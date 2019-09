Situatia fotbalului romanesc nu este atat de buna, dar cu toate acestea, CFR Cluj a reusti sa acceada in grupele Europa League, fiind singura echipa din Liga 1 care izbuteste aceasta performanta.

Actualul lider al Ligii 1 si detinatoarea en-titre a trofeului a reusit din nou sa intre in grupele cupelor europene, acolo unde isi asteapta adversarii. Echipa antrenata de Dan Petrescu a fost la un pas de a intra printre cele mai bune 32 de echipe din Europa. Miercuri seara, Slavia Praga a invins-o din nou pe CFR Cluj, scor 1-0 (2-0 la general), in playoff-ul Ligii Campionilor si acest lucru a impins campioana Romaniei spre grupele celei de-a doua competitii europene destinata echipelor de club.

Castiguri substantiale in urma participarii in tururile preliminare

Lucrurile puteau sa fie mult mai fericite pentru campioana in exercitiu a Romaniei, avand in vedere diferenta de premii dintre cele doua competitii. Pentru accederea in grupele Ligii, casigatoarea playoff-ului a primit 15 milioane de euro, spre deosebire de cele cinci pe care le-a incasat pierzatoarea. In total, retetea financiara este una suficient de buna pentru fotbalul romanesc. CFR Cluj a incasat aproximativ sapte milioane de euro din participarea inca din primul tur al Ligii Campionilor si pana in playoff.

Partea buna este ca jucatorii echipei antrenate de Dan Petrescu au impresionat in Europa si echipe cu nume au pus ochii pe ei. Presa din Romania scrie ca CFR Cluj se pregasteste sa-l vanda pe Billel Ormrani, golgheterul ei din cupele europene. Francezul in varsta de 26 de ani ar urma sa semneze cu fosta adversara a clujenilor din Liga, Celtic Glasgow, in schimbul sumei de 3.3 milioane de euro. Ar fi o suma colosala incasata de campioana Ligii 1, avand in vedere ca in aceasta vara a investit aproximativ un milion de euro in transferuri. Omrani este cotat la 1.8 milioane de euro, asta in conditiile in care a venit la CFR Cluj in 2016, din postura de jucator liber de contract.

Europa League este o competitie intr-o continua crestere

Daca in ultimii ani era important pentru o echipa cu multi suporteri sa intre in grupele Europa League penru ca facea bani suficienti din bilete vandute, acum premiile sunt tentante. Cu atat mai mult cand vor lua startul in acest sezon echipe de traditie din fotbalul european. Printre cele care deja s-au calificat in grupe se numara AS Roma, Lazio, Manchester United, Arsenal, FC Porto sau Besiktas. Sunt reprezentante de seama in campionatele de unde provin si echipe cu trofee importante in vitrina.

Pentru acestea nu este importanta reteta financiara, pentru ca au bugete de zeci de milioane de euro. Mai important este premiul pe care il primeste castigatoarea Europa League. Echipa care va castigat trofeul se califica direct in grupele Ligii Campionilor. Asa cum era de asteptat, Arsenal, finalista en-titre a Europa League si Manchester United, sunt echipele cele mai bine cotate de casele de pariuri online legale pentru a castiga si acest trofeu. Ele sunt echipele din Premier League care in ultimii ani au ajuns in finala trofeului. Mai mult decat atat, in 2017, cand era antrenata de Jose Mourinho, Manchester United a cucerit in premiera Europa League.

Premiile sunt o tinta importanta pentru echipele din campionatele mici

Printre echipele deja calificate in grupele Europa League se numara si CFR Cluj. Aceasta este una dintre echipele cu cele mai mici bugete, dar nici nu trebuie sa ne mire, avand o valoare de piata de aproximativ 25 de milioane de euro. Totusi, premiile pe care Uefa le-a marit inca din sezonul trecut, sunt o atractie pentru fiecare echipa din Liga 1. Deja cu sapte milioane de euro in cont dupa ce a participat in tururile preliminare ale Ligii campionilor, CFR isi mai pote adauga inca cel putin alte trei milioane de euro.

Incepand cu sezonul trecut, UEFA a marit bonusurile acordate in grupe si competitia a devenit mult mai interesanta. Astfel, o victorie in faza grupelor valoreaza 570.000 euro, asta in conditiile in care se vor disputa sase meciuri. Si restul premiilor sunt substantiale si CFR Cluj ar putea sa-si consolideze bugetul pentru urmatorul sezon.

Premiile din Europa League