Președintele PSD Marcel Ciolacu condiționează votarea prelungirii stării de urgență. Fără o minimă garanție în sensul prevenirii unui dezastru economic, președintele României nu se va putea baza nici pe voturile celor de la PSD.

Iată anunțul președintelui PSD Marcel Ciolacu privind prelungirea stării de urgență:

“Care este perspectiva?! Asta asteapta oamenii si mediul de afaceri de la presedintele Iohannis si de la Guvern!

Ei si-au indeplinit obligatiile cetatenesti: au stat in case si au respectat regulile impuse de autoritati. Dar ce a facut statul pentru ei in prima luna a starii de urgenta?! Avem peste 1,2 milioane de romani care si-au pierdut locul de munca sau sunt in somaj tehnic, zeci de mii de firme inchise si miliarde de euro pierdute.

In aceste conditii, prelungirea starii de urgenta fara o minima garantie ca vor fi luate masurile corecte si necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconstienta totala.

Ii solicit presedintelui Iohannis si Guvernului PNL ca prelungirea starii de urgenta sa fie insotita obligatoriu de urmatoarele lucruri:

-Transparentizarea informarii, deciziilor si achizitiilor efectuate de Guvern pe perioada starii de urgenta;

-Plan de actiune pe termen scurt si mediu in domeniul sanitar pentru testarea populatiei, o conditie obligatorie pentru reintoarcerea rapida la munca si reluarea activitatilor economice;

-Masurile economice si sociale, pentru cetateni si mediul de afaceri, pentru protejarea puterii de cumparare a romanilor, pastrarea locurilor de munca si limitarea efectelor crizei economice (cele luate pana cum sunt inaplicabile si insuficiente, dupa cum se poate observa!);

-Proiectele majore de investitii pe care Guvernul le va demara pe perioada starii de urgenta pentru a reporni economia;

-Masurile care vor fi luate pe perioada starii de urgenta in agricultura pentru limitarea efectelor secetei si asigurarea necesarului de hrana pentru populatie.

PSD intelege pe deplin nevoia de a nu pune sub nicio forma in pericol sanatatea oamenilor! In acelasi timp insa, cred ca toti romanii asteapta o perspectiva clara de la presedintele Iohannis si de la Guvern.

Nu vom fi de acord sa avem inca o luna pierduta pentru cetateni si pentru economie!”