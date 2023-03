CITR SPRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor nr. 48, et. 6, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj, avand CIF RO21057514, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, in calitate de administrator judiciar al Societatea de Constructii Napoca S.A. (in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/15/1991, avand CUI 199117, desemnata prin Hotararea nr. 2386/2021 pronuntata la data de 08.12.2021, in dosarul nr. 982/1285/2021, de Tribunalul Specializat Cluj,

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA, pentru data de 27.04.2023, ora 10:00, (prima convocare), respectiv 28.04.2023, ora 10:00, (a doua convocare, în caz de neîntrunire a cvorumului), la sediul societații din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toți actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor la Data de Referinta 18.04.2023.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acțonarilor:

Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2022.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023.

Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022.

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Aprobarea datei de 18.05.2023 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Aprobarea datei de 17.05.2023 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actrionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 09.04.2023. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.04.2023, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023”.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro.

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

– pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023”;

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

– pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2023, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa sccnapoca@sccnapoca.ro.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28 APRILIE 2023, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro incepand cu data de 27.03.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.