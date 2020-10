Vremea prielnica din ultima perioada i-a ajutat pe culegatorii de ciuperci sa gaseasca exemplare care mai decare mai mari si mai frumoase. Este si cazul unui barbat din Dej, care a gasit ieri intr-o padure din apropierea orasului mai multe ciuperci gigant. Atat barbatul cat si batranii carora le-a aratat descoperirea spun ca nu au mai vazut asemenea exemplare, scrie dejeanul.ro.

40 de centimetri in diametru, peste un metru circumferinta si cateva kilograme in greutate are fiecare ciuperca gasita ieri de Iakab Andras. Dejeanul se afla impreuna cu familia la cules de ciuperci intr-o padure din Valea Ungurasului. Initial, de la distanta, a crezut ca este vorba de cativa saci aruncati in padure, pentru ca nu si-ar fi imaginat ca exista ciuperci atat de mari. Odata ajuns acasa, barbatul s-a gandit si la prietenii lui, carora le-a impartit cateva din ciupercile gigant, care sunt de cateva ori mai mari decat hribii. Dejeanul nu stie inca modul in care le va conserva, deoarece cantitatea este mult prea mare pentru a le gati la o singura masa, dar spune ca urmatoarea perioada si-o va petrece cautand retete pentru gatitul unor astfel de ciuperci.

Specialistii spun ca aceste ciuperci, numite stiintific calvatia gigantea sau popular si bășica porcului, sunt comestibile si nu pot fi confundate cu unele otravitoare. Totusi, exemplarele gasite de barbat nu sunt printre cele mai mari, pentru ca la maturitate, o ciuperca din aceasta specie poate aatinge chiar si 1 metru diametru.

Vezi mai multe fotografii dejeanul.ro