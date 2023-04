Unul dintre liderii operatorilor de turism din România, firma Christiantour, este acuzat că organizează adevărate circuite de ”jecmănit” în care condițiile oferite lasă mult de dorit comparativ cu banii plătiți de oameni.

“Poate va interesează aceasta tema pentru ca se poate scoate mult din ea. Christiantour din câte vad își organizează în asa fel circuitele, încât nu anunță numele hotelurilor pentru a lua orice rămâne și este de proasta calitate și obliga turiștii sa meargă în magazine și fabrici de bijuterii de piele de unde își scot comisioanele din vânzări.

Nu exista posibilitate de a da review uri nefiltrate de ei, astfel ca tot ce e negativ nu e aprobat pe website ul lor

Pun aici mesajul original, poze, video-uri și reacții de la comunitate:

„Ma exprim aici pt ca pe website nu pot scrie feedback cum recenziile sunt filtrate de dvs și cele negative nu sunt aprobate 🙂 Frumos, reprezentativ…:)

Circuit Cappadochia – „Cele 40 de legi ale iubirii” sau mai bine spus „Cele 40 de legi ale jecmanitului”… haideți sa va povestesc experienta mea din acest sejur cu pachetul full included.

1. Niciodata nu am fost anuntati unde vom fi cazati, mereu a fost fie o surpriza acceptabila sau un cosmar, insa aflam prea tarziu sa mai putem face ceva.

2. Hotelul de 5 stele în care am fost cazați în prima seara și în ultimele 2 este absolut groaznic. Se afla la 2 ore de Antalya în mijlocul nimicului, la o strada intens circulata. Dacă asta ar fi cel mai rau, cred ca nu m-as obosi sa va scriu. În tot hotelul lumea umbla în geci groase, nu exista încălzire nici în zonele comune, nici în camere unde nu merge aerul condiționat. Ne-am acoperit cu niște paturi uzate și care miroseau a statut, neinvelite cu nimic, iar când am vrut sa ne incalzim măcar la dus, am avut surpriza de a nu avea deloc apa calda la etajul 5. Cina a fost între 19 și 21 însă la 19:40 nu mai era deloc peste, puiul s-a terminat și el pe la 20:15. Dimineața în loc de prăjiturele primeam napolitane și biscuiți de carton. O apa de 200 ml este 2 Euro și angajatii stateau intimidanti ca niște mafioți în jurul omului, câte 2-3 chelneri pana le plăteai ce le datorai. Pisicina care se afla vis-a-vis de o strada intens circulata cu cateva benzi pe sens, este amplasata exact langa un carwash. Briza care venea spre noi si credeam ca e de la piscina de fapt era apa murdara de la masinile spalate. Totul a culminat intr-un spectaculos show de focuri în… sala de conferințe. Ne-am simțit foarte în nesiguranță (atașez video). Ne-am uitat pe google și hotelul are niște review-uri groaznice- Throne Beach Resort & Spa.

3. Inițial când am cumpărat pachetul, aveam seara turceasca inclusa. Apoi la al doilea program trimis, nu mai era inclusa și prețul de participare era absolut exorbitant.

4. Excursia „Cappadochia by Night” a fost efectiv o mișelie de a ușura oamenii de de câte 20 de euro. Nu am făcut nimic în afara de 3 poze pe 2 dealuri.

5. Pauzele deseori au fost fără nici un sens. În loc sa fim lăsați la obiectivele turistice sa putem si noi sa admiram în liniște peisajul, eram adunați repede pentru a fi duși pe la cafenele la marginea drumului, unde stăteam degeaba și pierdeam timpul. Probabil ghizii se bucurau de cafea gratuita cu aceasta ocazie 🙂

6. Nu știam ca de fapt m am înscris la un circuit de adunat comisioane pentru angajații Christiantour. Ok, înțeleg sa merg la fabrica de lut și covoare unde chiar aveam ce vedea, chiar dacă si acestea au fost niște tactici mizere de a câștiga bani însă… sa nu ne anunțați deloc despre magazinele de bijuterie și piele unde ne-am pierdut peste 3 ore!!!!!!!!!!!…. ce e asta? la magazinul de bijuterii am fost băgați intr-o sala în care au sărit pe fiecare turist câte 3-4 vânzători și nu am avut cum sa ieșim.

… M-am simțit ca și cum m-ati aruncat la lupi, fără nici un pic de suflet. Cum puteți avea pe constiinta asa ceva? Apoi, la magazinul de piele, unde am refuzat sa întru, am avut un conflict cu ghidul, care a fost foarte nefericit ca nu doresc sa urmez un program asupra căruia eu NU mi am dat acordul în primul rand pentru ca NU știam de el!

7. Nu consider ca am învățat nimic despre cultura turca și islamul în general. Aproape toate intervențiile ghidului s-au referit la legende urbane și glumite populare. Acestea, în lipsa de informații reale doar întăresc rasismul și stereotipizarea practicata de turiști. Acestia, în lipsa de un ghidaj potrivit, au iesit din experienta asta la fel de intoleranți fata de orice e străin propriilor valori și propriei religii.

Păcat ca în 7 zile de experienta de fapt doar perioada de Cappadochia s-a chiar ridicat aproape de nivelul de calitate promis. Nu înțeleg de ce va place sa va compromiteti din nou din cauza unor euro ciupit pe ici colo…

Doresc sa cred ca noi între noi, romanii, ne respectam și nu încercăm sa ne jecmanim la colt de strada… mai ales când știți ca marea parte a turiștilor dvs sunt de vârstă a 3 a, deci nu vor putea sa aibă un feedback online care sa chiar aibă un impact. Noroc cu noi, cei mai tineri, care poate au șanse de a schimba ceva…”, arată sesizarea primită de reporterii Gazeta de Cluj.

Reprezentanții operatorului nu au răspuns apelurilor telefonice pentru a exprima un punct de vedere.