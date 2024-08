Cetăţenii şi reprezentanţii magazinelor pot transmite reclamaţii, sugestii şi observaţii despre funcţionarea Sistemului Garanţie-Returnare (SGR) direct prin aplicaţia WhatsApp, a anunţat, luni, ministrul Mediului, Mircea Fechet, într-o postare video publicată pe propria pagină de socializare.

Cetăţenii care se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte recuperarea celor 50 de bani plătiți pentru sticlele cu garanție pot trimite reclamaţii la numărul de telefon 0726.715.142, direct pe WhatsApp.

„Avem un număr de telefon, Hotline cum îi mai spunem noi, unde orice cetăţean şi chiar şi magazinele au dreptul şi au posibilitatea, prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, să ne aducă la cunoştinţă nouă, celor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, disfuncţionalităţi ale sistemului: că un comerciant refuză să plătească garanţia, că alt comerciant are RVM-ul blocat, că poate că cei de la RetuRO întârzie să debaraseze un magazin mai mic sau mai mare”, a spus ministrul, pe Facebook.

„Am sărbătorit nu demult PET-ul cu numărul un miliard. Astăzi, avem deja colectate peste 1,3 miliarde de ambalaje prin Sistemul de Garanţie-Returnare şi sperăm ca, foarte repede, să anunţăm şi ambalajul cu numărul două miliarde. Zeci de mii de tone de ambalaje ajung acolo unde trebuie, respectiv în fabricile de reciclare şi citim aproape săptămânal ştiri legate de extinderea capacităţilor reciclatorilor de materii prime, fie de PET, fie de sticlă, fie de aluminiu, lucru care ne bucură, pentru că înseamnă investiţii noi, locuri de muncă noi şi tehnologii atrase în România. Ne bucurăm de beneficiile Sistemului de Garanţie-Returnare, în sensul în care am promis că vom lăsa o ţară mai curată decât am găsit-o. Deja, pe marginea drumurilor, pe albiile cursurilor de apă, în păduri şi în natură, în general, vedem mai puţine PET-uri. Dincolo de toate aceste veşti bune, mă simt obligat să admit că sistemul încă are anumite disfuncţionalităţi pe care suntem obligaţi să le remediem”, a transmis demnitarul.