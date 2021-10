Era doar o chestiune de timp până când certificatul verde avea să ajungă „permis de trecere” pentru locurile publice, precum terasele, restaurantele, mall-urile etc. Deși decizia s-a tot modificat ca-n filmele tragi-comice în ultimele zile, un lucru a devenit clar: nu ai certificat verde, nu treci. Aflate în ultimul ceas, cu toate paturile goale la ATI și sute de morți pe zi, autoritățile naționale au apelat la măsuri mai drastice, în speranța că populația se vaccina. Totuși, opiniile sunt în continuare împărțite, iar câteva restricții par să nu-i convingă care fug de imunizare ca șoarecele de pisică.

Încercarea atragerii simpatiei și voturilor din partea „grosului” populației

Deputatul AUR Ilie-Alin Coleșa e de părere că „Orice restricție, orice discriminare bazată pe un act medical este inacceptabilă. În cazul de față, orice restricție sau discriminare bazată pe vaccinare nu are nicio logică care să servească unui scop bun. Segregarea societății între vaccinați și nevaccinați este foarte gravă și abate atenția opiniei publice de la problemele reale ale societății. Fac aceste afirmații plecând de la două premise general acceptate în mediul medical și anume: vaccinul are rolul de a proteja doar persoana care se vaccinează și o persoană vaccinată poate, la rândul ei, să transmită virusul. Mai mult, cea mai mare parte din persoanele care au trecut prin boală dezvoltă o imunitate medie de foarte lungă durată, de aproape 20 de ani. Din punct de vedere politic, acestea sunt informațiile care sunt, deocamdată, general acceptate și cu care trebuie să lucrăm. Ca atare, putem spune că vaccinarea are un caracterul voluntar, fiind un drept, iar nu o obligație. Interzicerea accesului persoanelor nevaccinate în mall ar fi o măsură specifică regimurilor dictatoriale de tip nazist și neo-marxist. Cel puțin la fel de gravă este măsura de interzicere a accesului la muncă și la studii al medicilor, al personalului medical auxiliar, al cadrelor didactice, al studenților ș.a.m.d. Persoanele din aceste categorii profesionale sunt amenințate cu pierderea locurilor de muncă în cazul în care nu se vor vaccina. Suntem alături de toți acești oameni cu toate resursele noastre și-i încurajăm să nu cedeze.”. Cu toate acestea, dincolo de nazism și neo-marxism, constituția spune următorul lucru: „Pe fond, însă, articolul 53, alineatul 1 din Constituţie spune clar că statul poate limita drepturi fundamentale şi libertăţi cu scopul de a proteja sănătatea publică. Statul când adoptă astfel de măsuri îşi îndeplineşte obligaţie pozitivă constituţională, ia măsuri prin care protejează viaţa oamenilor, iar dacă le ia cu acest scop şi respectând anumite reguli de proporţionalitate aceste măsuri nu sunt discriminatorii, nu sunt neconstituţionale”, după cum explică președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba. Chiar și din punct de vedere filosofic, la bază, libertatea înseamnă dreptul fiecăruia de a face ceea ce vrea, atâta vreme cât nu afectează ori lezează libertatea celuilalt – prin refuzul vaccinului, există riscul imens de infectare a celor vaccinați. Ce este de făcut?

Să fie, oare, parte din încercarea atragerii simpatiei și voturilor din partea „grosului” populației toate aceste „justificări”? Nici Vasile Dîncu, senator PSD, nu vede cu ochi buni restricțiile bazate pe certificatul verde: „În mod normal, vaccinarea nu poate fi obligatorie, pentru că, până la urmă, ține de condiții biologice diferite pe care le au oamenii, de regimuri diferite, de sănătate. O formă a libertății noastre este și aceea de a dispune de propriul nostru organism, de a avea, până la urmă, autonomie în această chestiune. Din perspectiva asta, orice formă de introducere a obligativității este împotriva libertății, limitează libertatea individului. Nu se poate aplica. În al doilea rând, evident că a face diferențe foarte mari între vaccinați și nevaccinați, atât timp cât nu există, în acest moment, studii care să spună în mod științific, univoc, că vaccinul reușește să imunizeze total populația (vaccinul are și o valabilitate de maximum 180 de zile, din câte am înțeles, plus că sunt și persoane vaccinate care se pot infecta, oamenii nu pot să aibă siguranță) nu este normal. Este absolut aberant să împarți oamenii în categorii de acces sau să nu poată accesa anumite servicii sociale pe principiul acesta, al vaccinării.”. Practic, nu putem obliga populația să se vaccineze, dar îi putem oferi dreptul de a muri la ATI, sau, și mai rău, pe podelele spitalelor, din cauză că oricum nu mai există spații libere.

Fără certificat verde, dar plini de cultură medicală de pe Facebook

Toate posturile de știri prezintă situația dramatică din spitale, însă românii își pun încrederea în parlamentarii care îi încurajează să nu accepte vaccinul. Principala problemă în acest caz ar putea fi constituită de lipsa educației – suntem cei mai buni la teorii pe Facebook, însă nu ne punem încrederea în medici și oameni de știință care au ani grei de muncă în spate. Dacă doamna senator Diana Șoșoacă a spus că vaccinul dă sterilitate pe trei generații, atunci așa este – mai bine fără acces în restaurante și mall-uri, decât să rămânem sterili, după cum este bine-cunoscut și cazul bătrânei în vârstă de 80 de ani care, în momentul în care a ajuns în stare gravă la spital, a motivat decizia de a nu se vaccina prin prisma fricii de a nu rămâne sterilă, fiindcă așa a auzit la televizor. „Părerea mea este că s-a comis o serie de greșeli de comunicare și, cu părere de rău o spun, oameni fără cunoștințe temeinice au crezut că pot face capital politic din activitatea de vaccinare sau din cea împotriva vaccinării. Altă explicație nu prea am și, din cauza acestor valuri de greșeli de comunicare, am ajuns în această situație. Foarte mulți au mai multă încredere în ceea ce citesc pe rețelele de socializare, decât în ceea ce spune personalul medical.” justifică și Attila László, senator UDMR și membru în Comisia de Sănătate.

Părți proaste ale implementării certificatului. Apar primele amenzi

Cu toate acestea, nici măsura certificatului verde nu a fost implementată cu prea mult cap, întrucât: în momentul în care acesta este scanat, apar datele persoanei care se presupune că l-ar deține, însă nu este necesară prezentarea niciunui act de identitate. Practic, și prin realizarea unei simple capturi de ecran pe telefon, oricine poate folosi certificatul verde al unui prieten, fiindcă nu va fi verificat. Nu va dura mult timp până când românii vor descoperi această posibilitate, dacă nu au început deja. Aceste verificări în niciun caz nu ar viola intimitatea cetățenilor, întrucât ar avea la bază sănătatea națională.

Apoi, foarte mulți proprietari de magazine nu respectă măsurile impuse, de teamă să nu își piardă clienții (și, odată cu ei, și banii). În Cluj-Napoca au început deja primele amenzi usturătoare, fiind primul caz de punere în aplicare a sancțiunilor din toată țara. Amenda a fost în valoare de 5.000 de lei, fiindcă magazinul comercial respectiv nu respecta restricțiile cu privire la certificatul verde.