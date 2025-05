Ciracii proeuropeanului Ilie Bolojan și-au arătat mușchii a doua zi după câștigarea alegerilor prezidențiale de către candidatul Sistemului, Nicușor Dan, pe care fostul președinte interimar l-a susținut din răsputeri și pe față, încălcând Constituția prin îndemnul său electoral nominal din ultima săptămână de campanie.

Somație abuzivă, lovită de nulitate absolută

Exarhul Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea, abatele Fejes Rudolf Anzelm, a primit luni o somație ca să elibereze și să predea în termen de 5 zile lucrătoare (care se împlinesc lunea viitoare) imobilul situat în municipiul Oradea str. Roman Ciorogariu nr. 16, în care slujește și locuiește. Imobilul constă faptic în două bunuri sacre, o biserică (cu hramul ,,Maica Îndurerată”) și o mănă stire (cu hramul ,,Sfântul Ștefan, Primul Martir”), care au fost construite de acest ordin călugăresc străvechi în secolul XII. Somația a fost emisă de Primăria Municipiului Oradea, care este condusă de primarul liberal Florin Birta, în fapt marioneta lui Bolojan, pe care l-a secondat ca viceprimar In perioada In care acesta a fost primar, iar din 2020 i-a luat locul în fruntea primăriei. Curios și dubios este că somația nu este semnată de primarul Birta, ci de altcineva pentru, și nici nu este contrasemnată de secretarul general sau de șeful Serviciului Juridic al primăriei, cum ar fi fost normal și legal.

Dar, ce este mai important, primăria orădeană nu-și justifică în niciun fel calitatea de proprietar legal al imobilului în cauză, neinvocând titlul juridic în baza căruia l-a dobândit (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, ordin de expropriere, hotărâre judecătorească). O altă nelegalitate care atrage nulitatea absolută a somației de evacuare, dar și o împietate, o lipsă crasă de bun simț, este aceea că somația este adresată abatelui Anzelm ca persoană fizică (,,Domnului Fejes Rudolf Anzelm”) și nu persoanei juridice Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens din Promontoriul Oradea, care este proprietarul legal și detentorul actual al imobilului vizat. Prin prisma acestor considerente, autorii acestei somații intră sub incidență penală, fiind pasibili de tragere la răspundere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.

Un ordin și un lăcaș sacru neatins de comuniști și recunoscut după Revoluție

Așa cum am arătat în articolul ,,Sfidarea papei Francisc de către primarul Bolojan”, fostul edil șef al Oradiei s-a comportat deosebit de ostil și necivilizat cu reprezentanții Prepoziturii Ordinului Canonic Premonstratens din Promontoriul Oradea, entitate pontificală cu personalitate juridică proprie, parte integrantă a cultului romano-catolic, subordonată direct Sfântului Scaun. Ordinul Canonic Premonstratens a fost înființat în 113o, sub hramul ,,Sfântul Ștefan, Primul Martir” (nu are legătură cu primul rege creștin al Ungariei, ci cu primul martir creștin din Roma imperială) și este singurul ordin papal din România. Prepozitura Ordinului Premonstratens din Oradea este recunoscută oficial conform adresei Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C/623 din 8 septembrie 1997, beneficiind de regimul juridic și protecția conferite lăcașurilor de cult recunoscute oficial în baza Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor din România.

Ordinul Premonstratens a deținut și deține în proprietate în zona centrală a orașului, pe strada Roman Ciorogariu (la nr.14, respectiv la nr. 16-18) o biserică, o mănăstire, un liceu/gimnaziu și un parc, cu terenul aferent, pe care le-a primit prin donație regală în anul 1802 (semnată de împăratul Francisc al II-lea al Austriei, care era și regele Ungariei), când Oradea și restul Transilvaniei se aflau în componența Imperiului Habsburgic. Edificiile sacre sunt în principiu Biserica Romano-Catolică ,,Maica Îndurerată” și Mănăstirea Premonstratensă. În gimnaziul Ordinului a funcționat și o academie (facultate) de drept, înființată de statul habsburgic, iar de câteva decenii funcționează Liceul/Colegiul Mihai Eminescu din Oradea. La gimnaziu s-a studiat și în limba română începând din anul 1851.

Malversațiuni venale și penale ale Primăriei Oradea și OJCPI Bihor

Toate aceste bunuri au fost întabulate de Ordinul Premonsratens în anul 1887 și au fost reîntabulate în 1941, dar în 1948 au fost naționalizate de regimul comunist. Ordinul a plătit in continuare taxe pe clădiri pentru biserică și mănăstire, iar comuniștii nu și-au permis sacrilegiul să-l evacueze din acestea. Nici guvernările postdecembriste și edilii municipiului Oradea nu au comis un astfel de abuz, până la Bolojan și marionetele sale. Timp de peste șapte decenii nu au fost efectuate reparații sau renovări majore la aceste clădiri. După ce Ilie Bolojan a devenit primar, începând din anul 2009, Primăria Oradea a realizat mai multe operațiuni frauduloase de dezmembrare și de alipire și a solicitat înscrierea acestora în Cartea Funciară, cu municipiul Oradea proprietar, realizând astfel spolierea patrimoniului și prejudicierea ordinului papal prin radierea nelegală a dreptului acestuia de proprietate.

Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor a înscris aceste acte fictive în Cartea Funciară, dar aceste transferuri de proprietate au fost realizate administrativ, fără temei legal și fără un act autentic translativ de proprietate. Mai mult, după intrarea în pandemie, profitând de faptul că au fost introduse restricții de deplasare și acțiunile autorităților erau mai puțin vizibile, Primăria Oradea a afectat sacralitatea și a pus în pericol structura de rezistență a Bisericii ,,Maica Îndurerată” prin construirea unui garaj supraetajat la o distanță de numai 20 de metri de aceasta. Construită în stil baroc, biserica constituie monument de patrimoniu și este unicat în România.

Un abate papal persecutat continuu și inuman

Ca să-i întoxice și să-i atragă pe orădeni de partea sa, primarul Bolojan a lansat tot felul de marote în sensul că s-ar urmări trecerea imobilelor sacre la Vatican sau la Ungaria. Ori Ordinul Premonstratens nu se află nici sub jurisdicția Episcopiei Romano-Catolice din Oradea nici sub jurisdicția Bisericii Romano-Catolice din Ungaria, iar toate imobilele cultului romano-catolic se află în proprietatea împlicită a Sfântului Scaun.La un moment dat, edilul șef s-a exprimat că ,,trebuie să terminăm cu popa ăsta si cu unguroaica asta”, referindu-se la abatele (prelatul) ordinului și la o reputată juristă maghiară, ljcențiată și în istorie, care reprezintă ordinul în fața instanțelor judecătorești. La adresa abatelui și a apărătoarei Ordinului au fost declanșate mai multe canonade amenințătoare și denigratoare, cu iz de șantaj, de către ziarul Bihoreanul, care se află la cheremul și în solda neotitanului politic de Bihor, despre care se vehiculează că l-ar finanța îndeosebi printr-o organizație neguvernamentală (ONG). Se sparie și te mână gândul la infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat și șantaj la vedere.

Si mai grav este că abatele ordinului a primit vizite cu iz amenințător din partea a doi adjuncți ai chestorului Vasile Popa, cunoscut ca amic de pahar și frățior de lojă masonică al primarului Bolojan, în perioada în care acesta era șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor. Ulterior, a avut parte de vizite amenințătoare din partea unor lucrători ai Poliției Locale Oradea, care sunt subordonați primarului urbei. Relativ recent, l-a vizitat un individ care a afirmat că este de la SRI și i-a solicitat să înceteze slujbele religioase și să închidă biserica. Amenințări în acest sens a primit și după emiterea somației de evacuare de către primărie.

Abatele Anzelm se simte de multă vreme urmărit, fotografiat, provocat și amenințat, făcându-și griji pentru siguranța personală și integritatea sa fizică. A trăit permanent cu teama că va fi evacuat din biserica în care slujește și că aceasta va fi ocupată, închisă și demolată. Înainte de Săptămâna Mare din acest an a sesizat în premieră că este folosită și ultima tehnologie împotriva sa, fiind spionat cu o dronă care zbura în jurul lăcașurilor sacre. În mod firesc, a sesizat superiorii săi de la Vatican cu privire la toate aceste nereguli și prigoniri. Sprijinitorii săi au sesizat Departamentul de Stat al SUA și principalele ambasade occidentale de la București. După emiterea somației de evacuare, urmează să se adreseze noului ambasador american în România, Darryl Nirenberg, si vicepreședintelui american J.D. Vance, catolic fervent, care are mari șanse să devină următorul președinte al SUA. Actele iresponsabile ale lui Bolojan și ciracilor săi ar putea altera relațiile cu Vaticanul și SUA, cu consecințe grave pentru România.

Deschidere spre ateism și satanism

Primarul Bolojan a dovedit însă multă deschidere față de propagatorii ateismului și satanismului. După ce guvernul Ungariei a decis expulzarea din Budapesta a Universității Centrale Europene, fondată și finanțată de miliardarul George Soros, Bolojan a oferit acesteia ca sediu cel mai mare palat din Oradea, construit, culmea, de Imperiul Habsburgic romano-catolic, care a adăpostit vreme de decenii Muzeul Țării Crișurilor, pe care l-a alungat și l-a dosit într-o cazarmă dezafectată. Ba, s-a și împăunat că va face din universitatea lui Soros un centru de excelență pentru Oradea. Excelență în ce, nu vă fie cu supărare, Excelența Voastră din Vadu Crișului? Iar, peste drum de acest palat, a edificat cel mai mare templu masonic și cel mai mare muzeu al masoneriei din țara noastră. Cea mai mare realizare a președinției sale interimare este, de altfel, reuniunea de la București a lojilor masonice de rit scoțian din întreaga lume. Țara arde și baba se piaptănă!

Fostul edil șef a fost deosebit de deschis și generos și cu cultele neoprotestante, pe care le-a sprijinit să-și construiască numeroase lăcașuri de cult și instituții de învățământ teologic în Oradea și în județul Bihor. Biserica Baptistă a construit în Oradea cel mai mare, mai impozant și mai modernist lăcaș de cult din România (BSB), precum și o școală și un liceu teologic. Biserica Penticostală a construit urbea de pe Crișul Repede un campus ce include primul liceu teologic penticostal (Bethel) și prima facultate teologică penticostală (Salem) din țara noastră, precum și o scoală gimnazială cu teren și sală de sport. Nu avem de adus niciun reproș acestor culte, doar semnalăm că Bolojan nu le-a ajutat din pură credință, ci din interese politicianiste și electorale, având în vedere extensia înregistrată în Oradea și în Bihor de cultele în cauză, care au adus și aduc grosul voturilor pentru PNL și pentru el însuși de vreun deceniu și jumătate încoace. Preacucernicul Ilie și ciracii săi privesc aceste culte doar ca pe niște rezervoare sau saci de voturi.

Ce-l mână în luptă pe Bolojanul nostru?

Am căutat să aflu și să înțeleg ce-l mână atât de aprig în luptă pe marele maestru Ilie Bolojan împotriva Ordinului papal Premonstratens din Oradea. Se pare că tot interesele sale și ale companionilor săi. Maestru și al învârtelilor, mai ales imobiliare, dorește să realizeze pe terenul și la imobilele Premonstratensilor un proiect imobiliar cu finanțare europeană, pentru care ar fi obținut aprobare la Bruxelles. Și nu vrea să-l execute cu oricine, ci numai cu noua sa firmă de casă, Sapient Group Oradea, care a devenit în ultima vreme principalul dezvoltator imobiliar din urbe. Această firmă a devenit noua favorită a beiului Ilie, după ce anterior s-au aflat în această postură Selina Group (patron Beniamin Rus) și Prima Group (patron Ștefan Kopanyi). Patron al grupului de firme Sapient este amicul său Dorin Pop, membru de vază și sponsor important al PNL Bihor (implicit și al său). Cu ani în urmă, firma Sapient a construit o casă de vacanță, faptic o pensiune, pe un deal dintr-o localitate situată lângă Viena, la care Bolojan mergea frecvent în vacanțe sau în escapade mai scurte. Apropo de refrenul unei cunoscute melodii românești de muzică ușoară: ,, Sus pe deal e o casă/Și acolo-i mândra mea/Tânără, frumoasă ….

După ultima conferință de presă organizată în calitate de președinte interimar, Ilie Bolojan s-a mai întreținut cu o parte din ziariștii prezenți, iar, în cadrul discuțiilor, a fost întrebat care este ultima carte pe care a citit-o. A răspuns că citește ,,Gândirea tragică” de Robert Kaplan, care abordează inclusiv modalități de acțiune în situații politice și instituționale limită. Din păcate, Bolojanul nostru, cum îi zic mulți bihoreni, n-a prea înțeles nimic.

Valer Marian