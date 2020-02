Procurorii au inchis dosarul cu privire la posesia familiei Iohannis a celor doua imobile din centrul Sibiului pe data de 6 februarie, in baza articolului 16), litera i) din Codul de procedura penala, care prevede ca „exista autoritate de lucru judecat”, dupa cum au declarat reprezentanti ai Parchetului General.

In noiembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu are niciun dosar penal si ca nici el, nici sotia sa, nu au comis vreodata vreo ilegalitate sau fapta penala: “Eu nu am niciun dosar. Toate s-au clasat. Aceste clasari nu s-au facut pentru ca ma cunosc eu cu procurorul Lazar 1 sau cu procurorul Lazar 2. S-au clasat pentru ca nu exista fapte. Eu stiu foarte bine ce am facut si la primarie, si inainte de primarie, si la Presedintie. Eu nu am comis niciodata o ilegalite sau vreo fapta penala, lucru la fel de adevarat si pentru sotia mea, Carmen”.

Dosarul a fost redeschis de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a unei sesizari depuse de Lumea Justitiei impotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucsa, si a sotilor Carmen si Klaus Iohannis. Acuzatiile au fost legate de faptul ca familia Iohannis a obtinut 320.000 euro de pe urma imobilului pana cand instantele brasovene au anulat actul de vanzare-cumparare, precum si actele de mostenire care au stat la baza preluarii acestuia din patrimoniul statului, declarandu-i pe cei doi, conform presei, “cumparatori care nu pot invoca buna-credinta”.

Carmen Iohannis a fost audiata in acest dosar in februarie 2019.

Conform presei, faptele au fost deja investigate in mai multe dosare pentru ultimii 15 ani.

Sabina Popescu