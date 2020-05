O fotografie în care apar premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri în biroul acestuia a devenit virală pe Facebook. Fostul parlamentar PDL Gelu Vișan a scris despre un text pe Facebook despre acest aspect:

”Vă spun încă odată, chiar dacă unii se fac că nu înțeleg: Mai important decât fotografia, este răspunsul la întrebarea “cine a făcut-o?” Multi s-au dus după fentă, că ar fi făcut-o Dancă. Exclus. Trebuie să înțelegeți un lucru: Fotografia este făcută fără acceptul celor de la masă, (e evident), fără ca ei să știe. Există o regulă: În astfel de situații nu se fac fotografii.

Înainte de a vă spune cine a făcut fotografia, vă dau un indiciu: Fotografia este făcută de ocupantul scaunului gol de lângă Raluca Turcan, care, pentru a nu apărea în propria poză s-a ridicat sub un pretext oarecare.

Ar mai fi multe de spus: în astfel de situații, pe scaune se așează în ordinea în care se așează și în ședința de guvern, nu are ce căuta cancelarul lângă Turcan, nimeni nu stă în picioare, iar fotografia e făcută de cineva care se ridicase, etc.

Fotograful este deci ocupantul scaunului gol, care nu este altcineva decât Florin Câțu.

Iar Câțu nu lucrează decât la ordin. La Ordinul lui Iohannis.

A făcut-o pentru a le-o trage celorlalți, în frunte cu Orban, a și prelucrat-o un pic pentru a nu intra in cadru Vela și încă cineva.

Fotografia are un singur scop:

Capul lui Orban

Care, după această fotografie, se va clătina rău de tot, până va cădea.

Mai devreme decât anticipasem.

Urmează un nou guvern PNL.

Care va fi votat iarăși de PSD.

Cine va fi PM?

Unul care sigur nu a fost la Bodega Guvern, găsind o scuză pe ultima sută”, scrie Gelu Vișan, potrivit flux24.ro.