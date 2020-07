Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză CJ Cluj în procesul în care firma Eco Sud a contestat licitația pentru desemnarea unui operator care să administreze centrul de depozitare al deșeurilor.

”Admite plângerea formulată de petentul Județul Cluj împotriva deciziei CNSC 21679/805/C3 din 03.06.2020, pe care o modifică în totalitate, în sensul că respinge contestația formulată de contestatara Eco Sud SA ca fiind formulată de o persoană lipsită de interes. Admite cererile de intervenție voluntare accesorii în favoarea petentei formulate de intervenientele RADP Cj și ADI E M Cj. Respinge solicitarea intervenientei ADI de acordare a cheltuielilor de judecată. Decizia este definitivă și executorie. Pronunțată în data de 29.07.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, arată soluția pe scurt a instanței.

Firma a cerut CNSC anularea adresei nr. 11686/23.04.2020 și a tuturor actelor emise de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii, precum și reluarea procedurii, de la momentul transmiterii invitațiilor de participare și obligarea autorității contractante la transmiterea către ea a invitației de participare, însoțită de documentația de atribuire, cu acordarea unui termen rezonabil pentru elaborarea și transmiterea ofertei, precum și obligarea autorității contractante la suspendarea procedurii, până la soluționarea cauzei pe fond.

Posibile conexiuni cu Cosa Nostra

Potrivit presei, firma Eco Sud ar fi conectată la afacerile lui Nicolae Ninel Caval, acționar la firma Ecorec SA. Eco Sud și SC Activ Salubritate SA lucrează în tandem în cadrul mai multor contracte. Cea din urmă societate este controlată de afaceri din Italia, acționarul majoritar fiind

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL Monza.

Această societate italiană a fost obiectul unei anchete a autorităților italiene. În cursul anului 2013, în Italia a fost finalizată operaţiunea „Clean City”, coordonată de Garda de Finanţe Milano şi Procuratura din Monza. Au fost vizate activităţi ilegale derulate de această firmă iar acuzaţiile au vizat infracţiuni de corupţie, trucarea de licitaţii publice, fraudă în formă agravată din fonduri publice şi emiterea de facturi false.

Anul trecut, patru italieni și un român au fost condamnați definitiv la închisoare pentru spălare de bani și legături cu o familie mafiotă italiană din cadrul Cosa Nostra. În cadrul afacerii, potrivit anchetei s-au rulat 60 de milioane de euro, bani care au spălați prin intermediul afacerilor cu deșeuri.

Alin Tișe, șeful CJ Cluj a menționat că a făcut sesizări la DNA în legătură cu acțiunile firmei Eco Sud.

”Am făcut o procedură simplificată și am dat RADP-ului provizoriu administrarea CMID-ului. Și acolo s-a contestat. Acum suntem la Curtea de Apel și așteptăm să se soluționeze cât mai repede situația. Dacă Curtea de Apel va spune că am greșit atunci când am dat provizoriu RAD-ului va trebui să repetăm. Dacă Curtea va spune că am făcut bine va anula atunci decizia Bucureștiuluiși vom încheia de îndată contractul cu RADP-ul.

Acesta este motivul pentru care stăm cu celulele închise cu cheie, deși ele sunt operaționale, sunt gata. Avem recepția făcută, avem avizul de la Ape, avem avizul de la Mediu și suntem în faza obținerii autorizației de mediu. E în perioada de dezbatere publică, în 30 de zile vom aveam inclusiv autorizația integrată de mediu.

Am făcut sesizări la DNA și la toate instituțiile statului. E o societate Eco Sud care a depus contestație, oameni care au blocat în țara asta licitații la multe dintre CMID-uri.

Din punctul meu de vedere, mafioți care încearcă să pună mâna pe contracte bănoase și care nu poate oferi nimic”, a declarat Alin Tișe în cadrul ședinței de consiliu județean.

.

Acuzați că importă deșeuri

Despre firma Eco Sud au apărut în presă o serie de informații potrivit cărora compania ar fi implicată în importul de deșeuri din Italia. Însă informațiile au fost dezmințite în cadrul unui comunicat oficial pe care îl redăm în integritatea lui.

”Subscrisa ECO SUD S.A.,cu sediul în București, str. Ankara nr. 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 13838255, e-mail: office@ecosud.ro, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație Adrian Mirel Scarlat, transmite următorul drept la replică prin ca‎re aduce la cunoștință faptul că au fost publicate o serie de articole care conțin afirmații neadevărate, tendențioase, incriminatoare și de natură a prejudicia în mod grav imaginea publică a companiei.

Profitând de contextul actual, în care deșeurile reprezintă un subiect intens dezbătut în toate mijloacele de comunicare, anumite publicații au preluat un articol, apărut în ziarul Puterea, fără să facă o minimă verificare a informațiilor. La rândul său, ziarul Puterea, în mod rău intenționat și lipsit de etică prezintă fapte care induc în eroare cititorii și autoritățile! ECO SUD devine astfel ținta unui scandal de presă prin care i se aduc acuzații nefondate.

Dezmințim categoric orice acuzație și orice interpretare de natură să pună în discuție credibilitatea companiei Eco Sud S.A.