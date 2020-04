Prima TV, televiziunea deținută de societatea Prima Broadcasting Group SRL a fost vândută. Compania cu care Prima TV a agreat preluarea este aceeași cu care a fost la un pas să semneze anul trecut: Clever Media, deținută de Adrian Tomșa.

Contractul de vânzare pentru televiziunea Prima TV a fost semnat, marți dimineață, 28 aprilie 2020. Suma pe care s-a încheiat tranzacția este 19 milioane de lei. Prima TV a intrat în insolvență în anul 2015, iar în 2017, creditorii au aprobat un plan de reorganizare care prevede inclusiv opțiunea de business transfer.

Mai târziu, în 2019, compania a luat hotărârea de a acorda un mandat exclusiv de vânzare către omul de afaceri Adrian Tomșa, proprietar al Look TV, însă tranzacția nu s-a concretizat.

„Prima TV este un post TV fanion cu o istorie îndelungată, trecând prin mai multe tranzacții, cu un brand încă foarte puternic și poate reprezenta o bună oportunitate de dezvoltare a unei noi platforme media în România sau un activ valoros pentru companiile TV deja prezente în piață”, a declarat în 2019 George Ureche, Liderul departamentului de Fuziuni si Achiziții, PwC România.

În ultimul an, Cristian Burci a mai avut discuții pentru vânzarea Prima TV. Una dintre intenții – a fost cu trustul Dogan, care dețin în România Kanal D, notează Libertatea. Anul trecut, în toamnă, suma care se vehicula pentru această gtranzacție era de 22 milioane de lei. Rămâne de văzut, astăzi, care va fi valoarea noului contract. Cumpărătorul pentru Prima TV este Clever Media, grupul care deține și Look TV și cu care s-ar fi negociat și în luna noiembrie 2019. Adrian Tomșa este cel care urmează să preia controlul Prima TV și cel care operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro și postul de televiziune Profit.