Premierul interimar Florin Cîţu, preşedintele PNL, a pledat, duminică, pentru o reformă a administraţiei publice şi a menţionat că accelerarea acestor măsuri nu a fost posibilă, având în vedere că USR PLUS a plecat de la guvernare.

„În această guvernare nu am făcut mai mult sau cât doream eu să fac în această reformă a administraţiei publice, a aparatului public. Pentru că, vă aduc aminte: eu am cerut reforma la Metrorex – nu s-a făcut. Am cerut reformă la CFR Călători – nu s-a făcut. Am cerut reforme la toate instituţiile de stat – nu s-au făcut. Şi aici, pentru că au plecat de la guvernare foştii parteneri, în septembrie, nu am mai avut timp să apăsăm pe pedala de acceleraţie, să facem aceste reforme. (…) Eu legasem subvenţia pentru Metrorex, pentru CFR Călători, pentru toate acestea, de o reformă. Mi s-au promis aceste reforme. Ele nu au venit niciodată, după aceea am intrat în această logică a campaniei”, a spus Cîţu, într-o declaraţie acordată jurnaliştilor la sediul PNL.

Întrebat dacă în cadrul negocierilor cu PSD a fost adusă în discuţie disponibilizarea a 25% dintre angajaţii din sistemul bugetar, premierul a negat, adăugând însă că liberalii doresc o reformă.

„Era o discuţie în sensul că, OK, am avea loc să eficientizăm aparatul public. Şi aici vă spun ce ne spun nouă oamenii, pe stradă. Aparatul bugetar este supradimensionat, salariile sunt mult prea mari, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficiente şi eu vreau performanţă de la angajaţii din sectorul public, vreau să fie bine plătiţi cei care fac performanţă, iar cei care sunt acolo pe pile şi pe prietenii să nu mai existe acolo. Asta este de fapt ideea”, a spus Florin Cîţu.

El a adăugat că în perioada în care era ministru de Finanţe a reuşit reducerea cheltuielilor, fără să dea „foarte mulţi” oameni afară.

„Când am fost ministru, am arătat că poţi să reduci, fără să dai foarte mulţi oameni afară, să reduci cheltuielile câteva zeci de milioane de euro, cheltuielile de personal, printr-o reorganizare şi atribuţii clare pentru fiecare persoană. Ideea este următoarea: nouă ne cer oamenii, tuturor, nu numai PNL, ne cer un aparat public eficient, transparent, unde cei care îşi fac treaba să fie remuneraţi foarte bine, pentru că vrem să atragem oameni buni în sectorul public, iar cei care nu îşi fac treaba să meargă în sectorul privat”, a spus el.

Totodată, Florin Cîţu a arătat că Ministerul Sănătăţii, în loc să realizeze o reorganizare, a propus o creştere a numărului de angajaţi.

„Vă aduc aminte că eu am cerut reorganizarea la ministere şi vă aduc aminte că Ministerul Sănătăţii nici până acum nu făcuse reorganizarea, ci, din contră, venise cu o reorganizare care creştea numărul de persoane şi nu am fost de acord cu acea reorganizare. Mi-a fost pusă de două ori pe masă şi am spus că nu sunt de acord ca în Ministerul Sănătăţii să creştem numărul persoanelor care lucrează”, a mai spus premierul interimar.



sursa: agerpres.ro

