În 7 august 2019, imediat după meciul CFR Cluj – Celtic, a avut un incident catalogat ca fiind un ”scenariu de junglă”. Concret, un jurnalist de la Gazeta Sporturilor îl acuză pe Toma Rus, fostul șef BCCO Cluj, actualmente director de securitate al CFR Cluj că l-a agresat fizic și verbal. De cealaltă parte, Toma Rus spune același lucru, respectiv că jurnalistul l-ar fi înjurat și chiar lovit. Seara s-a încheiat cu o plângere penală împotriva fostului șef al Crimei Organizate Cluj și a fost deschis dosar penal în rem pentru purtare abuzivă.

În 7 august, imediat după incident, sportulclujean.ro anunța că jurnalistul GSP Justin Gafiuc a fost dat afară cu forța de stwarzi după meciul CFR- Celtic. Sursa relata că jurnalistul a fost bruscat de un șase stewarzi și scos din zona rezervată presei. Prima declarație a părților implicate a fost dată de Toma Rus, care, potrivit aceleași surse, a susținut în seara de 7 august că jurnalistul Gafiuc s-a aflat în zona echipei de oaspete și în momentul când i s-a spus să plece de acolo, aceasta a reacționat și chiar l-a înjurat.

”I-am spus să revină la locul presei pentru că jucătorii oaspeți nu doreau sa fie deranjați și m-a înjurat și chiar m-a lovit”, a spus Toma Rus în fața altor jurnaliști prezenți.

Răsturnare de situație. Jurnalistul a fost înjurat, amenințat și bătut

În următoarea zi, reporterul Justin Gafiuc povestește exact firul întâmplărilor de unde aflăm că de fapt, jurnalistul este cel care a fost amenințat și agresat atât fizic, cât și verbal. Acesta povestește că a fost târât în afara stadionului de un grup de stewarzi, totul la comanda lui Toma Rus.

„După meciulCFR Cluj – Celtic, am trăit un episod pe care nu-l mai credeam posibil în anul de grație 2019. În timp ce mă aflam în fața intrării către sala conferinței de presă și așteptam sosirea antrenorilor, corespondam pe telefon pentru culegerea câtorva informații despre starea unui suporter scoțian, care se prăbușise înainte de partidă și fusese preluat de echipajul de pe ambulanță. Butonam pe telefon, moment în care m-am trezit lângă mine cu Toma Rus, șeful Securității de la clubul ardelean.

Cu o atitudine provocatoare, mi-a cerut pe un ton ridicat să părăsesc imediat zona și să mă refugiez în sala conferinței, fiindcă în fața clădirii, la scări, nu e permis accesul media. O enormitate, căci acolo, chiar la intrarea în clădire, jurnaliștii îi așteaptă deseori pe actorii de pe gazon pentru declarații la zona mixtă. I-am solicitat cu respect lui Rus să-mi motiveze interdicția apărută brusc, iar în locul unui răspuns civilizat a dat drumul unor reacții de peșteră.

M-a apucat cu forță de brațe, a început să mă bruscheze cu agresivitate, să mă împingă și să-mi adreseze înjurături imposibil de reprodus. Instant, le-a făcut semn câtorva stewarzi să intervină și să mă evacueze din stadion! Oamenii s-au conformat, patru indivizi cu veste galbene m-au imobilizat și au început să mă târască efectiv spre poarta arenei, în timp ce strigam să mă elibereze. În meleul format, mi-au altoit și vreo doi pumni pe dedesubt, mi-au rupt cămașa, totul desfășurându-se sub privirile și coordonarea lui Toma Rus și a adjunctului său, un tip cu părul scurt, alb.

Adjunctul e același tip care, înainte de partidă, încercase să mă blocheze să filmez intervenția cadrelor medicale de pe ambulanță la adresa unui suporter scoțian, care se prăbușise în tribuna oaspeților și era plin de sânge pe față. «Nu scrie nicăieri, așa vreau eu să interzic!», s-a exprimat individul la acel moment, pentru a încheia cu o amenințare, «N-o să mai calci tu pe aici!», enervat că am reușit, totuși, să captez pe video și pe foto cazul respectiv. Nu l-am luat atunci în seamă, dar probabil omul va fi contribuit după joc la scenariul de junglă pus în practică în curtea oficială de la CFR Cluj!

După ce am fost eliberat de stewarzi, Jandarmeria, care asistase absolut impasibilă la incident, l-a legitimat pe Toma Rus doar la intervenția mea expresă, refuzând într-un mod incredibil să-i identifice însă pe ceilalți agresori! Un băiat de la jandarmi a filmat întregul dialog, normal ar fi să fi înregistrat evenimentul integral. Directorul de scouting al lui CFR, Marius Bilașco, a apărut și el într-un târziu la fața locului, s-a uitat, dar n-a scos un cuvânt pentru aplanarea și lămurirea situației.

Am explicat într-un final că doresc să ajung la conferința de presă, dar Toma Rus a dat mai departe dispoziție să fiu scos complet din stadion, fiindcă mi s-a ridicat acreditarea pe loc! M-am conformat pentru a nu escalada situația, ajunsă oricum într-un punct inimaginabil. Înainte însă de a pleca, Rus a avut grijă să mă atenționeze că «n-o să mai calci niciodată prin Cluj» și a mai dat drumul la încă un set de înjurături birjărești”, relatează reporterului Justin Gafiuc, potrivit gsp.ro.

Reporterul Gazeta de Cluj a încercat să obțină un punct de vedere de la Nelu Varga, patronul CFR Cluj sau alți reprezentanți ai CFR Cluj și de la Federația Română de Fotbal, însă până la ora redactării acestui material, nimeni nu a răspund solicitării noastre. Vom reveni cu completări!

A fost deschis dosar penal in rem pentru purtare abuzivă

Mai mult, imediat după incident, în seara de 7 august, jurnalistul de la Gazeta Sporturilor a făcut o plângere penală la Poliția Municipiului Cluj

”Dosarul a plecat deja pe fir, toate probele vor fi puse la dispoziția anchetatorilor, inclusiv filmări și fotografii relevante, cu Toma Rus și oamenii săi în plină acțiune”, mai relatează gsp.ro.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Cluj, Carmen Pompaș, a precizat că: „În urma plângerii depuse, a fost deschis un dosar penal in rem pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Dosarul este instrumentat de polițiștii de la Investigații Criminale, sub conducerea unui procuror de la Parchetul Cluj. In rem înseamnă că, deocamdată, nicio persoană nu are calitate de inculpat până la finalizarea anchetei. Urmează ca toate persoanele implicate în incident să fie audiate”, a spus aceasta.

Toma Rus, lipici la dosare penale

Nu e prima dată când Toma Rus are de-a face cu un dosar penal. Fostul șef BCCO Cluj a fost urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție ce datează din 2006. El a fost acuzat pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, stabilirea cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială a bunurilor operatorilor economici la care statul este operator şi complicitate la delapidare

Una din acuzaţiile care i-au fost aduse face referire la faptul că Toma Rus a fost acuzat că l-ar fi şantajat pe fostul finanţator al clubului de fotbal CRF 1907. Conform plângerii formulate de către Arpad Paszkany, acesta l-a acuzat pe Toma Rus că l-ar fi forţat pe Paszkany să cumpere suplimente nutritive pentru echipa s-a de fotbal de la farmacia care aparţine soţiei lui Toma.

Mai mult decât atât, Toma Rusa fost acuzat că ar fi făcut presiuni pe lângă Paszkany, pentru ca acesta să renunţe la procesul intentat Consiliului Judeţean Cluj în dosarul Iulius Mall. În fapt, fostul finanţator al echipei de fotbal CFR 1907 l-a acuzat pe Toma Rus că acesta ar fi venit la sediul firmei lui Paszkany pentru a-l “convinge” să renunţe la procesul intentat CJ Cluj în dosarul privind concesionarea terenului pentru construirea mall-ului din cartierul clujean Gheorgheni.

Dacă nu ar fi renunţat la respectiva plângere, Paszkany urma să fie anchetat în aşa numitul dosar Gazeta, ceea ce s-a și întâmplat. Ulterior, Paskany a fost achitat definitiv de către ÎCCJ în dosarul ”Gazeta II”, fiind acuzat de șantaj și că ar fi sprijinit un grup infracțional. Totuşi, în acest scandal, Toma Rus este doar “vârful icebergului”. Caracatiţa afacerii Iulius Mall la Cluj v-a fost prezentată în repetate rânduri în materialele publicate în Gazeta, legătura dintre Iulian Dascălu şi afacerile sale de la Cluj fiind făcută pe filiera liberală.

Arpad Paszkany a refuzat “oferta” lui Toma Rus. În timpul audierilor, Toma Rus a negat că ar fi avut vreodată vreo întrevedere cu Paszkany, însă declaraţia lui Toma Rus a fost contrazisă de înregistrările video din clădirea în care îşi are biroul Arpad Paszkany.



De asemenea, Toma Rus a mai fost cercetat de către procurorii DNA pentru modul în care a subînchiriat un spaţiu obţinut de la societatea Piscicola, pe care mai apoi l-a închiriat, la un preţ mult mai mare Băncii Transilvania.

În cele din urmă, Toma Rus a fost ”albit” în toate cazurile, inclusiv când acesta a fost surprins de organele legii în stare de ebrietate după ce a făcut un accident în Cluj-Napoca.

Academia SRI l-a reclamat pe Toma Rus pentru plagiat

La sfârșitul anului trecut, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) a transmis șapte sesizări referitoare la suspiciuni de plagiat către Ministerul Educației şi Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Sesizările vizează şapte doctori, printre care și Toma Rus.

În primul și cel mai scurt mandat pe care Gabriel Oprea l-a avut ca ministru de Interne (care a durat două săptămâni), Toma Rus a fost subsecretar de stat și adjunct al șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică.

De altfel, Gabriel Oprea i-a fost şi conducător de doctorat. La data susținerii tezei sale, în 2011, Toma Rus era lector la Universitatea „Spiru Haret” și cadru didactic asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Criminalitatea organizată − vulnerabilitate la adresa securității naționale” este titlul lucrării care i-a adus titlul de doctor.

Președintele comisiei de susținere a fost Gheorghe Teodoru Ștefan, care era rector al Academiei SRI la acel moment. Cei trei referenți care au decis să-i acorde titlul de doctor sunt Vasile Dîncu − fost vicepremier în guvernul Cioloș și unul dintre bunii prieteni ai lui Gabriel Oprea, Mihail Vasile Ozunu − președinte de onoare al Colegiului Național de Apărare, și Gheorghe Toma − secretar general al Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN).

Comisia de etică a ANIMV a trimis raportul de analiză care confirmă suspiciunile de plagiat către rectorul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” în vederea formulării unui punct de vedere către CNATDCU-MEN privind teza de doctorat a lui Toma Rus.