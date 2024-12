Marcel Ciolacu a venit, de Crăciun, cu explicaţii privind zborurile în străinătate cu aeronava Nordis. Premierul susține că toate acele cheltuieli au fost făcute din banii săi personali și a spus că la momentul apariţiei în presă a informaţiei a reacţionat „greşit şi emoţional”, pentru că răspunsul său ar fi inclus şi un membru al familiei, pe fiul său.

Explicațiile vin după ce, pe 23 decembrie, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă va prezenta public facturile şi chitanţele de la zborurile Nordis, aşa cum a promis în campania electorală, pentru a demonstra că şi-a plătit singur vacanţele, răspunzând atunci că i-a scris lui Moş Crăciun să îi pună facturile sub brad.

În seara de Crăciun, el a revenit cu noi precizări pe TikTok, făcând publice facturile.

„Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ţinut de nişte zboruri de-ale mele, dar fără să se facă diferenţa că eu am zburat pe banii mei, pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la economic şi la fel voi continua”, a spus Ciolacu.

Premierul a mai spus că acele zboruri sunt cumva legate de falimentul unei companii.

„Acum câţiva ani, acea companie nu avea nicio problemă, dimpotrivă, foarte multe persoane publice sau private importante din România având contracte cu acea companie, în acel moment nici patronii acestei companii şi nici compania nu prezentau că ar avea anumite probleme. Ce probleme au şi cum se va termina această poveste nu este treaba mea, este treaba justiţiei”, a precizat Marcel Ciolacu.

„Am reacţionat greşit şi emoţional”

Liderul PSD a continuat afirmând că „intenţionat se face o confuzie între o agenţie de turism şi o companie, deoarece, acum câţiva ani, aveau aceeaşi denumire”.

Marcel Ciolacu a venit cu explicații în scandalul facturilor. FOTO captură TikTok

„Cred că treaba mea era să demonstrez că am toate cheltuielile pe care le-am făcut, le-am făcut din banii mei personali, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. Asta este una dintre facturi, plătită cu ordin de plată, aceasta este a doua factură, iar aceasta este a treia factură. Normal că intenţionat se face o confuzie între o agenţie de turism şi o companie, deoarece, în acel moment, acum câţiva ani, aveau aceeaşi denumire. Între timp, lucrurile s-au schimbat şi cred că greşeala a fost total a mea. Eu am reacţionat greşit şi emoţional pentru că răspunsul meu ar fi inclus şi un membru al familiei, de fapt pe unicul meu fiu. Am crezut că aşa îl pot proteja pe fiul meu, dar am greşit şi îmi cer scuze pentru acest lucru”, a mai spus Ciolacu.

Amintim că, potrivit dezvăluirilor făcute în noiembrie de G4 Media, din datele documentului de zbor (gendec) rezultă că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu Sorina Stan (Docuz), o apropiată a sa. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Zborul la Madrid a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Marcel Ciolacu să zboare alături de fiul său și de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022), cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat în octombrie 2024 în insolvență.

adevarul.ro