Arhitectul-șef al județului Cluj, Claudiu Salanță, este de părere că mai sunt locuri de construit în municipiul Cluj-Napoca și aici mai pot veni oameni.

„Municipiul Cluj-Napoca are o populație de 286.598 de persoane (conform ultimului recensământ). Dacă raportăm această populație la 6.216 hectare de teren urbanizat, ignorând creșterea densității prin restructurare, obținem o densitate de 46 de locuitori pe hectar. Asta ar însemna că intravilanul actual ar putea găzdui cel puțin 460.000 de locuitori, adică un plus de peste 173.000 de persoane. Ca și comparație, asta înseamnă populația cumulată a municipiilor Turda, Dej, Câmpia Turzii și Gherla, plus comuna Florești”, a declarat, pentru media9.ro, Claudiu Salanță.

În ce privește suprafața de construit arhitectul șef, cel care a întocmit Planul de Amenajare al Teritoriului județului Cluj-PATJ, consideră că ideea că nu mai sunt terenuri în intravilan este una falsă.

„Intravilanul municipiului Cluj-Napoca a crescut de la 3.979 hectare în 1993, la 9.489 în 1999 și la 10.491 hectare în 2015 – suprafață existentă și în prezent. Vorbim de o creștere a intravilanului de peste 260%”, a spus Claudiu Salanță.

Deși există teren, dezvoltarea unor zone extinse este blocată de mai mulți factori.

„Pentru a evita urbanizarea haotică pe parcelă, care s-a dovedit un eșec, urbanizarea trebuie să se facă pe zone mari, cu mai mulți proprietari. Aici intervin problemele: lipsa unui consens între proprietari sau situații juridice neclare ale terenurilor”, a mai explicat expertul.