Mooor! S-a umplut Clujul de jurnalisti de carton, ca e Claudiu Padurean, zis si Troleul, ca e Ciprian Aron, zis si Arond (ca e maleabil ca o plastilina), mereu dispusi sa linga cate un cur de politician si sa faca „jiurnalism pozitif”.

Cipri nu e baiat rau, dar e un jurnalist pentru care cel mai mare risc profesional asumabil este sa isi intrebe invitatul: este soare afara sau vine vara?

Mereu sub radar, mereu strecurandu-se, Ciprian face continut, ca atat trebe la televiziunile lui Adi Tomsa, oricum s-ar numi ele: continut, ca sa treaca timpul, sa se umple emisia.

In 20 de ani de cand face presa si, totusi, a fost expus televizoristic, ar fi trebuit sa aiba deja o oarecare notorietate in randul clujenilor. Macar in randul lor.

Notorietatea lui este insa mai mica ca un micropenis.

Desi ia un salariu bun de la Tomsa pentru rahaturile de pe Prima News, Aron e mereu in cautarea unui banut in plus, facut independent. Asa ca face proiecte „speciale”, adica pozitive, de bine, minunate: s-a lansat nu stiu ce aplicatie, Boc a dat 11 buchete de flori la nu stiu ce batrani, in fine, NON-stiri.

Ultima duma mediatica este o paginuta de feisbuc intitulata Imi pasa de Cluj (are atasat si un domeniu .ro) unde Arond incearca si el sa faca un banut in plus tripundu-i pe toti nebagatii in seama ai presei adevarate, de obicei cadavre politice. Ma, nu m-ar deranja daca le-ar lua banii si le-ar si livra ceva audienta, dar este absolut de tot rasul cum stau idiotii aia de invitati si se chinuie sa parlamenteze cu el si, la final, dupa o ora de conversatii molcute, ies doar 100 de vizualizari.

Baaaa, Sarmas, Baltaretule, Abrudene, cat de disperati si idioti puteti fi sa ii dati la asta bani si sa nici nu va faceti imagine? Aaaa, de fapt, atata valorati si voi ca politicieni, adica nimic.

Azi, Arond a avut si interviu cu Tise, stapanul judetului care nu stie unde va candida. Nici 150 de vizualizari nu erau pe feisbuc.

Penibil. Sa speli cadavre politice pe bani e penibil. Sa fii cadavru politic si sa nici nu te f… bine cand mergi la un bordel media, mai penibil.

Pentru viitorii musterii ai lui Arond, mereti, ma, la Nelson Mondialu’ si dati-i cheshu’, o sa fiti de mii de ori mai castigati ca notorietate!

