imuniza prin vaccinare impotriva Covid 19, intrucat exista categorii de persoane care si-au administrat una sau doua doze de vaccin impotriva Covid 19, iar din motive personale, din motive medicale (de exemplu, boli aparute pe parcurs), nu mai pot sa isi administreze si o a treia doza de vaccin, intrucat le-ar periclita starea de sanatate. Vorbim de boli cardio-vasculare, cancer, alergii si alte afectiuni, pe care insele prospectele vaccinurilor le prevad ca si posibile conflicte cu serurile propuse spre administrare.

Pe de alta parte, viata sociala a persoanelor care au optat pentru a se imuniza prin vaccinare impotriva Covid 19 este afectata, prin inlaturarea din jurul acestor persoane a celorlalte persoane: copii, parinti, frati, surori, etc, persoane care pe de-o parte nu au optat pentru a se imuniza prin vaccinare impotriva virusului Covid 19, iar alte persoane, care, cum ziceam mai sus, nu pot sa isi administreze aceste vaccinuri impotriva Covid 19, pe motive medicale, personale etc.

Pe fondul cauzei:

Observam imprejurarea ca in prelungirea repetata pe banda rulanta a starii de alerta cu peste 1 an, Guvernul nu a prezentat niciodata nici un criteriu obiectiv, previzibil, clar care sa circumscrie pretinsa stare de „pericol” absolut necesara instituirii si mentinerii starii de alerta. Astfel. ea contravine art. 53 din Constitutie (avand in vedere ca in starea de alerta se restrang drepturi fundamentale) si art. 2 lit. a, b, c, d, din OUG 21/2004, potrivit careia starea de urgenta/alerta trebuia sa fie:

– eveniment exceptional

– cu evolutie necontrolata

– intensa (cu viteza de evolutie)

– imprevizibila.

Prin urmare, sunt in mod vadit incalcate proportionalitatea si necesitatea, ca si conditii constitutionale de restrangere a exercitarii unor drepturi.

In momentul de fata, evolutia pandemiei nu mai este ceva imprevizibil, cum era la debutul pandemiei. Acum se pot face previziuni, aprecieri cu privire la modalitatea de gestionare si control al pandemiei, astfel ca masurile nu mai au caracter de urgenta.

In consecinta, recurgerea Guvernului la prelungirea repetata a starii de urgenta bazata pe acelasi motiv se constituie intr-un exces de putere care trebuie sanctionat de justitie.

Mentinerea masurilor ce restrang drastic drepturi fundamentale contravine in mod flagrant art. 53 din Constitutie, nu este nici proportionala, nici necesara raportat la situatia concreta din acest moment si nu a fost nici la instituire.

Mai mult, starea de alerta se mentine prin prelungiri lunare fara sa existe vreun studiu, raport serios documentat raportat la situatia concreta, din momentul prelungirii (se preiau tot timpul aceleasi argumente de acum un an!).

Iar mentinerea starii de alerta la care asistam raportat la dispozitia art. 1 si 5 din HG 1090/2021 este una vadit abuziva!

Conditionarea participarii la evenimente, activitati, nunti, petreceri de prezentarea exclusiv a dovezii de vaccinare este vadit discriminatorie si in consecinta nelegala.

Aceasta incalca art. 16 (egalitatea in drepturi), art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 33, art. 34 din Constitutie, fiind in contradictie si cu tratatele internationale care interzic discriminarea si consacra consimtamantul liber cu privire la orice interventie medicala asupra propriei persoane.

Se incalca flagrant si art. 1 si 2 din OG. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Azi, s-a ajuns ca discriminarea sa fie regula dupa care un om are acces la viata sociala, iar normalitatea unei vieti sociale a devenit exceptia?

Ne intrebam: cu ce raspunde statul fata de platitorii de impozite si de taxe care au o alta optiune decat imunizarea prin vaccinare? Cu usile inchise ale institutiilor de stat, de cultura si de sport, pe care ei insisi le intretin?

Un alt aspect de discriminare expresa este legat de neluarea in considerare a imunizarii prin cai naturale, prin trecerea prin boala a unui numar de 1.043.604 cetateni si altii pe alte cai naturale si in plus cei care sunt imuni la aceasta boala, cetateni pentru care nu se recunoaste realitatea unui risc scazut de infectare sau transmitere a acestui virus, acesti cetateni neavand numarandu-se printre cei ce nu beneficiaza de libertatea sociala, precum cei nevaccinati.

Prevederile criticate constituie in mod vadit o presiune privind exercitarea unui drept intr-un anumit fel, cea ce se constituie intr-un abuz de putere evident.

In momentul in care se recunosc mai multe drepturi persoanelor care au optat sa se imunizeze prin vaccinare, se produce discriminare, prin golirea de continut a dreptului la optiune, a libertatii de a te vaccina sau nu. In consecinta, se impune indirect vaccinarea, golirea de continut dreptului insusi si conditionarea de a te vaccina de a avea acces la „libertatea sociala”, nevaccinatul fiind exclus de la aceasta.

Codul de la Nürnberg a declarat ca sunt necesare consimtamantul voluntar explicit al pacientilor pentru experimentarea umana, iar vaccinul este in prezent experimental.

Exercitarea potrivit scopului sau a acestui drept (de a dispune de propria persoana) nu poate crea nimanui vreun prejudiciu, neajuns sau privilegiu.

Incercarea de a impune, a forta o optiune in acest sens (prin prevederea in lege a unor avantaje) inseamna incalcarea clara a acestui drept.

In momentul de fata, constatam ca vaccinarea nu mai este masura de preventie a unei boli infectioase, deci o masura medicala, si nu mai este folosita conform scopului sau, ci ca o conditionare a redarii libertatilor si drepturilor cetateanului, ca si cand acesta ar fi un dar al statului marinimos!

Asadar, separarea cetatenilor vaccinati de cei nevaccinati este inutila, cat timp exista sansele, chiar si infime, ca cetatenii vaccinati sa contracteze boala si sa o transmita catre altii, si care goleste de continut dreptul de optiune libera privind vaccinarea, impunand in mod indirect obligatia de vaccinare.

Justificarea obiectiva rezonabila pentru diferenta de tratament este dificil de sustinut. Sanatatea publica poate fi, in principiu, un motiv pentru a impune anumite restrangeri ale drepturilor fundamentale in contextul unei pandemii. (Desigur, astfel de restrictii nu ar putea fi impuse decat prin lege). Or, in ipoteza de fata, criteriul de discriminare tine de dovada vaccinarii, iar, in legatura cu vaccinul impotriva virusului SARS-Cov-2, nu exista in prezent dovezi stiintifice incontestabile in legatura cu aspecte esentiale, precum (a) posibilitatea ca si persoanele vaccinate sa fie transmitatoare ale virusului, (b) durata imunizarii oferite de vaccin, (c) efectele secundare ale vaccinului, (d) pentru unele vaccinuri, siguranta si eficacitatea tehnologiei utilizate, care nu a mai fost folosita anterior la producerea de vaccinuri umane etc. Potrivit informatiilor publice, unele furnizate chiar de catre producatori, studiile clinice cu privire la vaccinurile existente nu sunt inca finalizate, nici in ceea ce priveste efectele terapeutice si preventive, nici cu privire la efectele adverse, ceea ce se poate explica, avand in vedere perioada fara precedent de scurta in care acestea au fost dezvoltate. In aceste conditii, justificarea obiectiva a unei discriminari este greu de identificat.

In ceea ce priveste prelucrarea, cel putin prin consultare, a datelor privind starea de sanatate a clientilor, este de retinut ca persoanele fizice (adica persoanele vizate in sensul Regulamentului general privind protectia datelor) sunt obligate sa faca dovada situatiei privind faptul de a fi vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completa, prin introducerea certificatului verde, deci prin prezentarea documentelor pe suport de hartie sau in format electronic, dispozitie ce pune in lumina consultarea de informatii medicale, adica prelucrarea de date sensibile cu caracter personal.

In plus, indiferent de rangul actului normativ, „exercitarea obligatiei pozitive a statului de a crea conditiile optime asigurarii sanatatii publice trebuie realizata cu respectarea garantiilor asociate dreptului la viata intima, familiala si privata (…)”, intrucat „daca statul se manifesta activ, in sensul ca isi exercita marja sa de apreciere in cadrul obligatiei sale pozitive de a apara dreptul la ocrotirea sanatatii, acesta trebuie sa se manifeste, de asemenea, activ in cadrul obligatiilor pozitive care ii incumba prin raportare la dreptul la viata intima, familiala si privata” (Decizia Curtii Constitutionalee nr. 498 din 17 iulie 2018 parag. 41), obligatie pe care nu si-a indeplinit-o cu privire la prelucrarea de date care face obiectul prezentei actiuni.

Raportat la masura interzicerii persoanelor care nu au optat pentru a se vaccina impotriva virusului covid-19, la a iesi se deplasa in afara locuintei in intervalul orar 20-05, raportat la rata incidentei in localitatea in care se afla, aratam ca ne aflam din nou in situatia unei discriminari imorale si ilegale, pe de-o parte, intrucat emitentul actului atacat permite deplasarea cetatenilor in sensul de mai sus, exclusiv persoanelor care au optat pentru imunizare prin vaccinare, iar pe de alta parte ratiunea „circularii” virusului Covid noaptea intre 20 si 05 nu ne este lamurita, Guvernul neavand niciun studiu de impact care sa ii sustina necesitatea luarii masurii restrictiei (asa cum pevede Legea 55/2020), ceea ce duce la nelegalitatea acestei masuri.

Raportat la masura obligativitatii purtarii mastii de protectie in aer liber

Observam ca desi suntem in prezenta a celei de-a 16-a Hotarari de Guvern, niciodata nu ni s-a prezentat un studiu in sensul conformitatii masurii cu dispozitiile art 5 ain 2 lit din Legea 55/2020, care este indicat drept temei al instituirii masurilor impotriva virusului covid 19. Azi, dupa aproape 2 ani de pandemie, Guvernul nu detine nicio nota de fundamentare, niciun studiu care sa sustina masura purtarii mastii de protectie in aer liber si ca aceasta masura poate limita efectele tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor.

Observam in continuare ca insistenta mentinerii starii de alerta are ca scop si ascunderea neclaritatilor privind achizitiile publice prin atribuire directa fara licitatii de bunuri si servicii, sesizate deja de Curtea de Conturi a Romaniei, prin Raportul din august 2020.

Cu privire la interesul personal privind anularea masurilor, aratam ca in situatia de fata, interesul public se impleteste cu cel personal, fiind evident ca toate masurile se rasfrang asupra persoanei fiecaruia. Spre exemplu, nu am putut participa la finala campionatului de baschet UBT Cluj – Oradea si la Turneul WTA de la Winners Club Cluj 1–8 august, iar azi nu mai putem intra la niciun restaurant, cafenea si multe alte locuri publice fara certificatul verde.

Instituirea unei astfel de solutii legislative este susceptibila de a incalca principiului egalitatii in drepturi, consacrat de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

Precizam ca principiul egalitatii in fata legii si interzicerea discriminarii sunt consacrate si de art. 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si de art.20 si 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”.