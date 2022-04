Încă de la debutul pe piața de motociclete cu gamele NK și MT, producătorul chinez, CFMOTO, s-a remarcat datorită componentelor de calitate, ingineriei și designului modern, care caracterizează modelele sale de stradă și pentru touring.

În gama de produse ATH Moto vei găsi noua adiție din line up, și anume modelul sport bike CFMOTO 250SR S. În esență, acesta este varianta de bază 250SR cu un singur braț oscilant. Deși vine echipat cu un motor de cilindree mică, doar 250 cc, moștenește ADN-ul de curse al brandului asiatic și este foarte competitiv în clasa sa. În comparație cu modelul de bază CFMOTO 250SR, versiunea de față dispune de greutate mai redusă și oferă un plus de putere. Elementele specifice de racing sunt combinate cu manevrabilitatea și agilitatea excelentă.

CFMOTO 250SR S preia de la modelul standard motorizarea cu un cilindru, pe răcire cu lichid, DOHC, 4 valve, pe injecție electronică EFI, 249.2 cc și livrează 20.5 kw / 9750 rpm. Motorul vine cuplat la o cutie cu 6 viteze modernă. Rezervorul oferă o capacitate de 12 litri. Riderul beneficiază de o poziție de pilotare sportivă, înclinată, iar șaua de înălțime 780 mm a fost gândită pentru confort. Designul în stil racing al modelului se inspiră de la motocicletele de curse de capacitate mai mare. CFMOTO colaborează cu studioul Kiska care este renumit pentru că a realizat designul motocicletelor construite de austriecii de la KTM.

La capitolul șasiu, CFMOTO 250SR S impresionează prin dotarea pe față cu furcă telescopică inversată φ37, cu amortizare de tip hidraulic și pe spate cu mono suspensie amplasată central. Puterea de stopare a acestui naked bike dinamic este garantată prin echiparea cu frâne puternice: 1 disc 292 mm, etrier cu patru pistoane pe față și, respectiv, 1 disc 240 mm, etrier flotant cu un singur piston pe spate. Jantele din aluminiu adaugă un aspect agresiv modelului din familia de motociclete CFMOTO. Pachetul standard este completat de anvelopa față 110/70 R17 și anvelopa spate 140/60 R17, ABS (Continental AG). CFMOTO 250SR S este disponibil cu două opțiuni de culoare atractive: Nebula White (negru) / Velocity White (alb).

Suma de specificații tehnice înalte, componentele moderne și designul de ultimă generație sunt atuuri care atrag atenția, mai ales în ceea ce îi privește pe riderii la început de drum. Aceștia mai sunt avantajați de prețul accesibil și disponibilitatea diverselor piese și părți. Fiabil, manevrabil și cu un look agresiv inspirat de curse, CFMOTO 250SR S are toate șansele să devină în cel mai scurt timp partenerul preferat de deplasare pe două roți pe străzile aglomerate din marile orașe. Atât posesorii de permis A2, cât și cei care doresc, din varii motive să facă trecerea la un model mai mic se pot baza cu încredere pe această motocicletă CFMOTO de ultimă oră. În plus, pe piață veți găsi și echipamente moto de protecție de la brandul din China – mănuși moto, căști, ochelari, geci etc., alături de diverse echipamente casual, cum ar fi tricouri, șepci, hanorace și multe altele.