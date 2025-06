Mai mulți clujeni reclamă prezența constantă a unor persoane care cerșesc în zona Spitalului de Neurologie de pe strada Pasteur și a Spitalului de Oncologie. Potrivit unei sesizări transmise prin platforma My Cluj, fenomenul are loc aproape zilnic, de mai bine de un an, fără ca autoritățile să intervină ferm.

Sesizarea semnalează că femei care pretind că au nevoi medicale abordează insistent trecătorii, în special persoane vârstnice sau foarte tinere. Situația a degenerat recent, în data de 11 iunie, când un locuitor a încercat să avertizeze o victimă potențială, iar una dintre cerșetoare a reacționat violent verbal: „A venit imediat după mine și, în prezența celor doi copii cu care mă aflam, a adresat cuvinte vulgare.”

Sesizarea subliniază că aceste persoane au fost observate în repetate rânduri și de echipaje de poliție aflate în zonă, dar activitatea lor ar fi fost ignorată. Reclamantul solicită luarea unor măsuri legale pentru a opri fenomenul, în special având în vedere vulnerabilitatea celor care frecventează spitalele din zonă.

