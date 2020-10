Acest material are ca simplu scop comemorarea victimelor care au căzut pradă sistemului corupt ce a cauzat tragedia de la clubul Colectiv. Pe 30 octombrie, exact acum 5 ani un incendiu a avut loc în incinta unui club situat în sectorul 4 din București într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity cu ocazia lansării unui nou album și a ucis 65 de tineri. După 5 ani în care corupția, minciuna și bătaia de joc au ieșit la suprafață din mai toate instituțiile statului. Protestele și inițiativele societății civile se pare că nu au reușit să schimbe până acum clasa politică care s-a făcut că ascultă și apoi a mers mai departe.

Un scurt inventar al personajelor politice din era “colectiv”

Victor Ponta: Prim-ministru la acea vreme, a demisionat la câteva săptămâni după dezastrul de la Colectiv la presiunea maselor. Astăzi, Ponta stă relaxat în prima poziție pentru un loc în parlament din partea partidului pe care l-a construit tot din propria ambiție, ProRomânia.

Cristian Popescu Piedone. Primar la acea vreme în sectorul 4, locul unde s-a petrecut tragedia, a declarat că nu a avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat și se consideră nevinovat și în ziua de astăzi. Acesta a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare. Astăzi, Piedone s-a așezat comod în scaunul de primar al sectorului 5 din București. Este de o aroganță crasă cu oricine îndrăznește să-i adreseze întrebări legate de acest subiect și a avut tupeul de a purta sloganul de campanie electorală “Să nu te frigi la vot”

Nicolae Bănicioiu: La acea vreme ministrul sănătății, Bănicioiu ne mințea pe față la mai toate televiziunile că România e pregătită să primească și să trateze victimele incendiului provocat la colectiv. În realitate, mai multe victime care ar fi avut șanse de supraviețuire s-au stins în spital din cauza lipsei dotărilor de la secțiile de arși. Salvarea a trebuit să vină din transferuri între state, scumpe și realizate pe ultima sută de metri, către spitale din Austria sau Germania care au avut aparatura și condițiile necesare pentru a trata astfel de cazuri. Astăzi, Bănicioiu ar fi stat confortabil în fotoliul de deputat dacă nu l-ar fi luat DNA în primire pentru o șpagă de 800.000 de mii de euro. De frica alegerilor, imunitatea i-a fost ridicată în unanimitate.

Alexandru Rafila era la acea vreme o figură mai puțin cunoscută. Consilierul lui Bănicioiu pe probleme de sănătate, Rafila nu avea, ce-i drept, tupeul și cinismul de a minți populația pe față cum a făcut Bănicioiu. Astăzi, rafila e primul pe lista PSD București, partidul care era la acea vreme la conducere.

Raed Arafat, veșnica victimă autointitulată a oamenilor care-i vor cariera încheiată era la acea vreme în aceeași funcție de secretar de stat la Ministerul de Interne. De data aceasta, cu o prestanță mult mai vocală și sub tutela liberală, omul pe care s-a bazat multă lume după dezastrul Colectiv, catalogându-l drept expert, este același de la care așteptăm azi soluții și indicații în privința pandemiei cu care ne confruntăm de mai bine de 8 luni de zile. Altul mai bun nu am găsit.

Ca o încercare eșuată de spălare a rușinii, președintele Iohannis a promulgat astăzi legea prin care cheltuielile aferente tuturor tratamentelor pentru victimele tragediei vor fi plătite de stat, pe toată durata vieții acestora.

Așadar, observăm cum puterea și accesul la putere se învârte în continuare în jurul acelorași personaje care nu au reușit nici pe departe să îmbunătățească situația din românia, dar continuă să căpușeze statul cu prezența lor, pretinzând voturi și susținere. În încheiere, redăm scrisoarea oficială asociației Colectiv GTG, care adresează niște întrebări la care fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim, reflectând la ultimii 5 ani.

Scrisoarea oficială a asociației Colectiv GTG

”Mâine, 1 Octombrie, vom intra în luna care ne va aminti mereu de Colectiv. Se fac 5 ani de când într-un club situat în centrul capitalei României a izbucnit un incendiu care a ucis 65 de tineri.

5 ani este un prilej bun de comemorare, dar mai ales este un bun prilej de analiză a acțiunilor instituțiilor statului român. Am vrea să aflăm ce a schimbat statul român în acești 5 ani. Am vrea să știm ce s-a schimbat în autorizarea funcționării spațiilor publice. Am vrea să știm cum se construiește acum în România. Am vrea să știm ce a schimbat IGSU în autorizare și control, ce pași a făcut în domeniul prevenției.

Am vrea să aflăm ce a construit Ministerul Sănatății? Ar fi trebuit să avem 5 Centre de Mari Arși. Ce avem după 5 ani? Am vrea să știm ce s-a schimbat în 5 ani în spitalele morții noastre. Și am mai vrea să știm de ce după 5 ani nu avem vinovații în pușcărie. La 5 ani de la Colectiv, mulțumită justiției, vom comemora cu Piedone primar. Mulțumim statului, politicienilor și justiției.”